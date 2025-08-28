Tadına Siz Karar Verin: Dr. Oetker’den Kendiniz Tatlandırın Serisi!

Formuna dikkat edenler, diyetinde şeker bulundurmaması gerekenler ve tatlısını kendi damak tadına göre hazırlamak isteyenler için seride; Vanilinli Puding, Kakaolu Puding, Kakaolu Tatlı Sos, Tavukgöğsü ve Sakızlı Muhallebi yer alıyor.



Kendiniz Tatlandırın Serisi ambalajlarının arka yüzünde; ürünleri az, orta ve tatlı olarak tercih edecekler için eklenecek şeker miktarları bulunuyor. Ürünler, arzu edilirse şekersiz olarak tüketilebiliyor; ayrıca sıvı veya toz tatlandırıcı, agave şurubu, akçaağaç şurubu, hurma ve benzeri ürünlerle de tatlandırılabiliyor.



Dr. Oetker ürünlerini satış noktalarından satın alabileceğiniz gibi dilerseniz Dr. Oetker Sanal Mağaza aracılığıyla da sipariş verebilirsiniz.



Dr. Oetker ürünleri ve tarifleri hakkında bilgi almak veya hazırlama / pişirme ipuçlarına, püf noktalarına ulaşmak isteyenler 0 850 222 98 04 no'lu Danışma Hattı'nı arayabilir ya da www.droetker.com.tr internet adresine başvurabilirler.