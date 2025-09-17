Tarif Ara
Giriş Yap Üye ol
Öğünler Akşam Yemeği ve Ana Yemekler Domates soslu gnocchi

Domates Soslu Gnocchi

Domates Soslu Gnocchi
ORTA 45 DAKİKA

İtalya'nın eşsiz lezzeti sofranızda! Yumuşacık gnocchiler, taze domates sosunun zengin aromasıyla buluştu. Her lokmada mutluluk dolu bir deneyim yaşatır.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Patatesleri kabuklarıyla birlikte haşlayın. Ilındığında kabuklarını soyup ezici ya da rendeden geçirerek püre haline getirin. Geniş bir kaba alın.

  • 2

    Üzerine yumurtayı kırın. Azar azar un ekleyerek yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur yoğurun. Hamuru 10 dakika dinlendirin.

  • 3

    Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp avuç içinde yuvarlayın. Üzerine çatalla çizik atarak klasik gnocchi formu verin.

  • 4

    Gnocchi'leri bol kaynar suya atın. Yüzeye çıkanları süzerek çıkarın ve kenarda bekletin.

  • 5

    Domateslerin kabuklarını soyun ve rendeleyin. Bir tavada zeytinyağını ısıtın. Ezilmiş sarımsağı ekleyin ve hafifçe soteleyin. Ardından rendelenmiş domatesleri ve salçayı ekleyin. Kısık ateşte 10–15 dakika pişirin. Tuzu ilave edin.

  • 6

    Hazırladığınız gnocchi'leri domates sosun içine ekleyin. Sosla birlikte birkaç dakika kısık ateşte karıştırarak ısıtın.

  • 7

    Servis tabağına alın. Üzerine rendelenmiş parmesan ve taze fesleğen yaprakları serpin. Sıcak olarak servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • Bağ Bozumu Sofrası
  • Bağışıklık Dostu Mevsim Menüleri
  • Konuk Şef Can Aras'la Sofraya Özel
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Bohça Dolma
ZOR 60 DAKİKA

Bohça Dolma

Fırında Sebzeli Et
ORTA 20 DAKİKA

Fırında Sebzeli Et

Pratik kelle tandır tarifi
ORTA 50 DAKİKA

Pratik kelle tandır tarifi

Semizotlu Yeşil Makarna
KOLAY 20 DAKİKA

Semizotlu Yeşil Makarna