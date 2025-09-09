Présıdent Tereyağı Lezzetı Artık Türkıye’de

Uluslararası pazarlarda tereyağı kategorisinin önde gelen markalarından Président'in tereyağı ürünleri artık Türkiye'de de tüketicilerle buluşuyor. Avrupa'nın peynir, tereyağı ve krema ustası Président'in 90 yıllık deneyimiyle ve Türkiye'nin yüksek kaliteli sütleri ile üretilen Président Tereyağı tüketicilere benzersiz bir lezzet sunuyor. Katkı maddesi, renklendirici veya koruyucu içermeyen Président Tereyağı; gastronomiye meraklı, gurme tatlara ilgi duyan mutfak severler ile tereyağında süt lezzeti arayan tüketiciler için mükemmel bir seçenek sunuyor.

TEREYAĞINDA KALİTEDEN GELEN GURME LEZZET

Président'in tereyağı kategorisindeki güçlü uzmanlığını Türkiye'deki tüketicilerle buluşturmanın heyecanını yaşadıklarını ifade eden İçim Süt Pazarlama Müdürü Tuğçe Sarıkaya Tosun, şu bilgileri verdi: "Türkiye'deki tereyağı kullanım alışkanlıklarına yönelik olarak Ipsos Türkiye ile Ekim 2024'te gerçekleştirdiğimiz araştırmalarımız* sonucunda, özellikle kahvaltılarda ekmek üstü tüketimin öne çıktığını ve tüketicilerin daha yoğun süt lezzeti ile daha doğal bir tat arayışının yaygın olduğunu gördük. Geleneksel tereyağlarından ayrışan Président'in yumuşak dokulu, kolay sürülebilen ve katkısız içeriğe sahip tuzlu ve tuzsuz tereyağı çeşitlerinin, Türk damak tadına hitap eden bir alternatif sunduğunu düşünüyoruz. Tüketicilerin, Président Tereyağı'nı kahvaltı keyiflerinden akşam yemeklerine kadar hayatın her anını lezzetlendiren bir ürün olarak, severek kullanacaklarına inanıyoruz."

KIZARMIŞ EKMEKLE MÜKEMMEL UYUM

Türk kahvaltı kültüründeki ekmeğe tereyağı sürme alışkanlığı Président Tereyağı ile bambaşka bir deneyime dönüşüyor. Yoğun süt lezzeti ve kolay sürülebilir yapısıyla Président Tereyağı Türkiye'deki tereyağı severlerin beklentilerine karşılık veriyor. Président Tuzsuz Tereyağı ve dengeli bir tuz oranına sahip Président Tuzlu Tereyağı kızarmış ekmeğin üzerinde benzersiz bir tat bırakıyor ve kahvaltılara küçük ama unutulmaz bir keyif katıyor. Baharatlarla zenginleştirilerek farklı sunumlara uyarlanabilen bu özel tat, Président'in tereyağı kategorisindeki kalite ve üstünlüğünü bir kez daha ortaya koyuyor.

YEMEKLERE DE ZARİF DOKUNUŞ

Président Tereyağı sadece kahvaltılarda değil; yüksek kaliteli içeriği sayesinde et, tavuk ve tatlılarda da farkını ortaya koyuyor. Etle buluştuğunda gerçek bir şef dokunuşunu tabağa taşıyan Président Tereyağı, tatlılara eklendiğinde ise lezzetine zarif bir derinlik katıyor.