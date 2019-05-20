Patatesli Bulgurlu Köfte Tarifi

Ayrı bir yerde kıyılmış soğanı zeytinyağında soteleyip salça ekleyin ve karıştırarak kavurun. Daha sonra bulgurlu karışıma ilave edin. Karabiber, pul biber ve kimyon katıp karıştırın. Harçtan ceviz büyüklüğünde bezeler koparıp şekillendirin. Marul yapraklarıyla servis yapın.