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Kuzu Şiş

Kuzu Şiş
ORTA 30 DAKİKA

Köz ateşinde pişen kuzu şiş, dışı çıtır içi sulu dokusuyla kebap keyfini sofranıza taşıyor.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Kuzu etini küpler halinde doğrayın. Dilimlenmiş soğan ve tuzla birlikte harmanlayın. Üzerini kapatıp buzdolabında 1 saat marine edin.
  • 2
    Avokado püresi için tüm malzemeyi derin bir kapta ezerek güzelce karıştırın.
  • 3
    Kuzu etlerini yağlı ve yağsız tarafları eşit dağılacak şekilde şişlere geçirin.
  • 4
    Kuzu etlerini ızgarada her tarafını çevirerek kızartın.
  • 5
    Bu arada acı toz biber ve kimyonu karıştırın. Kuzu etleri piştikten sonra hemen bu baharatı serpin. Bekletmeden taze semizotu, lavaş ekmeği ve avokado püresi ile birlikte servis yapın.

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