Kitap ve Kahve Keyfinin Yeni Adresi: "D&R Cafe"

Kültür, sanat, hobi ve eğlence dünyasının adresi D&R, kahve keyfini mağazalarına taşıyarak yepyeni bir konsepte adım attı. "D&R Cafe" ile ziyaretçilerine keyifli ve zenginleştirilmiş bir deneyim sunmayı hedefleyen marka, kültür sanat aktiviteleri ve sosyal buluşmalar için de cazip bir alan sunuyor. D&R Cafe konsepti şu anda İstanbul'da Trump AVM, Bağdat Caddesi, Tema World ve Marmara Forum; İzmir'de İstinyePark; Bursa'da Downtown; Ankara'da ise Tunalı Hilmi Caddesi ve Saraçoğlu lokasyonlarında bulunuyor. Çok yakında Galataport, Viaport, Ayvalık, Bodrum ve Tersane İstanbul lokasyonlarında açılacak.

Konsept, zincir mağazacılık modelinde bir ilk

D&R markasının bu yeni mağazacılık konsepti üzerine konuşan D&R Genel Müdürü Hakan Kayaman, "Pandemi sonrası düzenli olarak yapılan piyasa araştırmaları, değişen tüketici davranışları, müşterilerimizden özellikle de gençlerden gelen talepler doğrultusunda oluşturduğumuz bu yeni konsept, mağazalarımızı bir alışveriş noktasından çok sosyalleşme ve dinlenme mekanına dönüştürmüş oldu. Dünyada çok fazla örneği olsa da kitap ve kafe konseptinin zincir mağazacılık modeliyle uygulanması ülkemizde bir ilk. Çeşitli kitap kafeler var ancak kültür, sanat, teknoloji ve hobi ürünlerinden oluşan geniş bir ürün yelpazesine sahip zincir mağazacılık sisteminde kafe konsepti bulunmuyor. Dünyadaki en iyi örneklerden esinlenerek tasarladığımız bu yeni konseptimizle, yeni nesil bir mekan yarattık diyebiliriz." ifadelerine yer verdi.

"Yaşayan mağazacılık konseptinde, müşterilerinize sosyalleşme ortamları sunmanız gerekiyor"

Kayaman ayrıca, "Ana amacımız, müşteri deneyimini zenginleştirerek yaşayan bir mağazacılık konsepti oluşturmaktı. D&R mağazaları tüketiciler için her zaman rafları arasında gezilmesinden keyif duyulan mağazalar oldu. Alışveriş yapmasanız da kültür sanat dünyasında yeni neler var, hangi oyun çıkmış, en çok hangi kitap okunuyor gibi güncel bilgileri alabileceğiniz renkli ve keyifli alanlar sunuyoruz. Yeni konseptimizle bu alanlar daha da genişlettik. Beğendiğiniz kitabı rafından alıp okuyabilme, yeni çıkan plakları dinleme ve bunları yaparken de güzel bir kahve içme imkanı sunuyoruz. Son yıllarda kahveye ve kafelere artan ilgiyi, özellikle de gençlerin bu kültürü bir sosyalleşme ritüeline dönüştürmesini dikkate alarak yeni bir konsept oluşturmaya gittik. Özellikle sevdiğiniz bir kitabın sayfalarını çevirirken taze demlenmiş güzel bir kahve içmenin keyfi paha biçilmez bir deneyim. Hatta belki de o en sevdiğiniz kitabın yazarı biraz sonra hikayesi üzerine sohbet etmeye ve imza vermeye mağazamıza gelecek olabilir. Özetle D&R Cafe'lerimizi herkes için keyifli anılar biriktirecekleri sosyal kültürel buluşma noktaları olarak hayal ettik ve hayata geçirdik. Bir senede 10 mağaza açtık, hızla büyümeye devam ediyoruz. Bu yeni konsept D&R'ı deneyim odaklı perakendeciliğin öncüsü haline getirecek" dedi.

Gençlere istihdam fırsatı



Yeni kafe konseptiyle birlikte yaklaşık 250 kişilik bir istihdam alanı oluşturulacak. 30 ila 350 metrekare arasında değişen kafelerde, ortalama 3 ila 10 kişilik ekipler görev alacak. D&R, kafe hizmetleri ve baristalık alanında deneyimli çalışanların yanı sıra bu sektörde kariyer yapmak isteyen yetenekli gençleri de bünyesine katmayı hedefliyor.

