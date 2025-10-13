Kültürel Miras Sofraya Taşındı

Gülperi Ergün'ün ev sahipliğinde 5 Kasım 2025 Pazar günü Buenas'ta gerçekleşen buluşma, Levanten ve mübadele kültürlerinin izlerini taşıyan yemekleri bir araya getirdi. Bornova'da 22 yıldır esnaflık yapan ve Türkiye'de ilk bağımsız Gastro Sinema projesiyle tanınan Gülperi Ergün, Komşu Sofrası'nı ilk kez altı yıl önce kendi restoranında kurdu. Zamanla daha çok insanın katkı sunduğu bu sofra, bugün her yıl yüzlerce kişiyi aynı masa etrafında toplayan geleneksel bir etkinliğe dönüştü. Her katılımcının kendi kültüründen bir yemekle katkı sunduğu bu uzun masa, tamamen ücretsiz olarak kuruluyor. Amaç yalnızca yemek paylaşmak değil; hikaye paylaşmak, gelenekleri yaşatmak ve farklılıklar arasında köprü kurmak. Bu yönüyle Komşu Sofrası, "Olanın olmayana, bilenin bilmeyene borcu vardır" diyen Hayrettin Karaca'nın sözlerini hatırlatan bir dayanışma ruhunu taşıyor. Etkinlik doğrudan bu söze dayanmıyor olsa da katılımcıların gösterdiği paylaşım anlayışı akıllara bu sözü getiriyor.



2025 yılının teması olan 'Karşı Komşu', özellikle mübadele ile gelen kültürler ve Bornova'nın Levanten geçmişine odaklandı. Bu yılki etkinlik yalnızca sofrayla sınırlı kalmamış; aynı zamanda bu kültüre ait değerli isimlerin katıldığı söyleşilerle zenginleştirilmiş.



Açılış konuşmasının ardından moderatörlüğünü Bülent Şık'ın yaptığı 'Mübadele ile Gelen Göçün Gastronomi Kültürüne Etkisi' söyleşisinde, farklı lezzet hikayeleri paylaşıldı. Ayşe Boşnak Böreği'nin kurucusu Ayşe Karadan, Boşnak böreğinin artık Türkiye'nin dört bir yanında tanındığını anlatarak göç mutfağının birleştirici gücünü vurguladı. Balmumu Lokantası'ndan Ahmet Güzelyağdöken, "Ben kendi mutfağımı zeytinyağıyla kurdum" diyerek Ege mutfağının özüne dikkat çekti. Beğendik Abi Lokantası'nın kurucusu Handan Kaygusuz ise Urla'lı bir aileden gelse de komşularından öğrendiklerini, paylaşılan tabakları ve birlikte kurulan sofraların kıymetini anlattı. Konuşmasını da çok güzel bir sözle bitirdi: "Sofraya birlikte oturduğum herkes artık misafir değil, ev halkıdır benim için."

Günün ikinci etkinliği, moderatörlüğünü Prof. Dr. Seda Genç'in yaptığı "Bornova'da Bornova Misketi'ni Konuşuyoruz" başlıklı söyleşiydi. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, misket üzümünün yeniden canlandırılması için yapılan çalışmalardan söz etti. Doç. Dr. Burçak İşçi, Anadolu'nun kadim üzüm çeşitlerinin kültürel miras değerine dikkat çekerken, Sommelier Seray Kumbasar da Bornova misketinin kokusu ve tarihiyle bu toprakların özel bir simgesi olduğunu anlattı. Tarihi kaynaklarda Herodot'un bile Bornova'nın misket üzümünden bahsetmesi, bu toprakların yüzyıllardır süregelen gastronomi zenginliğinin en güzel göstergesi. Söyleşilerin ardından katılımcılar, Buenas'ın bahçesinde kurulan geleneksel uzun masa etrafında buluştu.



Bando eşliğinde gerçekleşen buluşmada yüzü aşkın ürün paylaşıldı. Farklı kültürlerden gelen yemeklerin aynı masada yer aldığı bu sofra, paylaşmanın ve birlikte olmanın sembolü haline geldi.

Etkinliğin yaratıcısı Gülperi Ergün, Komşu Sofrası'nı uluslararası bir boyuta taşımaya hazırlanıyor. Bu vizyonla başlatılan Uluslararası Gastronomi Film Festivali'nin ilki Haziran 2025 tarihinde Urla'da gerçekleştirildi. Festivalin farklı şehirlerde devam edeceği belirtilirken, ikinci ayağına dair detayların Kasım 2025 tarihinde duyurulması planlanıyor.

Altı yıldır süren Komşu Sofrası, sadece yemeklerin değil; geçmişin, komşuluğun, kültürel mirasın ve birlikte yaşamanın da paylaşımına ev sahipliği yapıyor.

Gülperi Ergün'ün yerel bir buluşmadan uluslararası bir vizyona taşıdığı bu sofra, birlikte yemenin ve birlikte hatırlamanın ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi.