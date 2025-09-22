Fırında Patlıcan Bohçaları
Geleneksel lezzetlere modern bir yorum. Fırında Patlıcan Bohçaları, hem gözünüze hem de damağınıza hitap eden, sıcak ve doyurucu bir ana yemek.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
İki adet patlıcanın kabuğunu alacalı soyduktan sonra ince dilimleyin, tuz serpin. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizip önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10 dakika pişirin.
-
2
Kalan 2 adet patlıcanı da közleyip kabuğunu soyduktan sonra küp doğrayın.
-
3
Tencereyi ocağın üzerine alın. Tencere ısınınca eti kavurmaya başlayın. Suyu çekince zeytinyağını, salçayı ve kıyılmış soğanı ilave edin. Birkaç dakika kavurduktan sonra rendelenmiş domatesleri ve küp doğradığınız patlıcanları birkaç dakika daha kavurun.
-
4
Malzemenin üzerini iki parmak geçecek kadar sıcak et suyu veya su, tuz, karabiber ekleyin. Karıştırıp önce yüksek ateşte birkaç taşım kaynatın.
-
5
Su kaynayınca ateşi iyice kısın, tencerenin kapağını kapatın.
-
6
Et yumuşayana kadar pişirin.
-
7
Domatesli sos için tereyağını eritip rendelenmiş domatesi ve havanda ezilmiş sarımsağı 10 dakika kadar pişirin. İndirmeye yakın, tuzunu ve baharatını ekleyip tatlandırın. Sosunuz hazır.
-
8
Mantarları dilimleyip limonlu suda 4-5 dakika kadar haşlayın.
-
9
Mantarları tencerenin içinden süzerek alın ve etli karışıma ilave edin.Birkaç dakika daha mantarlarla birlikte eti pişirin. Ocaktan alın.
-
10
Fırında ızgara ettiğiniz patlıcanları 4 adet küçük ve çukur boy kabın içini kaplayacak ve kenarlarından sarkacak şekilde yerleştirin.
-
11
Etli ve mantarlı karışımı patlıcanların ortasına paylaştırın.
-
12
Kenarlardan sarkan patlıcan dilimlerini malzemenin üzerine kapatın.
-
13
Önceden ısıtılmış 200 derecede fırında, 5 dakika pişirin. Domatesli sosla birlikte servis yapın.
