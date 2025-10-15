Türk Mutfağının Buluşma, Gelişme ve İlham Noktası Gastronometro 10 Yaşında!

Yeme içme sektörünün en yakın iş ortaklarından biri olarak sadece ürün sunmanın ötesinde, gastronominin gelişimini desteklemeyi görev edinen Metro Türkiye'nin ülkemizin ilk gastronomi keşif platformu olarak hayata geçirdiği Gastronometro, 10. yılını kutluyor. Platform, kurulduğu günden bu yana "Türk mutfağını koruma, geliştirme ve dünyaya tanıtma" amacıyla gastronomi alanında eğitim, Ar-Ge, Ür-Ge ve uygulama faaliyetleriyle Türk mutfağının sürdürülebilir gelişimi için çalışıyor. Gastronomi ve konaklama dünyasından Basque Culinary Center, Ecole hôtelière de Lausanne gibi uluslararası marka okullar ile iş birlikleri yapan, Michelin yıldızlı şefleri Türk şeflerle buluşturan Gastronometro; aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte eğitimler ve iş birlikleri de gerçekleştiriyor. Bugüne kadar binlerce şef, üretici, akademisyen ve öğrenciye ilham veren platform; yürüttüğü eğitim programları, yerel ürünlerin profesyonel mutfaklarda kullanımını destekleyen projeleri ve gastronomi ekosistemine kazandırdığı yenilikçi bakış açısıyla öne çıktı. "Türkiye'nin gastronomi ve ağırlama sektörünü bir araya getiren eğitim, Ar-Ge ve uygulama platformu" mottosuyla yeni dönemine adım atan Gastronometro, bundan sonraki süreçte hem ulusal hem de uluslararası alanda iş birliklerini artırmayı ve Türk mutfağının değerlerini daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor. Ekosistemin gelişimi için önemli bir adımı daha hayata geçiren Gastronometro, yakın zamanda Milli Eğitim Bakanlığı ile gerçekleşecek olan anlaşma ile artık MEB onaylı müfredata dayanan aşçılık, servis ve stewarding alanlarında sertifikalı eğitim programları sunan akredite bir eğitim merkezi haline gelecek.

"Gastronomi ve ağırlama sektörünü bir araya getiren eğitim, Ar-Ge ve uygulama platformu"

Gastronometro'nun kuruluş amacının Türk mutfağını geleceğe taşımak olduğunu hatırlatan Metro Türkiye CEO'su David Antunes, "Gastronometro'yu hayata geçirirken hedefimiz, bu toprakların eşsiz mutfak kültürünü sadece korumak değil, onu geleceğe taşımaktı. Geçen yıllar içinde bu merkez, eğitimden Ar-Ge çalışmalarına, uluslararası iş birliklerinden yüzlerce etkinliğe kadar çok boyutlu bir etki alanı yarattı. Burada şeflerimizin yaratıcılığıyla geleneksel reçeteler yeniden hayat buldu, yerel üreticilerin hikayeleri dünyaya taşındı, sektör profesyonelleri kendilerini geliştirme imkanı buldu. Bugün geldiğimiz noktada Gastronometro, yeni mottosuyla yolculuğunun geleceğini tanımlıyor: 'Türkiye'nin gastronomi ve ağırlama sektörünü bir araya getiren eğitim, Ar-Ge ve uygulama platformu.' Bu, yalnızca geçmişteki başarıların değil; aynı zamanda önümüzdeki yıllarda üstleneceğimiz sorumlulukların da ifadesi. Biz Metro Türkiye olarak, Gastronometro yatırımımızla sektörün gelişimine katkı sunmaya ve bu mutfağı dünyaya taşımaya aynı tutkuyla devam edeceğiz" dedi.

"Bir hayalin gerçeğe dönüşme hikayesi"

Gastronometro Direktörü Maximilian Thomae ise 10 yıllık süreci "Bir hayalin gerçeğe dönüşme hikayesi" olarak tanımlayarak "Kurulduğumuz günden bu yana, yalnızca bir mutfak değil; eğitimi, araştırmayı, yenilikçiliği ve paylaşımı merkezine alan çok boyutlu bir platform inşa ettik. Bu on yıl boyunca, 3.000'e yakın Metro markalı ürünün geliştirilmesine destek verdik. 200'ü aşkın etkinlik ve konferansla şefleri, genç yetenekleri, üreticileri ve gastronomi tutkunlarını aynı çatı altında buluşturduk. MICHELIN Rehberi'nden genç şef yarışmalarına kadar birçok prestijli organizasyona ev sahipliği yaptık. Her adımda, Türk mutfağını layığıyla yaşatmak için yerel değerlerimizi korumanın ve dünyaya tanıtmanın yollarını aradık. Öyleki; Gastronometro'da misafir ettiğimiz Michelin Yıldızlı şefler ülkelerine burada Türk mutfağı ile ilgili öğrendiği yeni bilgilerle dönüyor, geleneksel lezzetlerine Türk mutfağı dokunuşu yapıyorlar: 3 Yıldızlı İspanyol Şef Elena Arzak Gastronometro ziyaretinde keşfettiği Türk mutfağının vazgeçilmez baharatı sumakı artık reçetelerinde kullanıyor. 2 Michelin Yıldızlı İspanyol Şef Fernando Perez ise kendi restoranında misafirlerine çay bardağında ayran ikram ediyor. Yeni mottomuz, bundan sonraki yıllarda atacağımız adımların da pusulası. Biz, Türk mutfağına dair hayalimizden hiç vazgeçmeden, tutkuyla çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

İmza atılan her çalışma, 10. yıla özel tabaklara yansıdı

Metro Türkiye'nin gastronomiye duyduğu tutkuyu, bu alanı sahiplenme kararlılığını ve sektöre yön verme vizyonunu yansıtan platformun 10. yılı, Gastronometro şefleri tarafından hazırlanan özel bir lezzet deneyimi ile kutlandı. Kutlamada sunulan tabaklarda, Gastronometro'nun "geçmişin tatlarını geleceğin vizyonuyla buluşturma" anlayışı yansıtıldı. 10 yıldır özenle oluşturulan imza tabaklar, Gastronometro'nun bugüne kadar yürüttüğü faaliyetleri, Türk mutfağına kazandırdığı değerleri ve gastronomi ekosisteminde yarattığı etkiyi sembolize etti. Türk mutfağının yerel malzemeleriyle hazırlanan ve modern gastronomi teknikleriyle yorumlanan tabaklar, konuklara hem köklere saygı hem de yeniliğe cesaret aşılayan bir deneyim sunarken, Gastronometro'nun ilham veren hikayesini sofraya taşıyarak davetlilere unutulmaz bir deneyim yaşattı.