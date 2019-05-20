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Patatesli Bulgurlu Köfte Tarifi

Patatesli Bulgurlu Köfte Tarifi
ORTA 10 DAKİKA

Lezzetli ve oldukça doyurucu olan patatesli bulgurlu köfte, sofranızda damaklarınızı şenlendirecek. Patatesli bulgurlu köfte nasıl yapılır? İşte tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

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