KONT Coffee, Moda’nın Paylaşım Kültürünü Kahve ve Yaratıcılıkla Buluşturuyor

Yalnızca kahve sunan bir mekan olmanın ötesine geçen KONT Coffee, Moda'yı 'moda' yapan değerleri 'tasarım, sanat ve müzik kültürünü' sahipleniyor. KONT, kahveyi bu çok yönlü yaşamın doğal bir parçası olarak konumlandırırken; sürdürülebilirlik, estetik ve topluluk bilincini bir araya getirerek Moda'nın yaratıcı enerjisine ilham veriyor.

KONT Coffee'nin kahve menüsü ve eşlikçi lezzetleri, uzun süren AR-GE çalışmaları sonucunda misafirlerinin günün farklı anlarında ihtiyaç duyduğu deneyimlere odaklı hazırlandı. Filtre kahvede tek kökenli çekirdekler ve yenilikçi harmanlar sunan KONT Coffee, matcha, hojicha ve bitki bazlı içecek alternatifleriyle kahve deneyimini zenginleştiriyor. Menüde; siyez unuyla hazırlanan poğaçalar, glütensiz sağlıklı atıştırmalar, hurmayla tatlandırılmış şekersiz tatlılar ve bitkisel bazlı seçenekler yer alıyor. Bu özenli yaklaşım, KONT Coffee'nin sürdürülebilirlik ve iyi yaşam değerleriyle uyumlu bir gastronomik deneyim yaratma hedefini yansıtıyor.

15 Ekim'de düzenlenen açılış etkinliğinde birçok Modalının yanı sıra tasarım, sanat, gastronomi dünyasından davetlileri ağırlayan KONT Coffee'nin, Limonyum iş birliğiyle düzenlediği Limonyum x KONT Coffee Çiçek Atölyesinde davetliler kendi çiçek aranjmanlarını keyifle oluşturdu. Akşam saatlerinde ise Pina & Coladas grubunun caz performansıyla Moda'nın enerjisi yükseldi. Renkli, samimi ve şehrin yaratıcılık ruhunu yansıtan bu buluşma; kahvenin bir içecekten çok daha fazlası olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Etkinliğe Özel Açılış Menüsü

Etkinlikte menü deneyimi Kont'un bir gün içinde farklı okazyonlarda tercih edilebilecek seçeneklere göre tasarlandı; Keçi Peynirli Siyez Poğaça, Parmesanlı Karabiberli Çörek, Dana Tandır & Muhammara Focaccia Sandviç, Glutensiz & Rafine Şekersiz Banana Bread, Antep Fıstıklı Energy Ball, Beyaz Çikolatalı Vişneli Brownie. Bu lezzetlere; Nectar Co-Fermented Filter Coffee, Coconut Matcha Yame Region ve Hojicha Marshmallow gibi içecekler eşlik etti.

Kuruculardan İlham Veren Mesajlar

KONT Coffee'nin kurucusu Yolaç Özcan, markanın vizyonunu şöyle özetliyor:

"Kahveyi yaparken kalite sürekliliğini sağlamak için yapay zeka destekli teknolojiler kullanıyoruz. Operasyonel verimlilikte sektör servis hızının iki katına ulaşıyoruz. Sıfır süt atığına ulaşarak ve kahvede izlenebilirliği mümkün kılarak şeffaf bir iş modeli yaratıyoruz."

Kurucu ortak Can Tan ise global hedeflere vurgu yapıyor:

"Tutkulu bir kahve girişimcisi olarak, yenilikçi değer katan ürün ve hizmet yaklaşımını operasyonel süreklilik üçgeniyle harmanladık. KONT'u özgün ve yaratıcı ürünleriyle dünyada rahatlıkla yayılabilecek cesur bir marka olarak konumlandırdık."

Sürdürülebilirlikte Öncü Adımlar

KONT Coffee, sürdürülebilirliği bir hedef değil, çalışma biçiminin doğal bir parçası olarak görüyor. Sıfır süt atığı sağlayan teknolojik altyapısı, kahvede izlenebilirlik ve şeffaf tedarik zinciri yaklaşımı, bu anlayışın günlük operasyonlara nasıl yansıdığının örnekleri arasında yer alıyor.

Yakında hayata geçecek olan Etki Çemberleri Vakfı (EÇV) ve Bonna iş birliğiyle geliştirilen porselen mug projesi de bu yaklaşımın devamı niteliğinde. Tek kullanımlık bardaklar yerine uzun ömürlü kupalarla kahve servisi sunmayı ve misafirlerin kupalarını tekrar kullanabilmesini amaçlayan bu sistem, kaynak tüketimini azaltarak çevresel etkiyi en aza indirmeyi hedefliyor. KONT Coffee, küçük ama anlamlı adımlarla kahve kültürünü daha sürdürülebilir bir zeminde yeniden tanımlamayı sürdürüyor.