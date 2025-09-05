Sunar Yatırım, WorldFood İstanbul 2025’te: Tarımdan Biyoendüstriye, Dünyaya Değer

Türkiye'nin yerli sermayeli en büyük biyoendüstri şirketlerinden biri olan Sunar Yatırım, 2–5 Eylül 2025 tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen WorldFood İstanbul'da sektör profesyonelleriyle buluşuyor. Ziyaretçiler, fuar boyunca düzenlenen özel atölyelerde Sunar ürünlerinin farklı kullanım alanlarını deneyimleme fırsatı buluyor.

Bünyesindeki şirketler; bitkisel yağ, nişasta ve türevleri, un ve yem gibi geleneksel üretim alanlarının yanı sıra modifiye nişastalar, uygulamaya özel un çeşitleri, fonksiyonel yağ çözümleri, polioller ve biyoplastiklerden oluşan ürün gamıyla sektöre yenilikçi çözümler sunuyor.

Bu fonksiyonel ürünler gıda, sağlık, ilaç, kağıt, tekstil ve birçok endüstride; raf ömrünü uzatma, ürün yapısını geliştirme, dokusal stabilite, sürdürülebilir ambalaj ve proses verimliliği gibi avantajlar sağlıyor. Ayrıca karbon ayak izini azaltarak sürdürülebilirlik hedeflerine katkıda bulunuyor.

Yatırımlar ve İhracat Gücü

Sunar Yatırım büyüme yatırımlarına da hız verdi. Yakın zamanda Sunar Un fabrikası baştan sona yenilenerek modern üretim altyapısına kavuşturuldu. Bu yatırımla birlikte şirket, un ve unlu mamuller pazarında kalite ve verimliliği artırmayı hedefliyor.

"Yağ tarafında Sunar Yatırım, Türkiye'de hem mısır yağı hem ayçiçek yağı üreten tek firma olarak öne çıkıyor. 6 kıtada 100'ün üzerinde ülkeye ulaşan ihracat ağı sayesinde, Türk yağ sektörünün global pazarlardaki en güçlü temsilcilerinden biri konumunda.

WorldFood İstanbul'da "Lezzetin Yolculuğu – Geçmişten Geleceğe" temasıyla hazırlanan standında ise hem geleneksel değerleri yaşatan hem de geleceğin ihtiyaçlarına yanıt veren ürünler sergileniyor."

Atölyelerle Lezzetin Yolculuğu

WorldFood İstanbul boyunca düzenlenen atölyelerde, "Lezzetin Yolculuğu – Geçmişten Geleceğe Lezzetler" temasıyla Sunar Yatırım bünyesindeki şirketlerin ürünlerinin farklı kullanım alanları sergilendi. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Nuri Çomu'nun açılış konuşmasında, şirketin yarım asrı aşan yolculuğu, sürdürülebilirlik yaklaşımı ve "tarladan sofraya" anlayışı vurgulandı. Çomu, çiftçiden teknik ekiplere ve tüketicilere uzanan geniş ekosistemin önemine dikkat çekti.

Atölyelerde usta şefler, Hüner Baklavalık Un ile baklava hamuru açtı, Sunar Mısır Yağı ile mısırlı pilav hazırladı, Oligodex ve sorbitol ile şeker azaltılmış tatlı örnekleri sundu. Ayrıca Sunar Mısır Yağı ile kızartılan churros ve ayçiçek yağıyla hazırlanan sürmelik ürünler de fuar ziyaretçilerinin beğenisine sunuldu.

Katılımcılar, bu etkinliklerde Sunar ürünlerinin sağladığı kalite, fonksiyonel faydalar ve lezzet çeşitliliğini yakından gözlemleme fırsatı buldu.