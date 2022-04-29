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Evelik Sarması

KOLAY

Yörelere göre etli veya zeytinyağlı olarak yapılan evelik dolması, Anadolu’nun sevilerek yapılan dolma tariflerinden biridir.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Soğanı yemeklik doğrayıp yağda rengi dönene kadar kavurun. Salça ekleyip karıştırın. Bulguru katıp bir-iki çevirin. 2 su bardağı su ilave edip 10-15 dakika kısık ateşte pişirin. Tuz ve baharatlarını ekleyip karıştırın. Kılıymış maydanoz katıp ocaktan alın. Evelikleri sıcak suya batırıp soğuk suya çıkarın.

  • 2

    Süzgece alıp suyunu süzdürün. Bir adet eveliği düz bir zemine yayın. Üzerine 1 tatlı kaşığı bulgurlu harçtan koyup muska şeklinde sarın. Tencerenin dibine 2-3 adet evelik yayın. Üzerine sardığınız sarmaları yerleştirin.

  • 3

    1 su bardağı sıcak su ekleyip tencerenin kapağını kapatın. Kaynayana kadar pişirip ocaktan alın. Tencerede 5 dakika dinlendirip servis tabağına alın. Üzerine eritilmiş tereyağı ve sarımsaklı yoğurt gezdirip servis yapın

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