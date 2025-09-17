Domates Soslu Gnocchi

Domateslerin kabuklarını soyun ve rendeleyin. Bir tavada zeytinyağını ısıtın. Ezilmiş sarımsağı ekleyin ve hafifçe soteleyin. Ardından rendelenmiş domatesleri ve salçayı ekleyin. Kısık ateşte 10–15 dakika pişirin. Tuzu ilave edin.