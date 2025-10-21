Ülker’den Yeni Lezzet: Ülker Çikolata İstanbul...

Türkiye'nin lider gıda markası Ülker, yenilikçi yaklaşımıyla çikolata dünyasına yeni bir soluk getiriyor. İstanbul'un çok katmanlı kültüründen, tarihinden ve gastronomi mirasından ilhamla hazırlanan yeni ürünü Ülker Çikolata İstanbul, fındıklı dolgusu, çıtır kadayıfı ve baklava parçacıklarıyla hazırlanmış sütlü çikolatalı tablet formuyla yeni bir lezzet deneyimi sunuyor.

Boğaz'ın eşsiz manzarasında, Esma Sultan Yalısı'nda Ülker Çikolata İstanbul'a özel düzenlenen tanıtım toplantısında, tarihçi ve yazar Saffet Emre Tonguç İstanbul'un tarihini ve kültürel derinliğini anlattı. Ünlü şef Arda Türkmen ise Ülker Çikolata İstanbul'u bir şef olarak nasıl bulduğunu anlatarak, çikolatanın yolculuğu eşliğinde konuklara Ülker Çikolata İstanbul'dan ilhamla geliştirdiği tatlıyı deneyimletti.

Çikolata severler artık sadece lezzet değil, bir deneyim arıyor

Ülker'in bu yepyeni ürünüyle lezzet deneyimini bambaşka bir boyuta taşıdıklarını belirten Ülker CMO'su Mustafa Kabakçı konuşmasında "Bugün burada sadece yeni bir ürünü tanıtmak için değil, aslında bir hikayeyi, bir ilhamı paylaşmak ve İstanbul'un büyüsünü yeniden hep beraber keşfetmek için birlikteyiz. Tüm dünyada fenomen olduktan çok kısa bir süre sonra 2024 yılında çikolata ürün portföyümüze kattığımız "Meşhur Dubai Lezzeti" ile başlayan yolculuğumuz, kısa sürede sevenlerinin gönlünde kendine özel bir yer edindi. Bu başarı bize çok net bir şey gösterdi: Ülkemizdeki ve dünyadaki çikolata severler artık sadece bir tat aramıyor, lezzetten öte bir hikaye, bir duygu, bir deneyim arıyor. İşte bu anlayıştan hareketle, yepyeni bir yolculuğa çıktık. Kadayıfın çıtırtısını, fındıklı dolgusunun yoğunluğu ve baklava parçacıklarının eşsiz lezzetini bir araya getirerek, İstanbul'un çok katmanlı ruhunu Ülker Çikolata İstanbul'la buluşturduk" dedi.

İstanbul'un çok katmanlı ruhu bu çikolatanın içinde...

Bu yepyeni lezzetin İstanbul'un birbirini tamamlayan kültürel dokusundan esinlenerek hazırlandığını vurgulayan Kabakçı, "İlk kez bir inovasyonumuzun iletişimini global ölçekte başlattık. Dünyanın dört bir yanındaki içerik üreticileri çok kısa bir sürede bu tadı kendi platformlarına taşıdı. Ülker Çikolata İstanbul kısa sürede herkesin merak ettiği bir tat haline geldi. Ülker olarak 80 yılı aşkın süredir, milyonlarca insana her lokmada mutluluk verirken, aynı zamanda inovasyon gücümüzle sektöre öncülük etmenin gururunu yaşıyoruz. Her yeni ürünümüzde, sevenlerimizle kurduğumuz bağı daha da güçlendirmeyi, onların beklentilerini aşmayı ve çikolataya yeni anlamlar kazandırmayı hedefliyoruz. Bu yaklaşım, sadece bir gıda markası değil, bir deneyim markası olduğumuzu da gösteriyor" dedi.

Çektiği videoyla Dubai Çikolatası'nın dünya çapında trend olmasına katkıda bulunan ve Ülker Çikolata İstanbul kampanyasını başlatan dünyaca ünlü fenomen Maria Vehera da etkinliğe katıldı.