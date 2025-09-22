Kabaklı Pratik Pizza
Canınız pizza çektiğinde saatlerce hamur yoğurmakla uğraşmayın! Kabaklı pratik pizza, hızlıca hazırlanan tabanı ve taze malzemeleriyle kısa sürede sofranızda.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Lavaşlardan bir tanesini tezgaha serin. Üzerine roka pestolu sostan sürün, peynirin yarısını serpin.
-
2
İkinci lavaşı serip aynı şekilde sos sürün, kalan peyniri serpin.
-
3
İnce dilimler halinde kesilmiş kabağı, kiraz domatesi ve kuşkonmazı yerleştirin.
-
4
Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 10 dakika pişirin.
-
5
Fırından alın, isteğe göre acı sos, kabak çekirdeği içi ve taze fesleğenle süsleyin. Biraz da zeytinyağı gezdirip bekletmeden servis yapın.
