Rams Ve Şamdan Plus’tan Görkemli Kutlama

Türkiye'nin en çok okunan cemiyet dergisi Şamdan Plus, 21. yılını çok özel bir davetle kutladı. Şamdan Plus, 21. yıl kutlama davetini, 37 yıllık tecrübesiyle gayrimenkul sektörünün öncülerinden RAMS sponsorluğunda, Azur Restaurant Yeniköy'de gerçekleştirdi. RAMS'ın dünyaca ünlü ikonik İtalyan moda markası Etro iş birliğiyle hayata geçirdiği ETRO Residences İstanbul projesinin de tanıtıldığı davete, iş, cemiyet, sanat ve moda dünyasından seçkin isimler katıldı.

Kokteyl ile başlayan kutlamada, Azur Restaurant Yeniköy'ün mönüsünden özel tatlar ikram edildi. Lezzetli yiyecekler ve samimi sohbetlere Boğaz manzarası eşlik etti. Büyük ilgi gören Şamdan Plus'ın yıldönümü kutlaması DJ performansıyla eğlenceli bir partiye dönüştü. Konuklar, gece yarısına kadar süren davette eğlenceli dakikalar yaşadı. Birçok seçkin ismi buluşturan Şamdan Plus'ın bu özel kutlamasından objektiflere çok renkli kareler yansırken, konukların sosyal medya paylaşımları da geceye damgasını vurdu.

RAMS Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Devran Bülbül, geceye ilişkin duygularını şöyle ifade etti: "RAMS olarak, inşa ettiğimiz her yapıda estetik ve yaşam kalitesini bir araya getirme çabasındayız. Bu vizyonumuzla ortak bir zeminde buluştuğumuz Şamdan Plus da 21 yıllık hikâyesinde yaşamı, estetiği ve kültürü aynı çatı altında buluşturan bir duruş sergiliyor. Bu özel gecede aynı değerleri paylaşan iki marka olarak, Şamdan'ın yıldönümüne eşlik etmekten büyük mutluluk duyuyoruz."

21. yaşını kutlayan Şamdan Plus, gündem belirleyen kapakları ve zengin içeriğiyle en çok okunan cemiyet dergisi olma özelliğini ilk günden beri sürdürüyor.