Fırında Kekikli Takoz

Taptaze mevsiminde palamutlarla yapılan bu tarif sofranıza yeni bir soluk getirecek. Fırında pişen palamutun kekikle eşsiz uyumunu her lokmada hissedeceksiniz. Sofralarınızın yeni yıldızı olacak fırında kekikli takoz tarifi.

Palamutların dışında kalan tüm malzemeyi bir kaba alıp iyice çırpın. Üzerine palamutları ilave edip harmanlayın.

Sosla birlikte fırın tepsisine yerleştirip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında, palamutlar yumuşayana kadar pişirin. Servis tabağına alıp sıcak olarak servis yapın.

