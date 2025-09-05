Tarif Ara
Giriş Yap Üye ol

Sunar Yatırım, WorldFood İstanbul 2025’te: Tarımdan Biyoendüstriye, Dünyaya Değer

Yarım asırlık tecrübesiyle köklerini Çukurova’dan alan Sunar Yatırım, tarım, gıda ve biyoendüstri alanlarında sunduğu katma değerli çözümleri, yenilenen üretim yatırımları ve güçlü ihracat ağıyla WorldFood İstanbul’da tanıtıyor. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Nuri Çomu, bu vizyonu “Yarım asrı geride bırakan yolculuğumuzda, bitkinin gücünü ileri teknolojiyle birleştirerek hem ülkemize hem dünyaya değer katıyoruz. Bugün Sunar Yatırım, yalnızca tarımsal üretimde değil; tarım, gıda ve biyoendüstri alanlarında geliştirdiği biyoendüstriyel çözümlerle küresel pazarlarda söz sahibi bir oyuncu konumuna geldi” diyerek özetledi.

Sunar Yatırım, WorldFood İstanbul 2025’te: Tarımdan Biyoendüstriye, Dünyaya Değer

Türkiye'nin yerli sermayeli en büyük biyoendüstri şirketlerinden biri olan Sunar Yatırım, 2–5 Eylül 2025 tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen WorldFood İstanbul'da sektör profesyonelleriyle buluşuyor. Ziyaretçiler, fuar boyunca düzenlenen özel atölyelerde Sunar ürünlerinin farklı kullanım alanlarını deneyimleme fırsatı buluyor.

Bünyesindeki şirketler; bitkisel yağ, nişasta ve türevleri, un ve yem gibi geleneksel üretim alanlarının yanı sıra modifiye nişastalar, uygulamaya özel un çeşitleri, fonksiyonel yağ çözümleri, polioller ve biyoplastiklerden oluşan ürün gamıyla sektöre yenilikçi çözümler sunuyor.

Bu fonksiyonel ürünler gıda, sağlık, ilaç, kağıt, tekstil ve birçok endüstride; raf ömrünü uzatma, ürün yapısını geliştirme, dokusal stabilite, sürdürülebilir ambalaj ve proses verimliliği gibi avantajlar sağlıyor. Ayrıca karbon ayak izini azaltarak sürdürülebilirlik hedeflerine katkıda bulunuyor.

Yatırımlar ve İhracat Gücü

Sunar Yatırım büyüme yatırımlarına da hız verdi. Yakın zamanda Sunar Un fabrikası baştan sona yenilenerek modern üretim altyapısına kavuşturuldu. Bu yatırımla birlikte şirket, un ve unlu mamuller pazarında kalite ve verimliliği artırmayı hedefliyor.

"Yağ tarafında Sunar Yatırım, Türkiye'de hem mısır yağı hem ayçiçek yağı üreten tek firma olarak öne çıkıyor. 6 kıtada 100'ün üzerinde ülkeye ulaşan ihracat ağı sayesinde, Türk yağ sektörünün global pazarlardaki en güçlü temsilcilerinden biri konumunda.

WorldFood İstanbul'da "Lezzetin Yolculuğu – Geçmişten Geleceğe" temasıyla hazırlanan standında ise hem geleneksel değerleri yaşatan hem de geleceğin ihtiyaçlarına yanıt veren ürünler sergileniyor."

Atölyelerle Lezzetin Yolculuğu

WorldFood İstanbul boyunca düzenlenen atölyelerde, "Lezzetin Yolculuğu – Geçmişten Geleceğe Lezzetler" temasıyla Sunar Yatırım bünyesindeki şirketlerin ürünlerinin farklı kullanım alanları sergilendi. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Nuri Çomu'nun açılış konuşmasında, şirketin yarım asrı aşan yolculuğu, sürdürülebilirlik yaklaşımı ve "tarladan sofraya" anlayışı vurgulandı. Çomu, çiftçiden teknik ekiplere ve tüketicilere uzanan geniş ekosistemin önemine dikkat çekti.

