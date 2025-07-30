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Onigiri (Japon Pirinç Topları)

Onigiri Japon Pirinç Topları
KOLAY 20 DAKİKA

Yapışkan pirinçle hazırlanan onigiri, iç dolgusu ve nori yaprağıyla Japon mutfağının en pratik ve doyurucu atıştırmalıklarından biri.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Pirinci iyice yıkayarak süzün. Tencereye alın. Üzerine suyu dökün. Kaynadıktan sonra kapağını kapatıp kısık ateşte 12-15 dakika pişirin.
  • 2
    Ocaktan alıp kapağı kapalı şekilde 10 dakika dinlendirin. Ilınan pirince tuz ve pirinç sirkesi ekleyip karıştırın.
  • 3
    İç harcı için bir kasede ton balığı ve mayonezi karıştırın.
  • 4
    Ellerinizin yapışmasını önlemek için hafifçe suyla ıslatın. Ardından bir avuç pirinci avuç içinize alın.
  • 5
    Ortasına iç harçtan koyarak üçgen şekli verin. Alt kısmına bir parça nori yerleştirerek servis yapın.

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