Doğanin Kalbinde Yenilenme: BN Hotel Nar Hasadı’yla Bahçeden Sofraya Yolculuk

Türkiye'nin termal alandaki zenginliğini Mersin'in turizm sektörüne kazandıran ilk 5 yıldızlı otel olan ve kendi bünyesindeki 350 dönüm arazi üzerinde 'bahçeden sofraya' konseptiyle turunçgil, zeytin ve meyve bahçeleri ile sebze bostanlarında taze ürünler yetiştiren BN Hotel, 10-12 Ekim 2025 tarihlerinde gerçekleştirdiği 'nar hasadıyla' dev bir etkinliğe imza attı.

Ürettiği organik ve doğal ürünlerle birlikte Mersin'in yerel lezzetlerini restoranlarında kullanan ve yerel üreticileri destekleyen BN Hotel, dönemsel olarak gerçekleştirdiği 'hasat festivalini' mandalina, erik, zeytin ve üzümün ardından bu sezonda ise 'nar' için düzenledi. Festival, katılımcılara 2 gün süren bir lezzet şöleni yaşatırken, taze narlarla gerçekleştirilen özel menülerden düzenlenen keyifli workshoplara kadar pek çok farklı etkinlikle katılımcıları sağlık ve lezzet yolculuğuna çıkardı.

Arometerapi, sağlık ve güzellik workshopları, keyifli deneyimlere sahne oldu

Nar Hasadı Festivali, sağlık, aromaterapi ve cilt bakımıyla ilgili düzenlenen workshoplarla da keyifli deneyimlere ev sahipliği yaptı. Doğal, saf ve yenilebilir hammaddeler kullanarak kişisel bakım ürünleri, anne-bebek ürünleri ve bağışıklık güçlendirici ürünler geliştiren Nerolinn; etkinliğin ana sponsoru olurken, bir de 'Aromaterapi Workshopu' gerçekleştirdi. Etkinlikte ayrıca Cilt Analizi Workshop'u ve Çay Workshop'u gerçekleştirilirken, etkinliğe davet edilen diyetisyenler Eliza Sabancı ve Duygu Bilgin ile düzenlenen 'Sağlıklı Atıştırmalıklar Workshopu' ise katılımcıların bilgilenirken keyifli vakit geçirdikleri etkinlikler arasında yer aldı.

Hasattan elde edilen narlarla hazırlanan özel menüler, büyük beğeni topladı

BN Hotel'in sunduğu SPA ve termal tesisten yararlanan ve doğa yürüyüşü yapan katılımcılar, yoga uzmanı Sultan Toptaş liderliğinde yoga yapma imkanı bulmanın yanı sıra oteldeki usta şefler eşliğinde gerçekleşen yaratıcı workshoplarda doğal ürünlerle hazırlanan özel menüleri de tatma fırsatı buldu. Executive Şef Yunus Bektaş'ın öğle ve akşam öğünlerine yönelik hazırladığı 2 özel menüde yer alan Narlı Bal Kabağı Çorbası, BN Hotel'in ürettiği zeytinyağının kullanıldığı Narlı Fattuş Salatası, Narlı Girit Mezesi, Narlı Soğan Püreli Çıtır Levrek ve Çekme Nar Soslu Fıstık Rüyası Tatlısı, hasadın zenginliğini gösteren lezzetler arasında yer aldı.

Narlı: "Festivalimiz, gastronomi tutkunlarına bütünsel bir yenilenme fırsatı verdi.'

BN Hotel'in bahçesinde yetişen ürünlerle 'bahçeden sofraya iyi ürün' anlayışını yaşatırken, Akdeniz'in zengin mutfak mirasını da sofralara taşıdıklarını belirten BN Hotel Thermal & Wellness İcra Kurulu Başkanı Yusuf Narlı, "Mandalina, erik, zeytin ve üzümün ardından doğa, emek ve lezzeti deneyimlemek için yeniden bir araya geldiğimiz Nar Hasadı Festivalimiz, sağlık ve güzellikle ilgili birbirinden farklı etkinlikleriyle katılımcılarımıza ve gastronomi tutkunlarına bütünsel bir yenilenme fırsatı verdi. Hasattan elde ettiğimiz organik ve taze ürünler, otelimizin termal zenginlikleri ve gerçekleştirdiğimiz festival etkinliklerimiz ile birleşince Mersin'e keyifli bir çekim noktası oluşturdu" değerlendirmesini yaptı.

350 bin metrekare üzerinde 18 farklı meyve çeşidine ev sahipliği yapan ve 102 dönümü otel yerleşkesi olan BN Hotel'in bahçesinde 8.100 meyve veren ağaç ve 1.000 adet yeşil ağaç bulunduğunu belirten Narlı, "BN Hotel Thermal & Wellness olarak sürdürülebilirliği, otelimizin temel değerlerinden biri olarak kabul ediyoruz. Yeşil ve sürdürülebilir dünya için doğal kaynaklarımızı korumak hedefiyle endemik bitki türleriyle doğayla uyumlu bir çevre yarattık. Hasatlardan elde ettiğimiz organik doğal mahsulleri; oteldeki restoranlarımızda, salatalarda, yemeklerde, tatlılarda veya meyve sularında kullanıyoruz. Kendi zeytinyağımızı kendimiz üretiyoruz. Akdeniz ve Türk mutfağı ile Mersin'in yerel lezzetlerini sunduğumuz mutfağımızda yerellik, doğallık ve tazelik her zaman ön planda" diye konuştu.