Kuzu Şiş
Köz ateşinde pişen kuzu şiş, dışı çıtır içi sulu dokusuyla kebap keyfini sofranıza taşıyor.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Kuzu etini küpler halinde doğrayın. Dilimlenmiş soğan ve tuzla birlikte harmanlayın. Üzerini kapatıp buzdolabında 1 saat marine edin.
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2
Avokado püresi için tüm malzemeyi derin bir kapta ezerek güzelce karıştırın.
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3
Kuzu etlerini yağlı ve yağsız tarafları eşit dağılacak şekilde şişlere geçirin.
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4
Kuzu etlerini ızgarada her tarafını çevirerek kızartın.
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5
Bu arada acı toz biber ve kimyonu karıştırın. Kuzu etleri piştikten sonra hemen bu baharatı serpin. Bekletmeden taze semizotu, lavaş ekmeği ve avokado püresi ile birlikte servis yapın.
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