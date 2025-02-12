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Cevizli, Narlı Köfte (Fesenjan)

Cevizli, Narlı Köfte Fesenjan
ORTA 50 DAKİKA

Köftenin doyurucu lezzeti, ceviz ve narın benzersiz aromasıyla buluşuyor.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Kıymayı geniş bir karıştırma kabına alın. Üzerine rendelenmiş soğanı, sarımsağı, galeta ununu ve yumurtayı ekleyin. Kimyon, karabiber ve tuzu da
    ilave ederek iyice yoğurun.
  • 2
    Yoğurduğunuz köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak yuvarlayın. Tüm köfteleri hazırladıktan sonra bir kenarda bekletin.
  • 3
    Kızartmak için geniş bir tavada yağı ısıtın. Köfteleri tavaya alın. Orta ateşte kızartın. Köfteleri tavadan alıp başka bir tabağa aktarın.
  • 4
    Sos için köfteleri kızarttığınız tavaya cevizi alın. Kısık ateşte 5 dakika kavurun. Cevizleri yakmamaya özen gösterin. Nar ekşisini kavrulmuş cevizlerin üzerine ilave edin. Üzerine tavuk suyunu katın. Kısık ateşte 15-20 dakika pişirin. Sos koyulaşıp kıvam almaya başlayınca zerdeçal ve tarçını ekleyin. Tuzunu ve karabiberini ayarlayın.
  • 5
    Sos yeterince koyulaştığında kızarmış köfteleri sosa ekleyin. Köftelerin sosu çekmesi için kısık ateşte 10-15 dakika pişirin.
  • 6
    Cevizli köfteleri servis tabağına alın. Üzerine nar taneleri ve maydanoz serpiştirerek servis yapın.

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