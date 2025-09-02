Izgara Domatesli Spagetti

Geniş bir tavaya zeytinyağını alın. İnce doğradığınız sarımsakları ekleyin ve hafifçe pembeleşene kadar kavurun. Üzerine domates püresini dökün. Toz şeker, tuz ve karabiberi ekleyin. Sosu orta ateşte 7-8 dakika, kıvam alana kadar pişirin.