Kabaklı pratik pizza

Kabaklı Pratik Pizza

KOLAY 15 DAKİKA

Canınız pizza çektiğinde saatlerce hamur yoğurmakla uğraşmayın! Kabaklı pratik pizza, hızlıca hazırlanan tabanı ve taze malzemeleriyle kısa sürede sofranızda.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Lavaşlardan bir tanesini tezgaha serin. Üzerine roka pestolu sostan sürün, peynirin yarısını serpin.

  • 2

    İkinci lavaşı serip aynı şekilde sos sürün, kalan peyniri serpin.

  • 3

    İnce dilimler halinde kesilmiş kabağı, kiraz domatesi ve kuşkonmazı yerleştirin.

  • 4

    Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 10 dakika pişirin.

  • 5
    Fırından alın, isteğe göre acı sos, kabak çekirdeği içi ve taze fesleğenle süsleyin. Biraz da zeytinyağı gezdirip bekletmeden servis yapın.

