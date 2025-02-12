Cevizli, Narlı Köfte (Fesenjan)
Malzemeler
Yapılışı
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1
Kıymayı geniş bir karıştırma kabına alın. Üzerine rendelenmiş soğanı, sarımsağı, galeta ununu ve yumurtayı ekleyin. Kimyon, karabiber ve tuzu da
ilave ederek iyice yoğurun.
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2
Yoğurduğunuz köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak yuvarlayın. Tüm köfteleri hazırladıktan sonra bir kenarda bekletin.
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3
Kızartmak için geniş bir tavada yağı ısıtın. Köfteleri tavaya alın. Orta ateşte kızartın. Köfteleri tavadan alıp başka bir tabağa aktarın.
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4
Sos için köfteleri kızarttığınız tavaya cevizi alın. Kısık ateşte 5 dakika kavurun. Cevizleri yakmamaya özen gösterin. Nar ekşisini kavrulmuş cevizlerin üzerine ilave edin. Üzerine tavuk suyunu katın. Kısık ateşte 15-20 dakika pişirin. Sos koyulaşıp kıvam almaya başlayınca zerdeçal ve tarçını ekleyin. Tuzunu ve karabiberini ayarlayın.
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5
Sos yeterince koyulaştığında kızarmış köfteleri sosa ekleyin. Köftelerin sosu çekmesi için kısık ateşte 10-15 dakika pişirin.
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6
Cevizli köfteleri servis tabağına alın. Üzerine nar taneleri ve maydanoz serpiştirerek servis yapın.
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