Öğünler Akşam Yemeği ve Ana Yemekler Beşamel soslu fırında makarna

KOLAY 30 DAKİKA

Şüphesiz ki pek çok yemek içerisinde en lezzetlilerinden biri beşamel soslu fırında makarnadır. Bu lezzetli yemeği yapmak ve evinde sevdikleriyle paylaşmak isteyenler, fırında makarna tarifi nedir ve nasıl yapılır? Sorusunu yoğun olarak araştırmayı sürdürüyor. Peki, fırında makarna tarifi nedir ve nasıl yapılır? İşte o tarif...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Büyük ve derin bir tencereye bol su doldurun. 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 yemek kaşığı zeytinyağını ekleyip kaynamaya bırakın.

  • 2

    Su kaynadıktan sonra makarnayı kırmadan suya ilave edip yumuşayıncaya kadar yaklaşık 8-10 dakika pişirin. Makarnanın suyunu süzün.

  • 3

    Büyük bir tencerede 2 yemek kaşığı tereyağını eritin. Unu ekleyip rengi hafifçe değişene kadar kısık ateşte kavurun. Sütü ilave edin ve kısık ateşte karıştırmaya devam ederek muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişirin.

  • 4

    Sos ılındığında tuz, karabiber ve yumurtaları ekleyip hızlıca karıştırın. Fırını 200 derecede ısıtın. Bir fırın kabının içine bolca tereyağı sürün. Sosun yarısını kaba döküp yayın. Suyu iyice üzülmüş makarnayı ekleyip kalan sosu üzerine dökerek yayın.

  • 5

    Üzerine rendelenmiş peynir serpiştirip fırının orta rafında üzeri nar gibi kızarıncaya kadar pişirin. 5-10 dakika dinlendirdikten sonra üzerine karabiber serperek servis yapın.

