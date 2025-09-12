Altın değerinde lezzet Tchibo Gold Selection’a yepyeni dokunuş

75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla tüketicilerini gerçek kahve lezzetiyle buluşturan Tchibo, farklı damak zevklerine hitap eden paketli kahve seçeneklerinden Alman kalitesi ve güvencesini yansıtan kahve makinelerine kadar geniş ürün yelpazesiyle kahve tutkunlarının her ihtiyacına cevap veriyor. Yenilikçi yaklaşımıyla kahveseverlere sürekli özel deneyimler sunan marka, bu kez de özel bir yenilikle karşımızda.

'Filtre Kahve' segmentinde Türkiye'nin bir numaralı tercihi* olan Tchibo Gold Selection Filtre Kahve ve ailenin diğer ürünleri granül kahve ve çekirdek kahve; hem yenilenen ve dikkat çeken paket tasarımıyla hem de koleksiyona dahil edilen çekirdek kahve çeşidiyle kahve keyfine altın bir dokunuş katıyor.

Tchibo Gold Selection ile güne altın bir dokunuş kat!

Yenilenen tasarımı ve genişleyen ürün gamı ile Tchibo Gold Selection Ailesi, kahveseverleri günün keyifli mola anlarına altın dokunuş katmaya davet ettiği özel bir kampanya ile sahneye çıktı. Tchibo Gold Selection ailesi, günün kısa mola anlarını altın bir lezzete dönüştürüyor.

Yenilenen Tchibo Gold Selection ailesi hakkında konuşan Tchibo Türkiye Pazarlama ve Ürün Direktörü İlknur Aksoy Şen "Kahve tutkusu ile geçen 75. yılımızı kutlarken kahve uzmanlığımızın en önemli ürünlerinden olan Tchibo Gold Selection ailemizi hem yenilenmiş tasarımıyla hem de ürün gamımıza kattığımız çekirdek kahve çeşidiyle daha da güçlendirdik.

Tchibo Gold Selection, filtre kahve segmentinde Türkiye'nin en çok tercih edilen* kahvesi. Genişleyen ürün ailesi ile kahveseverlerin favorisi olacağı kesin." dedi.

Hazırladıkları kampanya ile günün keyif anlarını sahiplendiklerini belirten Aksoy Şen: "Biz biliyoruz ki hayatın keyfi, kahvenin eşlik ettiği molalarda gizli. Sabah güne başlarken kendinize ayırdığınız o 5 dakika, işten eve geldiğinizde yaşadığınız dinlenme anı, arkadaşlarınızla paylaştığınız keyifli bir sohbet, ya da ailenizle geçirdiğiniz kısa ama kıymetli o anlar... Biz de bu mola anlarına Tchibo Gold Selection'ın değişmeyen lezzeti ile altın bir dokunuş katmak istiyoruz. Tüm kahveseverleri Tchibo Gold Selection ile güne altın bir dokunuş katmaya davet ediyoruz" dedi.

Yenilenen paket, zamansız lezzet

, zengin tadı ve yoğun aromasını, dünyanın en verimli bölgelerinden özenle seçilen kahve çekirdeklerinin ustalıkla kavrulmasından alıyor.Gold Selection ürün ailesinin tamamını kapsayan yeni paket tasarımında koleksiyonun ikonik altın rengi korundu. Yeni paket tasarımı, ürünün raftaki tanınırlığını sürdürürken, güne getirdiği altın dokunuşu ve Tchibo'nun 75 yılı aşan kahve tutkusunu sergiliyor. Filtre, çözünebilir ve çekirdek kahve olarak artık üç farklı çeşidiyle her kahveseverin tercihine hitap eden Gold Selection ailesi, her yudumda kahveseverlerin altın anlarına lezzet katıyor.