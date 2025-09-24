Sofra, Söyleşi, Lezzet

Ne Yediysem Oyum

Tatların bellekteki izlerini takip eden bu kitap, yemek tariflerinden çok, damak hafızasını ve kültürel geçişleri merkeze alıyor. Oğul Türkkan, bir ucu Fransa'da, diğer ucu Ankara'da geçen yaşamından yola çıkarak, anne mutfağından entelektüel sofralara uzanan anılarını bizimle paylaşıyor. Yemeklerin birer ihtiyaçtan çok, kişisel bir anlatım biçimi olduğunu hatırlatan bu eser, okuru kendi gastronomik geçmişiyle yüzleştiriyor.

Peynir

Peynirin sadece kahvaltılık bir ürün olmadığını, aynı zamanda kültürel bir miras olduğunu gösteren bu kitap, çocuklara yönelik olarak hazırlandı. Neşe Aksoy Biber ve Berrin Bal Onur'un kaleme aldığı eser, Türkiye'nin zengin peynir coğrafyasını eğlenceli bir dille sunarken, üretim süreçlerini, tarihsel arka planı ve yerel tatları da göz alıcı fotoğraflarla destekliyor. Bilgilendirici olduğu kadar görsel açıdan da güçlü olan bu kaynak, çocukların beslenme kültürüyle tanışmasını sağlıyor.

Bitki ve Mutfak Terimleri

Ahmet Şenol'un kaleme aldığı bu kapsamlı derleme, mutfak dilini sadece tanıtmakla kalmıyor, onun kültürel arka planını da gözler önüne seriyor. Kapari, çemen, za'faran gibi pek çok terimi kökeni, halk arasındaki kullanımı ve tarihsel bağlamıyla açıklayan kitap, klasik bir sözlükten çok, gastronomiyle iç içe geçmiş bir kültür sözlüğü olarak öne çıkıyor. Terimlerin ötesinde mutfağın düşünsel yönüne de kapı aralıyor.

Gastroshow

Gastronomi turizmini Türkiye'de bir alan haline getiren isimlerden biri olan Gürkan Boztepe, bu kitabında yıllar içinde biriktirdiği anılarını, gözlemlerini ve popüler yazılarını bir araya getiriyor. Yemeğin sadece damakta değil, yolda, sohbette, deneyimde de var olduğunu anlatan eser, gastronomiye çok yönlü bir bakış sunuyor. Lezzet kadar hikâyeyi de önemseyenler için ilgi çekici bir kaynak.

Kakuleli Mutfak, En Sevilen Tarifler

Behiye Kaya'nın sosyal medyada büyük ilgi gören tarifleri bu kez kitap formunda okurlarıyla buluşuyor. Ev mutfağına yakın, ulaşılabilir ve denenmiş tarifler; karekod desteğiyle videolu anlatımlarla da tamamlanıyor. Sade anlatımı ve içtenliğiyle dikkat çeken bu kitap, mutfakta pratiklik ve samimiyet arayanlar için yol gösterici bir başvuru kaynağı.

Uygulamalı Soğuk Mutfak

Soğuk mutfağın teknik ve teorik yönlerini bir araya getiren bu kitap, hijyen kurallarından sunum biçimlerine kadar geniş bir yelpazede bilgi sunuyor. Akademik bir titizlikle hazırlanan içerik, özellikle gastronomi eğitimi alanlar ve profesyoneller için kapsamlı bir kaynak niteliğinde. Uygulamalı örneklerle desteklenen bölümler, kuramsal bilgiyi pratiğe dönüştürerek soğuk mutfağa dair sağlam bir temel oluşturuyor.