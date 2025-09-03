Tarif Ara
Giriş Yap Üye ol
Öğünler Akşam Yemeği ve Ana Yemekler Sarımsaklı, krema soslu karides

Sarımsaklı, Krema Soslu Karides

Sarımsaklı, Krema Soslu Karides
ORTA 30 DAKİKA

Deniz ürünleri sevenlerin kalbini fethedecek, şık ve sofistike bir tarif: Sarımsaklı, Krema Soslu Karides.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Baharatları karideslere serpip karıştırın. Tereyağını eritip güzelce kavurun.

  • 2

    Sarımsaklı krema için çok ince kıyılmış sarımsakları, kremayı, labne peynirini karıştırın. Sos tenceresine aktarıp kısık ateşte 10 dakika kadar ısıtın. Ocaktan alıp tuz ve karabiber ekleyin. Blender'de köpük olana dek çırpın

  • 3

    Servis tabağına sarımsaklı kremayı aktarın, üzerine karidesleri, semizotu yapraklarını, haşlanmış bezelye içini yerleştirin. Bekletmeden servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • İnci Bak’tan Kabak ve Patlıcanla Ezber Bozan Tarifler
  • Şef Beyza Çevik ve Berrin Ak’tan Beş Çayı Sofraları
  • Zeynep Dinç'ten Yazı Yufkaya Saran Tarifler
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Mantarlı Pastırmalı Ravioli

Mantarlı Pastırmalı Ravioli

Narlı İçli Köfte Tarifi
KOLAY

Narlı İçli Köfte Tarifi

Bahar Otlu Kinoa Pilavı
KOLAY 10 DAKİKA

Bahar Otlu Kinoa Pilavı

Bulgur Pilavı Tarifi
KOLAY

Bulgur Pilavı Tarifi