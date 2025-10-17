Rams Ve Şamdan Plus’tan Görkemli Kutlama

Tarif Ara
Şamdan Plus 21. yaşını, RAMS’ın sponsorluğunda Azur Restaurant Yeniköy’de verdiği görkemli bir davetle kutladı. Çok renkli geçen kutlama, iş, cemiyet, sanat ve moda dünyasından seçkin isimleri bir araya getirdi.

Türkiye'nin en çok okunan cemiyet dergisi Şamdan Plus, 21. yılını çok özel bir davetle kutladı. Şamdan Plus, 21. yıl kutlama davetini, 37 yıllık tecrübesiyle gayrimenkul sektörünün öncülerinden RAMS sponsorluğunda, Azur Restaurant Yeniköy'de gerçekleştirdi. RAMS'ın dünyaca ünlü ikonik İtalyan moda markası Etro iş birliğiyle hayata geçirdiği ETRO Residences İstanbul projesinin de tanıtıldığı davete, iş, cemiyet, sanat ve moda dünyasından seçkin isimler katıldı.

Kokteyl ile başlayan kutlamada, Azur Restaurant Yeniköy'ün mönüsünden özel tatlar ikram edildi. Lezzetli yiyecekler ve samimi sohbetlere Boğaz manzarası eşlik etti. Büyük ilgi gören Şamdan Plus'ın yıldönümü kutlaması DJ performansıyla eğlenceli bir partiye dönüştü. Konuklar, gece yarısına kadar süren davette eğlenceli dakikalar yaşadı. Birçok seçkin ismi buluşturan Şamdan Plus'ın bu özel kutlamasından objektiflere çok renkli kareler yansırken, konukların sosyal medya paylaşımları da geceye damgasını vurdu.

RAMS Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Devran Bülbül, geceye ilişkin duygularını şöyle ifade etti: "RAMS olarak, inşa ettiğimiz her yapıda estetik ve yaşam kalitesini bir araya getirme çabasındayız. Bu vizyonumuzla ortak bir zeminde buluştuğumuz Şamdan Plus da 21 yıllık hikâyesinde yaşamı, estetiği ve kültürü aynı çatı altında buluşturan bir duruş sergiliyor. Bu özel gecede aynı değerleri paylaşan iki marka olarak, Şamdan'ın yıldönümüne eşlik etmekten büyük mutluluk duyuyoruz."

21. yaşını kutlayan Şamdan Plus, gündem belirleyen kapakları ve zengin içeriğiyle en çok okunan cemiyet dergisi olma özelliğini ilk günden beri sürdürüyor.

Akmerkez’in Üçgen Teras’ı Terasta Tarım Projesi ile Yeşerdi

Akmerkez, çevreye ve geleceğe duyarlı vizyonunu şehrin merkezine taşıdı. Kokopelli iş birliğiyle hayata geçirilen, ilhamını şehir ve doğadan alan Terasta Tarım projesi, 14 Ekim tarihinde Akmerkez Üçgen Teras’ta gerçekleşen unutulmaz bir lansmanla tanıtıldı. Akmerkez bu öncü adımla, nesiller arası bağ kuran ve geleceğin çevre bilincini yükselten bir deneyim merkezi oluşturmayı hedefliyor.
KONT Coffee, Moda’nın Paylaşım Kültürünü Kahve ve Yaratıcılıkla Buluşturuyor

Moda’nın kalbinde yer alan KONT Coffee, kahveyi kentin yaratıcı ruhuyla buluşturan özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Kapılarını üç ay önce açan mekan, bu kez Moda’nın paylaşım kültürünü kutlamak ve topluluk duygusunu güçlendirmek amacıyla bir araya gelinen keyifli bir buluşmaya imza attı. KONT Coffee, ferah bahçesinde çiçek ve kahve atölyesi, unplugged caz müziği ve özenle hazırlanan menüsüyle keyifli bir buluşmada misafirlerini ağırladı.
Türkiyenin En İyi Ekmekçileri

Sofraların baş tacı, en mütevazı ama en vazgeçilmez lezzet... Türkiye'nin dört bir yanında, doğallıktan ve gelenekten ödün vermeden, ekşi mayanın büyüsünü çıtır kabuklarla buluşturan en iyi ekmekçileri keşfe çıkın.
Türk Mutfağının Buluşma, Gelişme ve İlham Noktası Gastronometro 10 Yaşında!

Metro Türkiye’nin “Türk mutfağını koruma, geliştirme ve dünyaya tanıtma” amacıyla 2015’te hayata geçirdiği Gastronometro, bugün 10. yaşını kutluyor. On yıldır sektörün tüm paydaşlarını buluşturan platform; eğitimi, araştırmayı ve yeniliği merkezine alan çalışmalarıyla gastronomi dünyasında referans noktası haline geldi. Uluslararası iş birliklerini güçlendirme, yerel değerleri daha geniş kitlelerle buluşturma ve Türk mutfağının küresel etkisini artırma hedeflerini koruyan Gastronometro; ekosistemin gelişimine verdiği katkıyı ise büyütüyor. Milli Eğitim Bakanlığı ile gerçekleşecek anlaşma ile Gastronometro artık akredite bir eğitim merkezi haline gelecek.