Atölyelerde usta şefler, Hüner Baklavalık Un ile baklava hamuru açtı, Sunar Mısır Yağı ile mısırlı pilav hazırladı, Oligodex ve sorbitol ile şeker azaltılmış tatlı örnekleri sundu. Ayrıca Sunar Mısır Yağı ile kızartılan churros ve ayçiçek yağıyla hazırlanan sürmelik ürünler de fuar ziyaretçilerinin beğenisine sunuldu.

Katılımcılar, bu etkinliklerde Sunar ürünlerinin sağladığı kalite, fonksiyonel faydalar ve lezzet çeşitliliğini yakından gözlemleme fırsatı buldu.

Sofra’da Bu Ay

  • İnci Bak’tan Kabak ve Patlıcanla Ezber Bozan Tarifler
  • Şef Beyza Çevik ve Berrin Ak’tan Beş Çayı Sofraları
  • Zeynep Dinç'ten Yazı Yufkaya Saran Tarifler
ve Daha Fazlası ...

Bakmadan Geçmeyin

Tadına Siz Karar Verin: Dr. Oetker’den Kendiniz Tatlandırın Serisi!

Tadına Siz Karar Verin: Dr. Oetker’den Kendiniz Tatlandırın Serisi!

Dr. Oetker, tüketici beklentileri ve değişen yaşam tarzlarını dikkate alarak şeker eklenmeden geliştirilen Kendiniz Tatlandırın Serisi ile, tatlı severlere şeker miktarını kendi tercihlerine göre ayarlayabilecekleri bir deneyim sunuyor.
Gault & Millau 2025’te Yer Alan Restoran Modern’den Özel Tadım Menüsü

Gault & Millau 2025’te Yer Alan Restoran Modern’den Özel Tadım Menüsü

İstanbul’un kültür ve sanat hayatına yön veren İstanbul Modern’in zarif atmosferinde, panoramik Tarihi Yarımada manzarası eşliğinde hizmet veren ve bir c-paces işletmesi olan Restoran Modern, yeni tadım menüsüyle misafirlerini ağırlıyor. Executive Şef Tuğçe Mirza’nın önderliğinde hazırlanan menü, Akdeniz mutfağının ferah dokunuşlarını çağdaş Türk mutfağının özgün tatlarıyla bir araya getiriyor. 2025 Gault & Millau Seçkisi’nde yer alan bu özel restoran; hazırladığı tadım menüsüyle yerel malzemelere ve sürdürülebilir mutfak anlayışına odaklanıyor. Restoran Modern, sanatsal sunumları ve ilham verici atmosferiyle hem müze ziyaretçilerine hem de şehrin lezzet tutkunlarına unutulmaz bir gastronomi deneyimi yaşatıyor.
Türkiyenin Gastronomi Serüveni Bu Kitapta

Türkiye'nin Gastronomi Serüveni Bu Kitapta

Gastronominin toplum ile bütünleşen dünyasına ışık tutan çalışmalarıyla öne çıkan Araştırmacı Yazar Durmuş Durukan, referans niteliği taşıyan 'Gündelik Yaşamda Gastronomi, Kültür ve Medya' kitabıyla bu özel bütünleşmenin dününe, bugününe ve yarınına işaret ediyor.
Arçelik’ten Buzlu Lezzet Devrimi: Slushup™!

Arçelik’ten Buzlu Lezzet Devrimi: Slushup™!

Yenilikçiliği temel alarak tüketicilerinin ihtiyaçları doğrultusunda 70 yıldır teknoloji ile hayatın kalbinde ürünler geliştiren Arçelik, evde pratik ve lezzetli buzlu içecekler hazırlama kolaylığı sunan yeni ürünü SlushUp™’ı tanıttı. SlushUp™ mutfaklara buzlu lezzet devrimini başlatıyor ve yepyeni bir içecek deneyimi getiriyor. Beş farklı modu, kişiye özel soğutma seçenekleri, geniş haznesi ve özel soğutma teknolojisiyle öne çıkan SlushUp™, evde doğal, katkısız ve hijyenik buzlu içecekler hazırlamayı kolaylaştırıyor. Slush’tan milkshake’e, frozen juice’tan frappe’ye kadar yazın sevilen lezzetlerini tek tuşla hazırlamak mümkün.