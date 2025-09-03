Sarımsaklı, Krema Soslu Karides
Deniz ürünleri sevenlerin kalbini fethedecek, şık ve sofistike bir tarif: Sarımsaklı, Krema Soslu Karides.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Baharatları karideslere serpip karıştırın. Tereyağını eritip güzelce kavurun.
-
2
Sarımsaklı krema için çok ince kıyılmış sarımsakları, kremayı, labne peynirini karıştırın. Sos tenceresine aktarıp kısık ateşte 10 dakika kadar ısıtın. Ocaktan alıp tuz ve karabiber ekleyin. Blender'de köpük olana dek çırpın
-
3
Servis tabağına sarımsaklı kremayı aktarın, üzerine karidesleri, semizotu yapraklarını, haşlanmış bezelye içini yerleştirin. Bekletmeden servis yapın.
