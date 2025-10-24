Electrolux’ün Son Teknoloji Tasarımlarının Yer Aldığı Premium Studio, Levent Güvercin Sokak’ta Açıldı. Seçkin Davetlilerin Katılımıyla Gerçekleşen Etkinlikte, İsveç’in Köklü Tasarım Anlayışı Lezzet Dolu Bir Deneyimle Buluştu

Globalde Tanıtılan SaphirMatt, Türkiye'de de Beğeniyle Karşılandı

Etkinliğin odak noktalarından biri, kısa süre önce global lansmanı gerçekleştirilen Electrolux SaphirMatt indüksiyonlu ocak oldu. Electrolux'ün ürettiği çizilmeye karşı geliştirilen en dayanıklı yüzeye sahip olan SaphirMatt, aynı zamanda mat siyah dokusu, parmak izi tutmayan yüzeyi ve Red Dot ile iF Design gibi prestijli ödüllerle öne çıkan tasarımıyla dikkat çekti.

Nilperi Şahinkaya, Buray, Çiğdem Batur ve Gizem Hatipoğlu gibi cemiyet ve sanat dünyasından tanınan birçok ismin katıldığı açılışta davetliler, Premium Studio içinde yer alan özel demo alanında SaphirMatt'in dayanıklılığını ve zarif tasarımını yakından deneyimledi. Çizilmez yüzey performansını uygulamalı olarak test eden konuklar, ürünün şıklığı kadar sağlamlığını da gözlemleyince şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Etkinlikte, Electrolux'ün değerli iş ortaklarından Porland da yer aldı. Markanın zarif ve özgün tasarımlara sahip ürünleri, sunumlara estetik bir dokunuş katarak etkinlik atmosferini tamamladı.

Aşçılık Milli Takımı Kaptanı Volkan Aslan'dan Özel İkramlar

Açılışın en dikkat çeken bölümlerinden biri, Premium Studio'nun içinde yer alan canlı mutfak alanı oldu. Aşçılık Milli Takımı Kaptanı Volkan Aslan, Electrolux'ün ileri teknoloji ürünü mutfak ekipmanlarını kullanarak konuklara özel sunumlar hazırladı. Davetliler, profesyonel dokunuşlarla hazırlanan yemekleri tadarken Electrolux'ün mutfak deneyimini nasıl dönüştürdüğünü de doğrudan görme şansı yakaladı.

Levent'in kalbinde konumlanan Premium Studio, sadece bir mağaza değil, aynı zamanda İsveç tasarım felsefesinin ve Electrolux'ün sürdürülebilirlik vizyonunun yansıtıldığı özel bir deneyim alanı olarak kurgulandı. Electrolux ve Lazolini iş birliğiyle hayata geçirilen yatırım, markanın Türkiye'deki varlığını güçlendirmesinin yanı sıra iş ortaklarına yeni fırsatlar sunmayı da hedefliyor.

Electrolux Premium Studio'nun açılışı, canlı müzik performanslarıyla davetlilerin keyifli anlar yaşadığı, yenilikçi mutfak çözümlerinin deneyimlendiği ve İsveç'in zarif tasarım anlayışının İstanbul'da hayat bulduğu unutulmaz bir buluşma olarak hafızalara kazındı.

İnovasyon ve İsveç Tasarımını Buluşturan Global Lider

Dünyada 120'den fazla ülkede faaliyet gösteren ve yılda 60 milyon cihazı tüketicilerle buluşturan Electrolux, yenilikçi ürünleriyle global ölçekte güçlü bir konuma sahip. Şirket, 2024'te ulaştığı 12,5 milyar Euro satışla sektörün global liderleri arasında yer alıyor. Sürdürülebilir üretim, satış ve tüketim döngüsünü sağlamaya odaklanan marka, 2000'li yılların başlarında uygulamaya geçirdiği sürdürülebilirlik çalışmalarına hızla devam ediyor. Electrolux, 2030 yılına kadar tüm tedarik zincirinde karbon nötr olmayı ve ürünlerinin yüzde 100 geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmesini sağlamayı hedefliyor.