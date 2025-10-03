Dexart İnovatif Çözümleriyle Mutfaklarda Yeni Bir Dönem Başlatıyor

Mutfak ve banyo gereçleri ile ev aletleri alanında uzmanlaşmış bir Türk şirketi olan İpek Gıda olarak 1999 yılında global markaların franchise mağazalarını işleterek çalışmalarımıza başladık. 2017'de ise KitchenAid'in Türkiye perakende distribütörlüğünü üstlenmemizle birlikte önemli bir dönüşüm yaşadık. Bugün itibarıyla, KitchenAid'in yanı sıra Big Green Egg, Joseph Joseph, Emile Henry, Kenmore, Mason Cash, Kilner, Nordic Ware, LocknLock ve Vacu Vin gibi kendi alanlarında lider markaların Türkiye distribütörlüğünü yürütüyoruz.

Bu markalarla büyüyen deneyimimizi kendi markamızı yaratma deneyimine dönüştürmek istedik. İşte bu vizyonla doğan kendi markamız Dexart, işlevselliği inovatif teknolojilerle birleştirerek mutfaklara premium kaliteyi erişilebilir fiyatlarla sunuyor.

Dexart'ın çıkış noktasını tüketicilerin günümüzdeki en büyük ihtiyacı olan işlevselliği estetik tasarımla ve inovatif çözümlerle buluşturmak oluşturuyor. Biz tüketiciye sadece bir ürün değil; güvenilir, dayanıklı, uzun ömürlü ve aynı zamanda mutfakta zaman kazandıran inovatif çözümler sunuyoruz. Bu, markamızın DNA'sını oluşturan temel değerler…

FlyBlade ile Dünyada Bir İlki Gerçekleştiriyoruz

Dexart'ın inovasyon vizyonunu en güçlü şekilde temsil eden ürünümüz FlyBlade. FlyBlade, dünyada bir ilk olarak aşağı yukarı hareket eden çift yönlü bıçak teknolojisiyle mutfaklarda yepyeni bir dönemi başlatıyor.



FlyBlade'in çift yönlü bıçak teknolojisi, doğrama işlemini hazne içinde tek seferde ve ekstra müdahaleye gerek kalmadan tamamlıyor. Kullanıcılar artık hazneyi sallamadan, doğramayı kesmeden ya da eşit olmayan parçalarla uğraşmadan hızlı sonuç alabiliyor.

Mutfakta Geçirilen Zaman Artık Daha Keyifli

FlyBlade, sadece hız ve kolaylık sunmakla kalmıyor, mutfakta geçirilen zamanı da daha keyifli hale getiriyor. İki farklı doğrama modu sayesinde hem sert sebze ve meyvelerde hem de soğan, domates gibi hassas malzemelerde mükemmel sonuç veriyor. Damlatma haznesiyle ise zeytinyağı, limon suyu gibi malzemeler eklenerek doğrama ve karıştırma işlemleri aynı anda yapılabiliyor. Harika sosları hızlıca ve tam kıvamında hazırlamanıza yardımcı oluyor. Böylece kullanıcılar zahmetsizce hem homojen doğramalar hem de leziz soslar elde ediyor.

FlyBlade ile Devrim Yaratan Teknoloji

Bugün itibarıyla ürün gamımızda pişirme (ızgara, tost makinesi), sıcak içecek (çay ve kahve makineleri) ve hazırlık grupları (doğrayıcı, katı meyve sıkacağı) bulunuyor. Önümüzdeki dönemde de tüketici ihtiyaçlarını dikkate alarak ürün gamımızı genişletmeyi hedefliyoruz.



Dexart olarak amacımız, her eve giren ve mutfakta en çok kullanılan ürünlerin "en işlevsel, en inovatif ve en ulaşılabilir" seçeneği olmak.

FlyBlade, Dexart'ın inovasyona verdiği önemin en güçlü simgesi. Biz bu ürünle sadece doğrama kolaylığı değil; mutfakta "devrim yaratan teknoloji" ile "yeni bir dönem" başlatıyoruz.