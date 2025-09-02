Izgara Domatesli Spagetti
Pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz ailenizin çok seveceği ızgara domatesli spagetti tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Izgara domatesler için kiraz domateslerin saplarını ayırmadan yıkayın. Fırın tepsisine pişirme kağıdı serin. Domatesleri bütün halde dizin. Üzerlerine zeytinyağı gezdirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 12-15 pişirin. Fırından çıkarıp kenarda bekletin.
-
2
Makarna için büyük bir tencerede suyu kaynatın. Kaynayınca 1 çay kaşığı tuz ekleyin. 1 paket spagetti'yi suya alın. Karıştırarak yapışmasını önleyin. 8-10 dakika haşlayın. Haşlanan makarnayı süzün. Yarım çay bardağı haşlama suyundan ayırın.
-
3
Geniş bir tavaya zeytinyağını alın. İnce doğradığınız sarımsakları ekleyin ve hafifçe pembeleşene kadar kavurun. Üzerine domates püresini dökün. Toz şeker, tuz ve karabiberi ekleyin. Sosu orta ateşte 7-8 dakika, kıvam alana kadar pişirin.
-
4
Haşlanmış spagetti'yi tavadaki sosa ilave edin. Ayırdığınız haşlama suyunu da katın. Tüm makarnayı sosla iyice karıştırın.
-
5
Makarnayı servis tabağına alın. Üzerine fırınlanmış kiraz domatesleri bütün halde yerleştirin. Rendelenmiş parmesan peyniri veya eski kaşar peynirini serpin. Taze fesleğen yapraklarıyla süsleyerek servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- İnci Bak’tan Kabak ve Patlıcanla Ezber Bozan Tarifler
- Şef Beyza Çevik ve Berrin Ak’tan Beş Çayı Sofraları
- Zeynep Dinç'ten Yazı Yufkaya Saran Tarifler