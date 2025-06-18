Alabaş Tartar
Şef Bahtiyar Büyükduman'ın bizler için hazırladığı düşük kalorili ve zengin lif içeriğine sahip Alabaş Tartar tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Alabaşları ve yeşil elmaları 1x1 cm olacak şekilde küpler halince kesin. Alabaşı trüf yağı ve 5 gram tuz ile marine edip bir gece dinlenmeye bırakın.
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2
Yeşil elmaları ise 5 gram tuz ve 200 ml kaynamış su ve karabiber ile karıştırıp soğumasını bekleyin.
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3
Alabaş ve elmalardan kalan parçaları kıyılmış soğan ve sarımsakla önce zeytinyağında soteleyin. Sonra haşlayarak püre haline getirin. Tüm malzemeler soğuyunca az miktar püre ile küpleri karıştırıp servis yapın.
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