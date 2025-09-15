Gastronomi Festivali, Renkli Açılışıyla Başladı!

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen Kültür Yolu Festivali Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroANTEP) Festival Park'ta açılış konuşmalarıyla başladı. 9 gün sürecek festival boyunca şehir, gastronomi ve kültür sanat etkinlikleriyle dolu dolu bir program sunacak.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nde (UNESCO) 116 şehir arasında gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı'na Türkiye'den seçilen ilk şehir olan Gaziantep'te festival, 13-21 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.

Tarihî İpek Yolu üzerinde bulunan, binlerce yıllık medeniyetlere ev sahipliği yapan kadim şehir Gaziantep, festival boyunca benzersiz mutfağıyla olduğu kadar kültür ve sanat etkinlikleriyle de öne çıkacak.

BAKAN YARDIMCISI ALPASLAN: "GAZİANTEP MARKA ŞEHİR"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Gaziantep'in yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın da önemli marka şehirlerinden biri olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Sanayisi, ticareti, ekonomisiyle öne çıkan şehrimiz, kültürü, tarihi ve gastronomisiyle de ayrı bir değere sahip. Dokuz gün boyunca konserden tiyatroya, söyleşiden gastronomi sunumlarına kadar yüzlerce etkinlik yapılacak. Gaziantep gastronomisi UNESCO tarafından tescillenmiş, beş yüzün üzerinde yemek çeşidiyle dünyada önemli bir konuma gelmiştir. Başkanımız Fatma Şahin'in öncülüğünde yapılan çalışmalarla Gaziantep gastronomide bir marka şehir olmuştur."

BAŞKAN ŞAHİN: "GAZİANTEP GASTRONOMİDE KUTUP YILDIZI"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, festivalin önemine değinerek, şunları söyledi:

"Bu festival, herhangi bir festival değil. Bugün San Sebastian'da, Londra'da, Paris'te, Tokyo'da gastronomi adına ne konuşuluyorsa, hepsi bu salonda konuşuluyor. Çiftçisinden Michelin yıldızlı şefine kadar herkes burada. Gaziantep gastronomide odak şehir, kutup yıldızı oldu. Şehrimizde yuvalamanın bir felsefesi, bir sosyolojisi var. Bayramdan düğünlere, taziyeden çocuk dişi çıktığında yapılan hediğe kadar mutfağımızda her şey bir ritüele dayanır. 26 hanıyla, Osmanlı ve Selçuklu eserleriyle, Roma döneminden mozaikleriyle bu şehir bir medeniyet mozaiğidir."

VALİ ÇEBER: "DÜNYA BİR EV OLSAYDI MUTFAĞI GAZİANTEP OLURDU"

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, kentin yalnızca mutfak şehri olmadığını, 9 bin yıllık tarihi boyunca üst üste kurulan medeniyetlerin değerlerini bugüne taşıdığını belirtti.

Çeber, "Gaziantep'in 107 coğrafi işaretli ürünü var. Bunlardan üçü Avrupa Birliği tescilli. Türkiye'nin ilk AB coğrafi işareti de Gaziantep baklavasıdır. Dünya bir ev olsaydı mutfağı Gaziantep olurdu. Gaziantep, sadece baklava ve kebapla sınırlanamayacak kadar zengin bir gastronomiye sahip. Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'in önderliğinde bu değerler dünyaya tanıtılıyor" dedi.

VEKİLLERDEN FESTİVALİN ÖNEMİNİ VE DEĞERİNİ BİR KEZ DAHA HATIRLATTI

Festival açılışında Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Gaziantep'in gastronomiyle olduğu kadar kültür ve tarihi mirasıyla da öne çıktığını vurguladı.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta, Gaziantep mutfağının aile birlikteliğini simgelediğini, mutfağın usta-çırak ilişkisiyle emek gerektiren bir kültür olduğunu belirtti.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Dr. Derya Bakbak ise Gaziantep'in UNESCO tescilli gastronomisiyle, baklavası ve beş yüzü aşkın yemek çeşidiyle dünyaya açıldığını söyledi.

9 GÜN BOYUNCA KÜLTÜR VE SANAT ŞÖLENİ

Festival kapsamında 50 farklı noktada yaklaşık 400 etkinlik düzenlenecek. Konserlerden tiyatroya, operadan sinemaya, gastronomi sunumlarından söyleşilere kadar geniş bir programla Gaziantep, 9 gün boyunca kültür ve sanatın yanı sıra mutfağının eşsiz lezzetlerini de konuklarıyla buluşturacak.

FESTİVAL COŞKUSU KORTEJ İLE ŞEHRİN SOKAKLARINA TAŞINDI

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen Kültür Yolu Festivali Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali'nin (GastroANTEP) coşkusu yapılan renkli kortejle şehrin dört bir yanına yayıldı.

Eşsiz mutfağı ve zengin kültürel yapısıyla Gazi şehir, GastroANTEP ile bir kez daha dünya sahnesinde. Festivalin ilk günü düzenlenen kortej ile yükselen coşku, çevredeki dükkanların ve vatandaşların yoğun ilgisini çekti.

Gaziantep Kalesi'nde toplanan kalabalık, Büyükşehir Belediyesi Bandosu'nun çaldığı şarkılar eşliğinde şehrin tarihi noktalarından olan Bakırcılar Çarşısı ve Almacı Pazarı'ndan geçerek Balıklı Meydanı'na geldi.

Balıklı Meydanı'ndan otobüs, nostaljik araçlar ve motorlarla devam eden kortej, etkinliklerin olacağı Festivaller Parkı'na kadar devam etti. Araç kortejinde üstü açık otobüsle vatandaşlar selamlandı ve festivale bir kez daha davet yapıldı.

