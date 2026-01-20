Kuru Üzümlü Palamut

Soğanı küp doğrayıp zeytinyağında soteleyin. Kıyılmış sarımsak ekleyip karıştırın. Rendelenmiş domates, toz şeker, karabiber, defne yaprağı, taze kekik ve tuzu ilave edin.

Suyunu katıp bir kez karıştırın. Tencerenin kapağını kapatıp ara sıra kontrol ederek pişirin. Ocaktan alıp kuru üzüm ekleyin ve karıştırın. Orta boy fırın kabına kabukları temizlenmiş, ince ve yuvarlak dilimlenmiş patatesleri dizin.

Üzerine ve aralarına palamut filetoları yerleştirin. Üzerine soğanlı karışımı gezdirin. İkiye bölünmüş kiraz domates, dilimlenmiş yeşil domates ve halka doğranmış limonu palamutların üzerine gelişigüzel yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında ara sıra kontrol ederek, patates ve palamut yumuşayana kadar pişirin. Sıcak olarak servis yapın.