Tarif Ara

Arçelik’ten Buzlu Lezzet Devrimi: Slushup™!

Yenilikçiliği temel alarak tüketicilerinin ihtiyaçları doğrultusunda 70 yıldır teknoloji ile hayatın kalbinde ürünler geliştiren Arçelik, evde pratik ve lezzetli buzlu içecekler hazırlama kolaylığı sunan yeni ürünü SlushUp™’ı tanıttı. SlushUp™ mutfaklara buzlu lezzet devrimini başlatıyor ve yepyeni bir içecek deneyimi getiriyor. Beş farklı modu, kişiye özel soğutma seçenekleri, geniş haznesi ve özel soğutma teknolojisiyle öne çıkan SlushUp™, evde doğal, katkısız ve hijyenik buzlu içecekler hazırlamayı kolaylaştırıyor. Slush’tan milkshake’e, frozen juice’tan frappe’ye kadar yazın sevilen lezzetlerini tek tuşla hazırlamak mümkün.

Arçelik’ten Buzlu Lezzet Devrimi: Slushup™!

70 yıldır teknoloji ile hayatın kalbinde yer alan Türkiye'nin lider beyaz eşya markası Arçelik, tek tuşla doğal, hızlı, her damak tadına ve her zevke uygun buzlu içecek yapımını sağlayan SlushUp™ buzlu içecek makinesini tüketicilerle buluşturdu. SlushUp™, kullanıcılarına Slush, Frappe, Milkshake, Mix Slush ve Frozen Juice olmak üzere beş farklı moduyla geniş bir lezzet yelpazesi sunuyor. Tek dokunuşla pratik bir şekilde hazırlanan buzlu içecekler, sıcak yaz günlerinde evde serinlemenin en doğal ve keyifli yolu haline geliyor. SlushUp™, hafif karlı bir serinlikten, kaşıkla tüketilebilecek yoğunluğa kadar kıvam seçenekleri ile kişiye özel serinlik deneyimi vadediyor.

İçecekler 12 Saate Kadar Soğuk Kalabiliyor

Toplumsal dönüşümleri ve tüketici beklentilerini her zaman yakından takip ederek, yenilikçi teknolojileri tüketicileriyle buluşturan Arçelik'in yenilikçi ürünü SlushUp™ 1,8 litrelik geniş haznesiyle dikkat çekiyor. Gelişmiş soğutma teknolojisi sayesinde buz eklemeye gerek duymadan içecekleri soğutarak hazır hale getiriyor. Bu özellik hem pratiklik hem de hijyen açısından kullanım kolaylığı sağlıyor. Cihazın geniş haznesi birden fazla kişilik içecek hazırlama ihtiyacını karşılarken, hazırlanan içecekler 12 saate kadar soğuk kalabiliyor.

Katkı maddesiz, ev yapımı buzlu içecekler ile sağlıklı alternatifler sunan SlushUp™, yalnızca damaklara değil gözlere de hitap ediyor. Taze meyvelerle hazırlanan renkli içecekler, özellikle sosyal medyada paylaşılmaya değer sunumlar yaratıyor. Yaz davetlerinden çocuk partilerine, doğum günü kutlamalarından aile içi atıştırmalık saatlerine kadar pek çok farklı anı renklendiriyor. Kompakt tasarımıyla mutfaklarda az yer kaplayan SlushUp™, kullanıcı dostu arayüzüyle de dikkat çekiyor. Ön panel üzerinden içecek modu ve yoğunluk seviyesi kolayca seçilebiliyor. Temizliği kolaylaştıran çıkarılabilir parçaları sayesinde cihaz bakımını zahmetsiz hale getiriyor. 70 yıllık geçmişi ve teknolojisiyle hayatın kalbinde yer alan Arçelik'in yeni nesil çözümü SlushUp™ doğal içerikli, ev yapımı buzlu içeceklerin keyfini çıkarmak isteyenler için yaz mevsiminin vazgeçilmez mutfak yardımcısı olmaya aday.

Sofra’da Bu Ay

  • İnci Bak’tan kabak ve patlıcanla ezber bozan tarifler
  • Şef Beyza Çevik ve Berrin Ak’tan Beş Çayı Sofraları
  • Zeynep Dinç'ten Yazı Yufkaya Saran Tarifler
ve Daha Fazlası ...

Bakmadan Geçmeyin

MICHELIN Rehberi Türkiye Seçkisine Kapadokya Ekleniyor.

MICHELIN Rehberi Türkiye Seçkisine Kapadokya Ekleniyor.

Kapadokya, 2026 restoran seçkisinde İstanbul, İzmir ve Muğla'nın ardından MICHELIN Rehberi’ne katılan en yeni destinasyon oldu. Bu ikonik ve sık ziyaret edilen bölgeye açılmak, Türkiye’nin önde gelen ve sürekli gelişen bir gastronomi destinasyonu olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. MICHELIN Rehberi’nin Kapadokya’daki restoran seçkisi, İstanbul, İzmir ve Muğla’daki restoranlarla birlikte, 4 Aralık 2025’te İstanbul’da düzenlenecek bir törenle açıklanacak.
Yaz Sofralarına Lezzetli Bir Dokunuş: Pek Food Lahmacun

Yaz Sofralarına Lezzetli Bir Dokunuş: Pek Food Lahmacun

Yaz mevsiminin canlılığını sofralarınıza taşıyan Pek Food Lahmacun, hem geleneksel hem de pratik lezzetiyle sofralarınızı şenlendiriyor.
Kitap ve Kahve Keyfinin Yeni Adresi: D&R Cafe

Kitap ve Kahve Keyfinin Yeni Adresi: "D&R Cafe"

Türkiye'nin en büyük kitap platformu D&R, mağazalarındaki müşteri deneyimini bir adım öteye taşıyacak olan "D&R Cafe" konseptini hayata geçirdi. Mevcut mağazaların içine konumlanan D&R Cafe’ler, başta kitaplar olmak üzere, teknoloji, hobi ve eğlence dünyası ürünleriyle kahve keyfini biraraya getiren eşsiz bir atmosfer sunuyor. Bu konseptle Türkiye’nin ilk ve tek zincir mağazacılığını başlatan D&R, 1 yılda 10 mağaza açtı.
Lavanta Kokuları Eşliğinde Ceres’de Keyifli Yaz Gecesi

Lavanta Kokuları Eşliğinde Ceres’de Keyifli Yaz Gecesi

Akdeniz lezzetlerini Anadolu mutfağının yorumlanmış haliyle buluşturan JW Marriott Hotel Istanbul Marmara Sea’nin seçkin restoranı Ceres, 18 Temmuz akşamı benzersiz bir yaz davetine ev sahipliği yaptı. Marmara Denizi’nin kıyısında gerçekleşen bu özel etkinlik, lavanta kokularıyla bezeli atmosferi, yaratıcı tatları ve enerjik müzikleriyle konuklara unutulmaz bir gece yaşattı.