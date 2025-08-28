Tadına Siz Karar Verin: Dr. Oetker’den Kendiniz Tatlandırın Serisi!
Dr. Oetker, tüketici beklentileri ve değişen yaşam tarzlarını dikkate alarak şeker eklenmeden geliştirilen Kendiniz Tatlandırın Serisi ile, tatlı severlere şeker miktarını kendi tercihlerine göre ayarlayabilecekleri bir deneyim sunuyor.
Formuna dikkat edenler, diyetinde şeker bulundurmaması gerekenler ve tatlısını kendi damak tadına göre hazırlamak isteyenler için seride; Vanilinli Puding, Kakaolu Puding, Kakaolu Tatlı Sos, Tavukgöğsü ve Sakızlı Muhallebi yer alıyor.
Kendiniz Tatlandırın Serisi ambalajlarının arka yüzünde; ürünleri az, orta ve tatlı olarak tercih edecekler için eklenecek şeker miktarları bulunuyor. Ürünler, arzu edilirse şekersiz olarak tüketilebiliyor; ayrıca sıvı veya toz tatlandırıcı, agave şurubu, akçaağaç şurubu, hurma ve benzeri ürünlerle de tatlandırılabiliyor.
Dr. Oetker ürünlerini satış noktalarından satın alabileceğiniz gibi dilerseniz Dr. Oetker Sanal Mağaza aracılığıyla da sipariş verebilirsiniz.
Dr. Oetker ürünleri ve tarifleri hakkında bilgi almak veya hazırlama / pişirme ipuçlarına, püf noktalarına ulaşmak isteyenler 0 850 222 98 04 no'lu Danışma Hattı'nı arayabilir ya da www.droetker.com.tr internet adresine başvurabilirler.
Sofra’da Bu Ay
- İnci Bak’tan Kabak ve Patlıcanla Ezber Bozan Tarifler
- Şef Beyza Çevik ve Berrin Ak’tan Beş Çayı Sofraları
- Zeynep Dinç'ten Yazı Yufkaya Saran Tarifler