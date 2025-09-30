Tarif Ara
Pek Food’dan Lahmacuna Modern Yorum: “Bildiğin Gibi Değil”

Anadolu mutfağının sevilen lezzeti lahmacun, modern yorumlarla yeniden hayat buldu.

Pek Food, 'Bildiğin Gibi Değil!' mottosuyla gerçekleştirdiği özel davette, tarifleri alışılmışın dışına taşıyan yaratıcı dokunuşlarla hazırlanan lahmacunlarını ilk kez misafirleriyle buluşturdu.

Bu özel buluşma, İstanbul'un en gözde gastronomi adreslerinden Muutto Anatolian Tapas Bar'da gerçekleşti. Gecenin ev sahibi, Anadolu mutfağını yenilikçi dokunuşlarla yorumlayan Chef Umut Karakuş oldu. Konuklar, şefin imzasını taşıyan sıra dışı reçeteler ve farklı sunumlarla zenginleştirilen lahmacun çeşitlerini büyük bir ilgiyle deneyimledi.

Pek Food, Türk mutfağının en bilinen tatlarını modern gastronomi anlayışıyla yeniden yorumlayarak lezzet dünyasına yeni bir soluk getiriyor. Marka, gelecekte de sürprizlerle dolu davetler ve farklı deneyimlerle lezzet tutkunlarıyla buluşmayı hedefliyor.

MykOrini Tersane İstanbul’da Kapılarını Açtı

Antalya’daki başarısının ardından MykOrini, İstanbul’daki ilk restoranını Tersane İstanbul’da açtı. SWOT Hospitality tarafından hayata geçirilen restoran, Mikonos ve Santorini’den ilham alan konseptiyle misafirlerini ağırlamaya başladı. Geleneksel Yunan mutfağını modern dokunuşlarla yorumlayan MykOrini, menüsündeki özgün tatların yanı sıra atmosferiyle de dikkat çekiyor.
Yerli Kahve Markası Maestro Konseptini Yoğun Katılımla Tanıttı

Türkiye’de kahve kültürü giderek çeşitlenirken, tüketici beklentileri de hızla değişiyor. Artık sadece kaliteli kahve sunmak yetmiyor; sağlıklı, doğal ve katkısız ürünlerle desteklenen, kişiselleştirilebilir ve sosyal deneyim imkanı veren mekanlar tercih ediliyor. Bu değişimi odağına alan yüzde yüz yerli ve milli kahve markası Arabica Coffee House, İstanbul Bebek’te yeni konsepti “Maestro” ile sektörde yeni bir dönemi başlatıyor. Üçüncü nesil kahve anlayışıyla, Q-Grader tarafından puanlanan, 100 üzerinden 85’in üzerinde cupping puan, dünyanın dört bir yanından gelen nitelikli kahve çekirdekleri kullanılıyor. Bu özel çekirdekler, mekân içerisinde taze olarak kavruluyor ve her fincan kahve, en yüksek aroma ve tazelikle hazırlanarak servis ediliyor. “Kendi Kaseni Hazırla” ve “Kendi Kahvaltını Tasarla” uygulamalarıyla misafirlere, damak zevklerine ve beslenme tercihlerine göre kişiselleştirilmiş tabaklar oluşturma imkânı sunuluyor. Bu kapsamda, Bebek şubesinde gerçekleştirilen açılış etkinliği büyük ilgi gördü. Çok sayıda basın mensubu, cemiyet ve iş dünyasından isimler ile influencerın katıldığı etkinlikte, Maestro’nun yenilikçi konsepti yakından tanıtıldı ve kahve demleme workshopu ile keyifli anlar yaşandı…
Feriye’de Açık Hava Sineması Ekim Ayındaki Gösterilecek La La Land Filmiyle Sona Eriyor

Boğaz’ın eşsiz manzarası ve tarihi atmosferiyle İstanbul’un yaz akşamlarına farklı bir boyut kazandıran Feriye Açık Hava Sinemaları, yaz boyunca süren unutulmaz gösterimlerin ardından ağustos ayı etkinliklerini tamamladı. Her seansın ortalama 300 izleyiciyle buluştuğu sinema geceleri, eylül ayında da yeni filmlerle izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Sezon, 5 Ekim’de gösterilecek “La La Land” filmiyle sona erecek.
Pek Food’tan Farklı Damaklara Hitap Eden Lahmacun Çeşitleri

Klasikten yenilikçi tatlara, Pek Food’un özenle hazırladığı lahmacunları sofralara pratik ve lezzetli çözümler sunuyor.