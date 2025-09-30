Pek Food’dan Lahmacuna Modern Yorum: “Bildiğin Gibi Değil”

Pek Food, 'Bildiğin Gibi Değil!' mottosuyla gerçekleştirdiği özel davette, tarifleri alışılmışın dışına taşıyan yaratıcı dokunuşlarla hazırlanan lahmacunlarını ilk kez misafirleriyle buluşturdu.

Bu özel buluşma, İstanbul'un en gözde gastronomi adreslerinden Muutto Anatolian Tapas Bar'da gerçekleşti. Gecenin ev sahibi, Anadolu mutfağını yenilikçi dokunuşlarla yorumlayan Chef Umut Karakuş oldu. Konuklar, şefin imzasını taşıyan sıra dışı reçeteler ve farklı sunumlarla zenginleştirilen lahmacun çeşitlerini büyük bir ilgiyle deneyimledi.

Pek Food, Türk mutfağının en bilinen tatlarını modern gastronomi anlayışıyla yeniden yorumlayarak lezzet dünyasına yeni bir soluk getiriyor. Marka, gelecekte de sürprizlerle dolu davetler ve farklı deneyimlerle lezzet tutkunlarıyla buluşmayı hedefliyor.