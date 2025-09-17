Domates Soslu Gnocchi
İtalya'nın eşsiz lezzeti sofranızda! Yumuşacık gnocchiler, taze domates sosunun zengin aromasıyla buluştu. Her lokmada mutluluk dolu bir deneyim yaşatır.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Patatesleri kabuklarıyla birlikte haşlayın. Ilındığında kabuklarını soyup ezici ya da rendeden geçirerek püre haline getirin. Geniş bir kaba alın.
-
2
Üzerine yumurtayı kırın. Azar azar un ekleyerek yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur yoğurun. Hamuru 10 dakika dinlendirin.
-
3
Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp avuç içinde yuvarlayın. Üzerine çatalla çizik atarak klasik gnocchi formu verin.
-
4
Gnocchi'leri bol kaynar suya atın. Yüzeye çıkanları süzerek çıkarın ve kenarda bekletin.
-
5
Domateslerin kabuklarını soyun ve rendeleyin. Bir tavada zeytinyağını ısıtın. Ezilmiş sarımsağı ekleyin ve hafifçe soteleyin. Ardından rendelenmiş domatesleri ve salçayı ekleyin. Kısık ateşte 10–15 dakika pişirin. Tuzu ilave edin.
-
6
Hazırladığınız gnocchi'leri domates sosun içine ekleyin. Sosla birlikte birkaç dakika kısık ateşte karıştırarak ısıtın.
-
7
Servis tabağına alın. Üzerine rendelenmiş parmesan ve taze fesleğen yaprakları serpin. Sıcak olarak servis yapın.