Kortejde, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Gaziantep milletvekillerinden Dr. Derya Bakbak, Mesut Bozatlı ve il protokol üyeleri katıldı.

BAŞKAN ŞAHİN VE BAKAN YARDIMCISI ALPARSLAN'DAN GASTROANTEP SERGİ TURU

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, GastroANTEP Kültür Yolu Festivali kapsamında ziyarete açılan sergileri gezdi.

Protokolün ilk durağı, Şehitkamil Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşan "Pablo Picasso: Yaratmak Her Şeydir" sergisi oldu. Picasso'nun çok yönlü deneysel ruhunu, grafik sanatlarındaki yenilikçi yaklaşımını ve özgürlüğe olan tutkusunu yansıtan eserleri inceleyen Başkan Şahin ve Bakan Yardımcısı Alparslan, sergi hakkında bilgi aldı.

Heyetin ikinci durağı ise 25 Aralık Kahramanlık Panoraması ve Müzesi oldu. Burada ilk olarak, dantelin sembolik anlamını aşarak malzemeyi hem biçim hem içerik bağlamında dönüştüren Ozan Oganer Sergisi ziyaret edildi. Ardından, Krigami motiflerinden esinlenerek tasarlanan balerin heykelleriyle ziyaretçileri bale atmosferine taşıyan Ballerinas Sergisi gezildi.

Sergi turunda, Gaziantep'in köklü kültürel zenginliklerinden biri olan Antep işi nakışı da yer aldı. Çeyizlerden ev tekstiline, giysilerden dekoratif objelere kadar uzanan kullanım alanlarını görünür kılmayı amaçlayan Yaşayan Miras Antep İşi Sergisi, protokol tarafından ilgiyle incelendi.

Program, Türk tarihinin dönüm noktalarına ışık tutan, Hisart Canlı Tarih Müzesi koleksiyonundan derlenen "Diriliş'ten Kurtuluş'a: Çanakkale ve İstiklal Harbi Sergisi" ile devam etti.

Protokolün bir diğer durağı, Zeugma Mozaik Müzesi İdari Bina Fuaye Alanı oldu. Burada, Osmanlı Oyuncakları Atölyesi tarafından özel üretilmiş 41 oyuncaktan oluşan "Şehzadeler Sultanlar Oyuncak Sergisi" gezildi. Sergi, geleneksel Osmanlı oyuncaklarını tanıma fırsatı sundu.

GASTRONOMİ FESTİVALİNDE "GASTRONOMİ VE HİZMET İHRACATI" PANELİ DÜZENLENDİ

Gaziantep'te bu yıl "Güvenli Gıda: Topraktan Tabağa" temasıyla gerçekleştirilen Kültür Yolu Festivali Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroANTEP) kapsamında, gastronominin hizmet ihracatı boyutunun ele alındığı bir panel yapıldı.

Festival Park'ta düzenlenen "Hizmet İhracatı Kapsamında Gastronomi" başlıklı panelin moderatörlüğünü gastronomi yazarı Gökmen Sözen üstlendi. Panelde, Hizmet İhracatçıları Birliği üyelerinden Mehmet Erdoğan, Sadettin Cesur ve Ferzan Çelikkanat konuşmacı olarak yer aldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan'ın da izlediği programda, Gaziantep'in gastronomide dünya şehirleri arasında sahip olduğu ayrıcalıklı konum vurgulandı. Panelde yapılan değerlendirmelerde, Gaziantep mutfağının sahip olduğu çeşitlilik, kalite ve özgünlüğün, kenti uluslararası alanda gastronomi turizminin önemli merkezlerinden biri haline getirdiği ifade edildi.

ŞAHİN: SİZİN PROFESYONEL BAKIŞINIZ, BİZİM AMATÖR HEYECANIMIZ İLE BİRLEŞTİĞİNDE ÇOK GÜZEL SONUÇLARA DOĞRU GİDİYORUZ

Panelde konuşma yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, panel konuşmacılarını can kulağıyla dinlediğini belirterek, şunları söyledi:

"Her biri ayrı bir deneyim, her biri ayrı bir beşeri sermaye. Gastronomi, kültür ve turizminde hizmet ihracatına yönelmiş hiçbir insan gücü boşa gitmiyor. Mehmet abimiz, hemşehrimiz işin finansal boyutuna profesyonelce bakıyor ve bize her konuştuğunda başka bir pencere açan bir bakış açısı sunuyor. Buna çok ihtiyacımız var."

Gastronomi ve bilimi bir arada çalıştıklarını anlatan Başkan Fatma Şahin, "Yeşil ekonomi üzerine de yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Sizin baktığınız bu bakış açısına bizim çok ihtiyacımız var. Gastronomi ve bilim, gastronomi ve yeşil ekonomi bizi dünyaya açacak en büyük pencere, en büyük kapı olacak" dedi.

Bilimsel yaklaşım anlatışını bir kalkınma modeline dönüştüreceklerini aktaran Başkan Şahin, "Siz değerli panelistlerin profesyonel bakışıyla bizim amatör heyecanımız birleştiğinde çok güzel sonuçlara doğru gidiyoruz. En önemlisi bunu birlikte başaracağız" diye konuştu.

Panel sonunda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Hizmet İhracatçıları Birliği üyelerinden Mehmet Erdoğan, Sadettin Cesur ve Ferzan Çelikkanat ve gastronomi yazarı Gökmen Sözen'e katılımlarından dolayı plaket verdi.