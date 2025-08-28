Tarif Ara
Tadına Siz Karar Verin: Dr. Oetker'den Kendiniz Tatlandırın Serisi!

Dr. Oetker, tüketici beklentileri ve değişen yaşam tarzlarını dikkate alarak şeker eklenmeden geliştirilen Kendiniz Tatlandırın Serisi ile, tatlı severlere şeker miktarını kendi tercihlerine göre ayarlayabilecekleri bir deneyim sunuyor.

Formuna dikkat edenler, diyetinde şeker bulundurmaması gerekenler ve tatlısını kendi damak tadına göre hazırlamak isteyenler için seride; Vanilinli Puding, Kakaolu Puding, Kakaolu Tatlı Sos, Tavukgöğsü ve Sakızlı Muhallebi yer alıyor.


Kendiniz Tatlandırın Serisi ambalajlarının arka yüzünde; ürünleri az, orta ve tatlı olarak tercih edecekler için eklenecek şeker miktarları bulunuyor. Ürünler, arzu edilirse şekersiz olarak tüketilebiliyor; ayrıca sıvı veya toz tatlandırıcı, agave şurubu, akçaağaç şurubu, hurma ve benzeri ürünlerle de tatlandırılabiliyor.


Dr. Oetker ürünlerini satış noktalarından satın alabileceğiniz gibi dilerseniz Dr. Oetker Sanal Mağaza aracılığıyla da sipariş verebilirsiniz.


Dr. Oetker ürünleri ve tarifleri hakkında bilgi almak veya hazırlama / pişirme ipuçlarına, püf noktalarına ulaşmak isteyenler 0 850 222 98 04 no'lu Danışma Hattı'nı arayabilir ya da www.droetker.com.tr internet adresine başvurabilirler.

İstanbul'un kültür ve sanat hayatına yön veren İstanbul Modern'in zarif atmosferinde, panoramik Tarihi Yarımada manzarası eşliğinde hizmet veren ve bir c-paces işletmesi olan Restoran Modern, yeni tadım menüsüyle misafirlerini ağırlıyor. Executive Şef Tuğçe Mirza'nın önderliğinde hazırlanan menü, Akdeniz mutfağının ferah dokunuşlarını çağdaş Türk mutfağının özgün tatlarıyla bir araya getiriyor. 2025 Gault & Millau Seçkisi'nde yer alan bu özel restoran; hazırladığı tadım menüsüyle yerel malzemelere ve sürdürülebilir mutfak anlayışına odaklanıyor. Restoran Modern, sanatsal sunumları ve ilham verici atmosferiyle hem müze ziyaretçilerine hem de şehrin lezzet tutkunlarına unutulmaz bir gastronomi deneyimi yaşatıyor.
Gastronominin toplum ile bütünleşen dünyasına ışık tutan çalışmalarıyla öne çıkan Araştırmacı Yazar Durmuş Durukan, referans niteliği taşıyan 'Gündelik Yaşamda Gastronomi, Kültür ve Medya' kitabıyla bu özel bütünleşmenin dününe, bugününe ve yarınına işaret ediyor.
