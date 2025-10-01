Tarif Ara
Yeme-İçme Sektörüne Örnek Olacak Yeni Franchise Modeli Aslı’da Dükkan Senin!

Türkiye’nin önde gelen kafe-fırın zincirlerinden Aslı, yüksek yatırım maliyetlerini ortadan kaldıran ve sektörde bir ilk olacak yeni franchise modelini duyurdu. Yeni model sayesinde, girişimci olmak isteyen herkese sermayesiz kendi işini kurma imkanı tanınırken, uzun vadeli yatırım ve kalıcı başarı fırsatı sunuluyor. Programa dahil olanlara 90 gün içinde faaliyete hazır Aslı mağazası teslim ediliyor.

Eksim Holding çatısı altında faaliyet gösteren Aslı, gıda sektöründe franchise modeline yepyeni bir soluk getiren ve girişimciliği herkes için ulaşılabilir kılan benzersiz bir projeyi hayata geçiriyor. Yeni model, yüksek sermaye ve yatırım maliyeti gibi en büyük engelleri ortadan kaldırıyor. Bu sayede hizmet sektöründe deneyimi olanların yanı sıra kafe işletmeciliğine ilgi duyan herkese kendi işini kurma fırsatı sunuluyor. Aslı, yeni franchise modeliyle yatırımcılardan giriş bedeli talep etmiyor. Mağaza kurulumu, dekorasyonu, gerekli ekipmanların temini ve tüm yatırım sürecini üstlenen marka, kendi işini kurmak isteyenlere anahtar teslim iş yeri sunuyor.

90 günde mağaza teslimi ve kapsamlı destek!

Aslı yeni model sayesinde iş ortaklarına hızlı ve etkili bir destek süreci de sunuyor. Bu kapsamda; anlaşma sağlandıktan sonra 90 gün içinde mağaza teslimi hedeflenirken, potansiyel mağaza yerlerinin analizi ve personelin eğitimi de Aslı tarafından ücretsiz olarak sağlanıyor. Modelin en büyük avantajlarından biri de 5 yıllık başarılı bir işletme sürecinin ardından mağaza mülkiyetinin işletmeciye avantajlı olarak devredilme imkanı sunması. Aslı bu sayede, girişimcilerin iş yatırımıyla birlikte kalıcı bir varlık edinmesine olanak da sağlıyor.

"Yalnızca bir iş modeli değil, uzun vadeli değer sunuyoruz"

Aslı tarafından hayata geçirilen franchise modelinin sektörde çığır açacağını dile getiren Aslı Genel Müdürü Caner Bayıralan şunları söyledi:

"Yeni modelin, Türkiye'de girişimciliğin önündeki bariyerleri kaldırmak için atılmış önemli bir adım olduğuna inanıyoruz. Artık bir Aslı mağazası açmak için gereken tek şey, işine duyulan tutku ve başarıya olan inanç. Biz tüm finansal ve operasyonel yükü üstlenerek, iş ortaklarımızın en iyi hizmeti sunmaya odaklanmasını sağlıyoruz. Bu yeni yaklaşımla potansiyeli olan herkesin hayallerine ulaşmasına destek olmayı hedefliyoruz. Bu yeni model ile yalnızca iş değil, aynı zamanda uzun vadeli ve kalıcı bir değer sunuyoruz. Aslı ailesine katılan her iş ortağımızın başarısını kendi başarımız olarak görüyor, birlikte büyümenin gücüne inanıyoruz" dedi.

Yeni modelle ilgili başvuru detaylarına aşağıdaki linkten ulaşılabiliyor:

www.asli.com.tr/dukkansenin

MykOrini Tersane İstanbul’da Kapılarını Açtı

MykOrini Tersane İstanbul’da Kapılarını Açtı

Antalya’daki başarısının ardından MykOrini, İstanbul’daki ilk restoranını Tersane İstanbul’da açtı. SWOT Hospitality tarafından hayata geçirilen restoran, Mikonos ve Santorini’den ilham alan konseptiyle misafirlerini ağırlamaya başladı. Geleneksel Yunan mutfağını modern dokunuşlarla yorumlayan MykOrini, menüsündeki özgün tatların yanı sıra atmosferiyle de dikkat çekiyor.
Pek Food’dan Lahmacuna Modern Yorum: Bildiğin Gibi Değil

Pek Food’dan Lahmacuna Modern Yorum: “Bildiğin Gibi Değil”

Anadolu mutfağının sevilen lezzeti lahmacun, modern yorumlarla yeniden hayat buldu.
Yerli Kahve Markası Maestro Konseptini Yoğun Katılımla Tanıttı

Yerli Kahve Markası Maestro Konseptini Yoğun Katılımla Tanıttı

Türkiye’de kahve kültürü giderek çeşitlenirken, tüketici beklentileri de hızla değişiyor. Artık sadece kaliteli kahve sunmak yetmiyor; sağlıklı, doğal ve katkısız ürünlerle desteklenen, kişiselleştirilebilir ve sosyal deneyim imkanı veren mekanlar tercih ediliyor. Bu değişimi odağına alan yüzde yüz yerli ve milli kahve markası Arabica Coffee House, İstanbul Bebek’te yeni konsepti “Maestro” ile sektörde yeni bir dönemi başlatıyor. Üçüncü nesil kahve anlayışıyla, Q-Grader tarafından puanlanan, 100 üzerinden 85’in üzerinde cupping puan, dünyanın dört bir yanından gelen nitelikli kahve çekirdekleri kullanılıyor. Bu özel çekirdekler, mekân içerisinde taze olarak kavruluyor ve her fincan kahve, en yüksek aroma ve tazelikle hazırlanarak servis ediliyor. “Kendi Kaseni Hazırla” ve “Kendi Kahvaltını Tasarla” uygulamalarıyla misafirlere, damak zevklerine ve beslenme tercihlerine göre kişiselleştirilmiş tabaklar oluşturma imkânı sunuluyor. Bu kapsamda, Bebek şubesinde gerçekleştirilen açılış etkinliği büyük ilgi gördü. Çok sayıda basın mensubu, cemiyet ve iş dünyasından isimler ile influencerın katıldığı etkinlikte, Maestro’nun yenilikçi konsepti yakından tanıtıldı ve kahve demleme workshopu ile keyifli anlar yaşandı…
Feriye’de Açık Hava Sineması Ekim Ayındaki Gösterilecek La La Land Filmiyle Sona Eriyor

Feriye’de Açık Hava Sineması Ekim Ayındaki Gösterilecek La La Land Filmiyle Sona Eriyor

Boğaz’ın eşsiz manzarası ve tarihi atmosferiyle İstanbul’un yaz akşamlarına farklı bir boyut kazandıran Feriye Açık Hava Sinemaları, yaz boyunca süren unutulmaz gösterimlerin ardından ağustos ayı etkinliklerini tamamladı. Her seansın ortalama 300 izleyiciyle buluştuğu sinema geceleri, eylül ayında da yeni filmlerle izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Sezon, 5 Ekim’de gösterilecek “La La Land” filmiyle sona erecek.