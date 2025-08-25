Mavi Bölgelerden (Blue Zone) İlham ile Uzun ve Sağlıklı Yaşamın Sırrı…

Mavi bölgeler; dünyada sağlıklı nüfusları ve yüksek oranda uzun ömürlü yaşayanlarıyla tanınan alanlardır. Birbirinden çok farklı coğrafyalarda yer almalarına karşın (Okinawa, Barbagia, İkaria, Loma Linda, Nicoya) bu bölgelerdeki insanların kronik hastalıklardan uzak, uzun ve en önemlisi de bedenen ve zihnen aktif bir yaşam sürdükleri farkedilince, son yıllarda bu insanların ne yediği, nasıl yaşadığı dikkat çekmiştir.

Aile bütünlüğü, sigaradan kaçınma, bitki bazlı beslenme, ılımlı ve günlük fiziksel aktivite, her yaştan insanın sosyal olarak aktif olduğu ve topluma entegre olduğu sosyal katılım gibi bazı yaşam tarzı özellikleri, bu bölgelerde anketlere katılan tüm kişilerde yaygın olduğu görülmektedir. Burada kilit noktalardan biri de hiç bir şeyi aşırıya kaçmadan uygulamaları. Ve ek olarak bu bölgelerde daha çok bitki bazlı ve hep aynı besin gruplarının tüketildiğini görüyoruz;

Sirtuinden zengin gıdalar bolca kullanılıyor. Sirtuin içeren gıdalar açlık ve egzersizin etki ettiği genleri çalıştırarak, yaşlanma, metabolizma hızı, ruh sağlığı üzerinde olumlu etkiler yapar.

Sirtuin zengini gıdalar: Yeşil çay, matcha, kahve, kakao, zerdeçal, tarçın, zencefil, kırmızı meyve grubu (berry), elma, nar, limon, brokoli, kuşkonmaz, kırmızı soğan, sarımsak, kereviz, kekik, biberiye, zeytin yağı, ceviz, zeytin…





Genel olarak baktığımızda ortalama bir beslenme planında yüzde 90 bitki bazlı beslenme olmakla beraber;



* Kırmızı eti ve süt ürünlerini haftada 1 kez tüketiyorlar.



* Haftada 3-4 gün serbest gezen tavuk yumurtası yiyorlar.



* Balık, deniz mahsulü haftada 3 kez tüketiyorlar.

*Her gün baklagil, sebze (çiğ- fermente- pişmiş mutlaka ve çoğunlukla) ek olarak 1 kase kuruyemiş tüketiyorlar.

*Ekmeği ekşi mayalı ve glütensiz tercih ediyorlar.



*Günde 1.5 litreye yakın su içiyorlar.

Ve en önemlisi her gün en azından 1 öğünde sofraya aile ile veya arkadaşlarla keyifli bir paylaşım içerisinde oturuyorlar.