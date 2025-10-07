Amasya Et Ürünleri’nin Lezzet Yolculuğu Devam Ediyor

Kaliteli ve güvenilir et ürünleriyle öne çıkan Amasya Et Ürünleri, yeni mağaza açılışıyla mağaza sayısını 36'ya çıkardı. İstanbul'dan Amasya'ya, Ankara'dan Anadolu'nun farklı illerine kadar birçok noktada sofralara taze et lezzetini taşıyan marka, "yeni nesil kasap" anlayışını tüm Türkiye'ye yaymayı hedefliyor. "İyi Et, Taze Lezzet" mottosuyla hareket eden Amasya Et Ürünleri, sofralara yalnızca lezzet değil; güven, şeffaflık ve izlenebilirlik de getiriyor.

Amasya'nın Suluova ilçesindeki entegre tesislerinde doğan ve sofralara uzanan şeffaf üretim süreci, markanın en büyük farkı oluyor. Helal kesim, ISO ve BRC sertifikalarıyla güvence altına alınan ürünler; soğuk zincir bozulmadan tüketiciye ulaştırılıyor. 36. mağaza ile büyüyen marka, aynı zamanda online market sitesi ve pazaryeri iş birlikleriyle de Türkiye'nin her noktasına ulaşmayı mümkün kılıyor. Taze etin yanı sıra şarküteri ürünleri de bu kanallardan sipariş edilebiliyor.

Amasya Et Ürünleri lezzetlerine market.amasyaeturunleri.com.tr'nin yanı sıra Tıkla Gelsin, Yemek Sepeti Mahalle, Trendyol Go ve Getir Çarşı gibi e-ticaret kanallarından kolayca ulaşabilirsiniz.