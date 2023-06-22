İbn-i Sina’nın Yüzlerce Yıllık Reçetesi Şifa Oluyor...

Kullanım açısından oldukça kolay bir bitki olan papatya genellikle kurutularak kullanılmaktadır. Böylece doğal bitki çayı elde edebilmek oldukça kolaydır. Hem evlerinizi güzelleştirmek hem de bağışıklığınızı güçlendirmek için tüketilebilecek kullanışlı bir bitkidir. Papatya bitkisiyle ilgili herhangi bir tüketim veya kullanım kararı önceden bir uzmana danışmanızda fayda vardır, özellikle kronik bir rahatsızlığınız varsa veya başka ilaçlar kullanıyorsanız.

Papatya Çayının Faydaları Nelerdir?

Papatya, kozmetik ürünlerde yaygın olarak kullanılan bir bileşendir. Ciltteki iltihaplanmayı azaltabilir, cilt tahrişlerini yatıştırabilir ve cildin nem dengesini sağlayabilir.

Hazımsızlık soruna iyi gelen papatya çayı uzmanlar tarafından da önerilmektedir.

Mide spazmı başta olmak üzere spazma iyi gelen papatya çayı spazmın çözülmesine yardımcı olmaktadır.

Regl sancısının giderilmesinde oldukça faydalı bir bitkisel çaydır.

Ülser ve mide yanmaları açısından faydalıdır.

Basur problemi sonucu oluşan basur memelerindeki ağrının giderilmesinde ve rahatsızlığın tedavi edilmesinde faydalı bir bitkisel çaydır.

Kan şekerini dengelemektedir.

Sırt ve bel ağrılarına iyi gelmektedir.

Sakinleştirici özelliği bulunmaktadır. Böylece sinirleri gevşeterek uykusuzluğa iyi gelmektedir.

Sindirimi kolaylaştırmaktadır.

Solunum yolu rahatsızlıklarına iyi gelmektedir. Özellikle papatya çayı buharını solumak bu solunum yollarını açar ve kişisinin gün içinde daha rahat etmesini sağlamaktadır.

Cildi güzelleştirir daha canlı görünmesini sağlamaktadır.

Diş eti sağlığı açısından da faydalı bir bitkidir. Diş eti rahatsızlıklarının tedavi edilmesinde kullanılır.

Alerji belirtilerini azaltmaktadır.

İbn-i Sina baş ağrısı için papatya ve menekşeyi öneriyor. İbn-i Sina'nın yıllar önce yazdığı El-Kanun Fi't Tıbb kitabında baş ağrısının şifasını belirtiyor.

Papatya Çayı Nasıl Yapılır?

Papatya çayı yapımında ihtiyacınız olan malzemeler; yarım litre içme suyu ve 3 yemek kaşığı kurutulmuş papatyadır. İlk olarak suyu ocakta kaynatın. Daha sonra kurutulmuş papatyaları da suyun içerisine ekleyin. Çayı 3 dakika demlenmesi için bırakın. Daha sonra çayı süzgeçten geçirin ve çiçek kısımlarını süzün. Tatlandırmak için limon ve bal ekleyebilirsiniz. Günde en fazla 2 fincan çay içilmelidir. Özellikle uyumadan bir saat önce tüketilmesi önerilir.