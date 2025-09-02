Tarif Ara
Giriş Yap Üye ol
Öğünler Akşam Yemeği ve Ana Yemekler Izgara domatesli spagetti

Izgara Domatesli Spagetti

Izgara Domatesli Spagetti
KOLAY 30 DAKİKA

Pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz ailenizin çok seveceği ızgara domatesli spagetti tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Izgara domatesler için kiraz domateslerin saplarını ayırmadan yıkayın. Fırın tepsisine pişirme kağıdı serin. Domatesleri bütün halde dizin. Üzerlerine zeytinyağı gezdirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 12-15 pişirin. Fırından çıkarıp kenarda bekletin.

  • 2

    Makarna için büyük bir tencerede suyu kaynatın. Kaynayınca 1 çay kaşığı tuz ekleyin. 1 paket spagetti'yi suya alın. Karıştırarak yapışmasını önleyin. 8-10 dakika haşlayın. Haşlanan makarnayı süzün. Yarım çay bardağı haşlama suyundan ayırın.

  • 3

    Geniş bir tavaya zeytinyağını alın. İnce doğradığınız sarımsakları ekleyin ve hafifçe pembeleşene kadar kavurun. Üzerine domates püresini dökün. Toz şeker, tuz ve karabiberi ekleyin. Sosu orta ateşte 7-8 dakika, kıvam alana kadar pişirin.

  • 4

    Haşlanmış spagetti'yi tavadaki sosa ilave edin. Ayırdığınız haşlama suyunu da katın. Tüm makarnayı sosla iyice karıştırın.

  • 5
    Makarnayı servis tabağına alın. Üzerine fırınlanmış kiraz domatesleri bütün halde yerleştirin. Rendelenmiş parmesan peyniri veya eski kaşar peynirini serpin. Taze fesleğen yapraklarıyla süsleyerek servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • İnci Bak’tan Kabak ve Patlıcanla Ezber Bozan Tarifler
  • Şef Beyza Çevik ve Berrin Ak’tan Beş Çayı Sofraları
  • Zeynep Dinç'ten Yazı Yufkaya Saran Tarifler
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Zerdeçallı ve Ananaslı Pilav
KOLAY

Zerdeçallı ve Ananaslı Pilav

Yoğurt Soslu Patlıcanlı Rulolar
30 DAKİKA

Yoğurt Soslu Patlıcanlı Rulolar

Tebriz Köftesi
ORTA 20 DAKİKA

Tebriz Köftesi

Etli Hurma Dolması
KOLAY

Etli Hurma Dolması

ŞEFİKA GÜNYEL