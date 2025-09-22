Tarif Ara
Pek Food’tan Farklı Damaklara Hitap Eden Lahmacun Çeşitleri

Klasikten yenilikçi tatlara, Pek Food’un özenle hazırladığı lahmacunları sofralara pratik ve lezzetli çözümler sunuyor.

Pek Food, geleneksel lezzetleri korurken aynı zamanda farklı tat arayışlarına da cevap veren lahmacun çeşitleriyle tüketicilere geniş bir alternatif sunuyor. İncecik hamuru ve dengeli iç harcıyla öne çıkan Klasik Lahmacun, markanın yıllardır beğeniyle tercih edilen ürünü olmaya devam ediyor.

Farklı malzemelerle hazırlanan seçenekler, geleneksel lahmacuna yeni tatlar kazandırıyor. Cevizli ve Nar Ekşili Lahmacun, özgün lezzetiyle dikkat çekerken; Soğanlı Lahmacun tarife kendine has bir dokunuş katıyor. Yenilikçi yorumlarıyla öne çıkan Ayvalı Lahmacun, alışılmışın dışında bir seçenek sunuyor. Vişneli Lahmacun ise farklı lezzeti ile damaklara hitap ediyor.

Pratik hazırlanışı ve zengin çeşitliliğiyle Pek Food lahmacunları; günlük öğünlerden özel sofralara kadar pek çok farklı anda kolayca tercih edilebiliyor. Tüketicilerine kaliteli malzemelerle hazırlanmış, güvenilir ve lezzetli ürünler sunmaya devam eden Pek Food, lahmacunu hem geleneksel haliyle hem de özgün tarifleriyle yeniden tanımlıyor.

Espressolab özel deneyim alanı Atelier’i duyurdu

Espressolab özel deneyim alanı Atelier’i duyurdu

Kahvede lüks anlayışı yeni bir döneme giriyor. Türkiye’nin yenilikçi kahve zinciri Espressolab, Atelier konseptiyle özel çekirdekleri ve çok katmanlı deneyimi misafirlerle buluşturuyor.
Ruh Halimize Göre Kahve Seçiyoruz: Phılıps, Tüketicilerin Kahve Tüketim Alışkanlıklarını Açıkladı!

Ruh Halimize Göre Kahve Seçiyoruz: Phılıps, Tüketicilerin Kahve Tüketim Alışkanlıklarını Açıkladı!

Versuni, İstanbul Kahve Festivali öncesinde düzenlediği basın toplantısında Türkiye’deki kahve alışkanlıklarındaki dönüşümü ve pazarın geleceğini değerlendirdi. Toplantıda, tüketicilerin artık evde barista kalitesinde kahve aradığı ve Philips'in %63’lük pazar payıyla bu değişime öncülük ettiği vurgulandı.
Fersan Detox Aronya Sirkesi Raflarda

Fersan Detox Aronya Sirkesi Raflarda

"Süper meyve" olarak bilinen aronya meyvesinden doğal fermantasyon süreciyle üretilen Fersan Detox Aronya Sirkesi, tüketicilere lezzetli, katkısız ve sağlıklı bir seçenek sunuyor.
Gastronomi Festivali, Renkli Açılışıyla Başladı!

Gastronomi Festivali, Renkli Açılışıyla Başladı!

9 gün boyunca şehir lezzete, tarihe, kültüre ve sanata doyacak!