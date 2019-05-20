Patatesli Bulgurlu Köfte Tarifi
Lezzetli ve oldukça doyurucu olan patatesli bulgurlu köfte, sofranızda damaklarınızı şenlendirecek. Patatesli bulgurlu köfte nasıl yapılır? İşte tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Bulguru kapaklı bir tencere alıp, üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin. Kapağını kapatın ve suyunu iyice çekene dek dinlendirin. Ezilmiş patates ekleyip yoğurun.
-
2
Ayrı bir yerde kıyılmış soğanı zeytinyağında soteleyip salça ekleyin ve karıştırarak kavurun. Daha sonra bulgurlu karışıma ilave edin. Karabiber, pul biber ve kimyon katıp karıştırın. Harçtan ceviz büyüklüğünde bezeler koparıp şekillendirin. Marul yapraklarıyla servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- Ünlü Şeflerden Sevgililer Günü'ne Özel Menüler
- Somon ve Mevsim Sebzelerinin Dansı
- 2025'in Rengi Mocha Mousse Tonlarında Tatlar
ve Daha Fazlası ...ABONE OL