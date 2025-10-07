Amasya Et Ürünleri’nin Lezzet Yolculuğu Devam Ediyor

Tarif Ara
Türkiye’nin yeni nesil kasap anlayışını sofralara taşıyan Amasya Et Ürünleri, 36. mağazasını açarak büyümesini sürdürüyor. Online market ve pazaryeri iş birlikleri sayesinde “İyi Et, Taze Lezzet” vizyonu artık Türkiye’nin dört bir yanında erişilebilir hale geliyor.

Kaliteli ve güvenilir et ürünleriyle öne çıkan Amasya Et Ürünleri, yeni mağaza açılışıyla mağaza sayısını 36'ya çıkardı. İstanbul'dan Amasya'ya, Ankara'dan Anadolu'nun farklı illerine kadar birçok noktada sofralara taze et lezzetini taşıyan marka, "yeni nesil kasap" anlayışını tüm Türkiye'ye yaymayı hedefliyor. "İyi Et, Taze Lezzet" mottosuyla hareket eden Amasya Et Ürünleri, sofralara yalnızca lezzet değil; güven, şeffaflık ve izlenebilirlik de getiriyor.

Amasya'nın Suluova ilçesindeki entegre tesislerinde doğan ve sofralara uzanan şeffaf üretim süreci, markanın en büyük farkı oluyor. Helal kesim, ISO ve BRC sertifikalarıyla güvence altına alınan ürünler; soğuk zincir bozulmadan tüketiciye ulaştırılıyor. 36. mağaza ile büyüyen marka, aynı zamanda online market sitesi ve pazaryeri iş birlikleriyle de Türkiye'nin her noktasına ulaşmayı mümkün kılıyor. Taze etin yanı sıra şarküteri ürünleri de bu kanallardan sipariş edilebiliyor.

Amasya Et Ürünleri lezzetlerine market.amasyaeturunleri.com.tr'nin yanı sıra Tıkla Gelsin, Yemek Sepeti Mahalle, Trendyol Go ve Getir Çarşı gibi e-ticaret kanallarından kolayca ulaşabilirsiniz.

İstanbul’un Köylerinde Mandalar ve Sulak Alanların Yaşayan Mirası Kutlandı
Şölen, European Candy Kettle Club tarafından verilen ve Avrupa şekerleme sektörünün en önemli ödüllerinden biri olan “Professional Excellence”ı Çırağan Sarayı’nda düzenlenen ödül töreni ile aldı. Şölen’in ev sahipliğindeki görkemli davete, European Candy Kettle Club üyeleri, iş dünyasının önde gelen isimleri, sektör kuruluşlarının temsilcileri, medya mensupları, Şölen’in yurt içi ve yurtdışındaki iş ortakları katıldı. Candan Erçetin’in sahne aldığı gala davetinde Şölen’in global başarısı coşkuyla kutlandı. Şölen CEO’su Erdoğan Çoban, yaptığı konuşmada, “Bu prestijli ödül, yalnızca bizim için değil, ülkemiz ve sektörümüz adına gurur verici bir sonuçtur. Global markalar çıkarma iddiamıza giden yolda 36 yıldır sağlam adımlarla ilerliyoruz” dedi.
“İyi hissettiren alışveriş” mottosuyla müşterilerine kaliteli ve uygun fiyatlı ürünler sunan Rossmann, kahve severleri de zengin ürün çeşitliliği ve sürdürülebilir kahve seçenekleriyle buluşturuyor. Rossmann markalı Laudatio ve organik Enerbio kahve çeşitleri; günlük tüketimde güvenilir lezzet arayanlara, fiyat performans duyarlılığı olanlara ve ‘sürdürülebilirlik odaklı’ tercih yapanlara hitap ediyor.
Dünyaca ünlü mutfak markalarının Türkiye distribütörü olan İpek Gıda’nın bu yıl piyasaya sürdüğü Dexart markası, yenilikçi ve çok fonksiyonel ürünleriyle yemek hazırlamayı hem pratik hem de keyifli hale getiriyor. Dexart ile işlevselliği inovatif teknolojilerle birleştirerek mutfaklara premium kaliteyi erişilebilir fiyatlarla sunduklarını söyleyen İpek Gıda Pazarlama Direktörü Burçin Balcı Özmen, “Biz tüketiciye sadece bir ürün değil; güvenilir, dayanıklı, uzun ömürlü ve aynı zamanda mutfakta zaman kazandıran inovatif çözümler sunuyoruz. Dexart inovatif çözümleriyle mutfaklarda yeni bir dönem başlatıyor” diyor.