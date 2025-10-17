Tarif Ara
Akmerkez, çevreye ve geleceğe duyarlı vizyonunu şehrin merkezine taşıdı. Kokopelli iş birliğiyle hayata geçirilen, ilhamını şehir ve doğadan alan Terasta Tarım projesi, 14 Ekim tarihinde Akmerkez Üçgen Teras’ta gerçekleşen unutulmaz bir lansmanla tanıtıldı. Akmerkez bu öncü adımla, nesiller arası bağ kuran ve geleceğin çevre bilincini yükselten bir deneyim merkezi oluşturmayı hedefliyor.

Akmerkez’in Üçgen Teras’ı Terasta Tarım Projesi ile Yeşerdi

İstanbul'un alışveriş, kültür, sanat ve yaşam merkezi Akmerkez, çevre vizyonunu güçlendiren Terasta Tarım projesini, 14 Ekim 2025 tarihinde, Akmerkez Üçgen Teras'ta gerçekleşen unutulmaz bir etkinlikle duyurdu. Sektörün önde gelen temsilcilerinin ve popüler influencer'ların yoğun katılımıyla gerçekleşen lansmanda, şehrin tam ortasında adeta bir doğa ve ilham şöleni yaşandı.

Lansmanın açılış konuşmasında projenin vizyonunu aktaran Akmerkez GYO Genel Müdürü Hakan Tümkaya, "Akmerkez olarak, çevreye duyarlı yaklaşımımızı her daim kurumsal bir önceliğe dönüştürdük. Bu doğrultuda yalnızca bugünü değil, yarını da güvence altına alıyoruz. Hayata geçirdiğimiz Terasta Tarım projemiz, sekiz yıldır öncü olmayı sürdürüyor. Bu proje ile şehre tarımı taşıyor, nesiller arası bir köprü inşa ederek, şehrin kalbinde doğayla yeniden bağ kuruyoruz. Terasta Tarım alanı, bir fikir olarak doğup somut bir projeye dönüştü. Ancak gerçek dönüşüm, buradan başlayarak evlerimize, okullarımıza, restoranlarımıza ve günlük yaşamımıza taşınacak alışkanlıklarla mümkün olacak. Akmerkez olarak, bu dönüşümün öncüsü olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Gün boyu süren deneyim şöleni

Lansman, gün boyunca süren interaktif deneyim alanları ve enerjisi yüksek program akışıyla katılımcılara eşsiz anlar yaşattı.

İş dünyasının temsilcilerinin bir araya geldiği ilk oturumda, projenin vizyonundan bahsedilirken, katılımcılar terasta yükselen canlı bahçe turu ile doğayla buluşarak, saksıda bostan atölyesi ile kendi yeşil alanlarını yaratma deneyimini yaşadı.

Günün ilerleyen saatlerinde, 'influencer'lar ve genç davetlilerin katılımıyla gerçekleşen ikinci oturum ise, etkinliği adeta bir şölene dönüştürdü. Misafirler, özel olarak tasarlanmış fotoğraf spot alanlarında Teras'ta Tarım deneyimlerini ölümsüzleştirirken, projenin ilham veren hikayesini dinleme fırsatı buldular. Bitkiler ve tarım temalı oyunlarla renklenen ikinci oturumda, katılımcılar kokteyllerinde kullanabilecekleri nane, kuzukulağı gibi bitkilerin fidelerini dikerek, doğayla temas kurmayı sürdürdü. Ayrıca, tüm katılımcılara, şehirde kendi mini bahçelerini kurmaları için saksıda bostan setleri hediye edildi.

Şehrin tam ortasında, doğa ve tarım bir arada

Terasta Tarım Projesi, 2017 yılına uzanan uzun soluklu bir girişim olarak öne çıkıyor. Türkiye'de ilk kez bir alışveriş merkezinin çatısında, doğa ile kenti buluşturan bir tarım alanı fikri, Akmerkez Üçgen Teras'ta "Ek Biç Ye İç" iş birliğiyle hayata geçirildi. Ziyaretçilere kapalı 750 metrekarelik bu alanda, geri dönüştürülmüş malzemelerle oluşturulan sistemler aracılığıyla kentsel tarımın şehirde uygulanabilirliği gösterildi.

Sekiz yılı aşkın geçmişiyle Türkiye'de öncü olan Terasta Tarım, 2025 yılı itibarıyla "Kokopelli Şehirde" iş birliğiyle yeni bir döneme adım attı. Akmerkez bu adımla, 'Terasta Tarım'ı, bir tarım alanının ötesine geçirerek, yıl boyu düzenlenecek atölyeler, eğitimler, hasat günleri ve gastronomik deneyimlerle şehir yaşamına doğayı, üretimi ve paylaşımı taşımayı amaçlıyor.

