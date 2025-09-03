Sarımsaklı, Krema Soslu Karides

Sarımsaklı krema için çok ince kıyılmış sarımsakları, kremayı, labne peynirini karıştırın. Sos tenceresine aktarıp kısık ateşte 10 dakika kadar ısıtın. Ocaktan alıp tuz ve karabiber ekleyin. Blender'de köpük olana dek çırpın