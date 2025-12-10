Tersane İstanbul’da Büyülü Bir Kış Deneyimi Başladı: Tersane İstanbul Winter Town 15 Şubat 2026’ya Kadar Ziyaretçilerini Ağırlayacak

600 yılı aşkın geçmişe sahip Tersane İstanbul'un ikonik mimarisi, Tersane İstanbul Winter Town ile ışık tünelleri, sahne gösterileri, gastronomi durakları ve özel tasarım alanlarla yeniden canlanıyor. Yılbaşı ağacında gerçekleşen ışık gösterisi ve bando takımı korteji ile açılışını gerçekleştiren Tersane İstanbul Winter Town, ziyaretçileri daha ilk adımda büyülü bir atmosfere davet ediyor. Toy Soldier Marching Band'in enerjik geçişleri kış kasabasına ritim ve dinamizm katarken; 'Şehrin içinde şehir' olarak kurgulanan bu büyük ölçekli kış kasabası, tasarım, performans, lezzet ve eğlenceyi aynı çatı altında buluşturan çok katmanlı bir kültür ve yaşam alanı yaratıyor.

Kışın En İlham Verici Buluşması: Tersane İstanbul Winter Town

Tersane İstanbul Winter Town, yalnızca bir kış pazarı değil; İstanbul için yeniden tasarlanmış bir sezon deneyimi olarak öne çıkıyor. Ziyaretçiler, deniz fenerlerinden pusula motiflerine, endüstriyel mimari ile harmanlanan ışık yerleştirmelerinden tematik sokaklara kadar uzanan bütüncül bir tasarım evreninde geziyor. Alanın farklı noktalarında yapılan ışık koreografileri ve senkronize ışık-müzik buluşmaları, Winter Town'ın atmosferini daha da büyülü kılıyor.

Gastronomi alanında ise Avrupa kış köylerinin ruhu İstanbul dokunuşlarıyla yeniden yorumlanıyor; el yapımı tatlılar, sıcak içecekler, sokak lezzetleri ve yaratıcı şef dokunuşları Tersane İstanbul Winter Town'ın lezzet haritasını oluşturuyor.

Her Gün Bir Aktivite: Performans ve Eğlence Programı

Tersane İstanbul Winter Town, gün boyunca süren renkli etkinlikleriyle ziyaretçilerine canlı ve sürükleyici bir atmosfer sunuyor. Alanda aniden beliren flashmob dans gösterileri ve Toy Soldier Marching Band performansları festivale dinamizm katarken, çocuklar Nickelodeon karakter buluşmaları ve özel sahne şovlarıyla unutulmaz anlar yaşıyor. Winter Choir ve canlı jazz performansları akşama sıcak bir ritim ekliyor. Gün, ışık, müzik ve ateşin büyüleyici bir koreografiyle birleştiği Lighthouse Ceremony ile görkemli şekilde tamamlanıyor.

İstanbul'un Yeni Kış Buluşma Noktası

Tersane İstanbul Winter Town, şehrin kültür, gastronomi ve yaşam sahnesine yeni bir soluk getiriyor. Etkinliğin sezon boyunca hem yerli hem yabancı ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görmesi bekleniyor. Şehrin tarihi mirası ile çağdaş tasarımın buluştuğu bu özel dönem, Haliç kıyısında unutulmaz bir kış atmosferi sunacak.