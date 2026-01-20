Tarif Ara
Giriş Yap Üye ol
Öğünler Akşam Yemeği ve Ana Yemekler Kuru üzümlü palamut

Kuru Üzümlü Palamut

Mevsiminde palamutlarla yapılmış lezzetli ve farklı bir tarif arayanların çok seveceği kuru üzümlü palamut tarifimiz.

Kuru Üzümlü Palamut

Soğanı küp doğrayıp zeytinyağında soteleyin. Kıyılmış sarımsak ekleyip karıştırın. Rendelenmiş domates, toz şeker, karabiber, defne yaprağı, taze kekik ve tuzu ilave edin.

Suyunu katıp bir kez karıştırın. Tencerenin kapağını kapatıp ara sıra kontrol ederek pişirin. Ocaktan alıp kuru üzüm ekleyin ve karıştırın. Orta boy fırın kabına kabukları temizlenmiş, ince ve yuvarlak dilimlenmiş patatesleri dizin.

Üzerine ve aralarına palamut filetoları yerleştirin. Üzerine soğanlı karışımı gezdirin. İkiye bölünmüş kiraz domates, dilimlenmiş yeşil domates ve halka doğranmış limonu palamutların üzerine gelişigüzel yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında ara sıra kontrol ederek, patates ve palamut yumuşayana kadar pişirin. Sıcak olarak servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • Evde Sıcacık Yılbaşı
  • Hindistan Cevizli Kış Tatlıları
  • Ete ve Balığa Narenciye Dokunuşu
ve Daha Fazlası ...

Bakmadan Geçmeyin

Fırında Kekikli Takoz

Fırında Kekikli Takoz

Taptaze mevsiminde palamutlarla yapılan bu tarif sofranıza yeni bir soluk getirecek. Fırında pişen palamutun kekikle eşsiz uyumunu her lokmada hissedeceksiniz. Sofralarınızın yeni yıldızı olacak fırında kekikli takoz tarifi.
Palamut Köftesi

Palamut Köftesi

Balıktan hoşlanmayanların bile bayılacağı palamudun en lezzetli hali!
Pastırmada Pilavlı Kuru Fasulye

Pastırmada Pilavlı Kuru Fasulye

Klasik kuru fasulye ve pilava bir şef dokunuşu. Pastırmanın çemeniyle farklı bir boyuta taşıyacağınız bir şef tabağı.
Yeşil Mercimek Yahni

Yeşil Mercimek Yahni

Anadolu mutfağının en kıymetli protein kaynaklarından biri olan yeşil mercimek bir şef dokunuşuyla yahni formuna dönüyor. Hem geleneksel hem modern bir tarif olan yeşil mercimek yahni sofranıza farklı bir tat katacak.