Palamut Köftesi
Balıktan hoşlanmayanların bile bayılacağı palamudun en lezzetli hali!
Palamutları fileto şeklinde hazırlayıp 4 parça elde edin. Blender'den çekip kıyma haline getirin. Geniş bir kaba alıp üzerine rendelenmiş soğan, kıyılmış maydanoz ve kalan malzemeyi ilave edin. İyice yoğurup harçtan dilediğiniz büyüklükte bezeler alıp elinizde şekil verin.
Kızartmak için tereyağı ve zeytinyağını birlikte kızdırıp köfteleri önlü arkalı kızartın.
Patates kızartması için patateslerin kabuklarını temizleyip dilediğiniz büyüklükte kesin. Kızgın ayçiçeği yağında kızartıp fazla yağını almak için kağıt havlu üzerine çıkarın.
Palamut köftelerini servis tabağına yerleştirin. Yanına patates kızartmasını koyun. Dilimlenmiş kırmızı soğanla birlikte servis yapın.
