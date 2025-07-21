Gıda endüstrisi, büyük buluşmasını bu yıl da F İstanbul’da yaptı

Türkiye'de organize edilen ve gıda sanayisinin tüm paydaşlarının katılımıyla gerçekleşen en geniş kapsamlı fuar olan F İstanbul Gıda ve İçecek Ürünleri + Üretim Teknolojileri İhracat Fuarı, sektöre dair en güncel yenilikleri dört gün boyunca İstanbul'da ziyaretçilerle buluşturdu. "Sürekli Yeni Ticaret Bağlantıları" mottosuyla düzenlenen fuarda Çin, Mısır, El Salvador, Almanya, Hindistan, İran, Irak, Ürdün, Malezya, Polonya, Rusya, Slovakya, Güney Afrika, Türkmenistan, Ukrayna, Özbekistan, Vietnam ve Türkiye'den katılımcı firmalar yer alırken pavilyon ile katılım sağlayan ülkeler Çin, El Salvador, Hindistan, Slovakya, Türkmenistan ve Özbekistan oldu. 109 ülkeden ziyaretçi ağırlayan F İstanbul'da 50 bin metrekarenin üzerinde alanda 1000'den fazla doğrudan ve dolaylı katılımcı firma ürünlerini sergiledi.

"Her geçen yıl artan katılımcı sayısı, fuarımıza duyulan güvenin önemli bir göstergesi"

F İstanbul'un kapsamlı içeriği ve yoğun katılımcı sayısıyla bu yıl da gıda endüstrisinin geleceğine yön verdiğini ifade eden So Fuar İcra Kurulu Üyesi Alaaddin Orhan, "Sektöre ivme kazandıran ve değer katan bir fuarı da başarılı şekilde gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Her geçen yıl artan katılımcı ülke, firma ve ziyaretçi sayısı, fuarımıza duyulan güvenin önemli bir göstergesi. Hem yerli hem de uluslararası firmalardan aldığımız geri bildirimler, ticaret bağlantılar açısından F İstanbul'u ne derece doğru kurguladığımızın da bir kanıtı oldu.

Bu yılki fuarımızda özellikle inovatif gıda çözümleri, en güncel sürdürülebilir üretim teknolojileri ve tamamen ihracat odaklı iş birlikleri öne çıktı. Katılımcı firmalarımız, doğru kurguladığımız fuar yapısı sayesinde ürünlerini en doğru hedef kitleyle buluşturma fırsatı yakaladı. 109 ülkeden gelen ziyaretçilerimiz ise endüstrideki yenilikleri birebir görme imkanına erişti. Bunun yanı sıra fuardaki panellerimiz ve değerli şeflerin gerçekleştirdiği interaktif workshop'lar da son derece ilgi gördü. Amacımız, gıda endüstrisinin küresel rekabetteki gücünü pekiştirirken bu alandaki mevcut ihracat potansiyelini daha ileri taşımak. F İstanbul olarak bu misyona katkı sağlayan tüm katılımcılarımıza, iş ortaklarımıza ve ziyaretçilerimize teşekkür ederiz." dedi.

F İstanbul 26-29 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.