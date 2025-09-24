Sofra, Söyleşi, Lezzet

Tarif Ara
Her sayfası bir sohbet, her tarifi bir keşif… Mutfak kültürünün zenginliğini ve hikâyelerini sizler için bir araya getirdik. Gastronomiyle ilgilenen herkesin keyifle okuyacağı, damakta ve akılda iz bırakacak eserlerle tanışmaya hazır mısınız?

Ne Yediysem Oyum

Tatların bellekteki izlerini takip eden bu kitap, yemek tariflerinden çok, damak hafızasını ve kültürel geçişleri merkeze alıyor. Oğul Türkkan, bir ucu Fransa'da, diğer ucu Ankara'da geçen yaşamından yola çıkarak, anne mutfağından entelektüel sofralara uzanan anılarını bizimle paylaşıyor. Yemeklerin birer ihtiyaçtan çok, kişisel bir anlatım biçimi olduğunu hatırlatan bu eser, okuru kendi gastronomik geçmişiyle yüzleştiriyor.

Peynir

Peynirin sadece kahvaltılık bir ürün olmadığını, aynı zamanda kültürel bir miras olduğunu gösteren bu kitap, çocuklara yönelik olarak hazırlandı. Neşe Aksoy Biber ve Berrin Bal Onur'un kaleme aldığı eser, Türkiye'nin zengin peynir coğrafyasını eğlenceli bir dille sunarken, üretim süreçlerini, tarihsel arka planı ve yerel tatları da göz alıcı fotoğraflarla destekliyor. Bilgilendirici olduğu kadar görsel açıdan da güçlü olan bu kaynak, çocukların beslenme kültürüyle tanışmasını sağlıyor.

Bitki ve Mutfak Terimleri

Ahmet Şenol'un kaleme aldığı bu kapsamlı derleme, mutfak dilini sadece tanıtmakla kalmıyor, onun kültürel arka planını da gözler önüne seriyor. Kapari, çemen, za'faran gibi pek çok terimi kökeni, halk arasındaki kullanımı ve tarihsel bağlamıyla açıklayan kitap, klasik bir sözlükten çok, gastronomiyle iç içe geçmiş bir kültür sözlüğü olarak öne çıkıyor. Terimlerin ötesinde mutfağın düşünsel yönüne de kapı aralıyor.

Gastroshow

Gastronomi turizmini Türkiye'de bir alan haline getiren isimlerden biri olan Gürkan Boztepe, bu kitabında yıllar içinde biriktirdiği anılarını, gözlemlerini ve popüler yazılarını bir araya getiriyor. Yemeğin sadece damakta değil, yolda, sohbette, deneyimde de var olduğunu anlatan eser, gastronomiye çok yönlü bir bakış sunuyor. Lezzet kadar hikâyeyi de önemseyenler için ilgi çekici bir kaynak.

Kakuleli Mutfak, En Sevilen Tarifler

Behiye Kaya'nın sosyal medyada büyük ilgi gören tarifleri bu kez kitap formunda okurlarıyla buluşuyor. Ev mutfağına yakın, ulaşılabilir ve denenmiş tarifler; karekod desteğiyle videolu anlatımlarla da tamamlanıyor. Sade anlatımı ve içtenliğiyle dikkat çeken bu kitap, mutfakta pratiklik ve samimiyet arayanlar için yol gösterici bir başvuru kaynağı.

Uygulamalı Soğuk Mutfak

Soğuk mutfağın teknik ve teorik yönlerini bir araya getiren bu kitap, hijyen kurallarından sunum biçimlerine kadar geniş bir yelpazede bilgi sunuyor. Akademik bir titizlikle hazırlanan içerik, özellikle gastronomi eğitimi alanlar ve profesyoneller için kapsamlı bir kaynak niteliğinde. Uygulamalı örneklerle desteklenen bölümler, kuramsal bilgiyi pratiğe dönüştürerek soğuk mutfağa dair sağlam bir temel oluşturuyor.

Sofra’da Bu Ay

  • Bağ Bozumu Sofrası
  • Bağışıklık Dostu Mevsim Menüleri
  • Konuk Şef Can Aras'la Sofraya Özel
ve Daha Fazlası ...

Gastronomi Turizminde Yeni Rotalar; Türkiye’de Ve Yurt Dışında Mikro Coğrafyalar Ve Gizli Tatlar

Gastronomi turizmi denilince akla sadece yeme-içme deneyimi gelmemeli çünkü ondan çok daha fazlası bu; kültürel kimliğin, coğrafyanın, tarihin ve doğanın bir araya geldiği fazla durağı olan bir yolculuk… Sözen Group Ceo’su Gökmen Sözen; gastronomi turizmini, bu turizm kolunun önemini mikro ve makro ölçekte mercek altına alıyor.
Mavi Bölgelerden Blue Zone İlham ile Uzun ve Sağlıklı Yaşamın Sırrı…

Nüfusun uzun ve sağlıklı yaşadığı mavi bölge olarak adlandırılan Japonya'daki Okinawa Adası, Sardunya'daki Barbagia bölgesi, Kosta Rika'daki Nicoya Yarımadası, Yunanistan'daki Ikaria adası ve ABD, California’daki Loma Linda şehrinde insanlar nasıl besleniyor? Mavi bölge beslenmesi nedir? Tüm bunların yanıtı diyetisyen, fonksiyonel beslenme, PNI ve GAPS terapisti Vildan Kabataş Çelik’ten öğrenelim.
Sağlıklı Aromalı Su Kombinasyonları

Bütünsel beslenme uzmanı, fonksiyonel tıp sağlık koçu Ebru Zeynep Altay, aromalı suların faydalarını anlatırken, bu sulara örnek sağlıklı kombinasyon örnekleri verdi.
2025 Yılının Kahve Trendleri

Kahve danışmanı ve gastronomi yazarı Cenk R. Girginol son yılların yükselen trendi kahvenin dünü, bugünü ve geleceği hakkında kapsamlı bir yazı kaleme aldı.