Yazın Barbekü Keyfini Dexart Perfectsear İle Evinize Taşıyın!

KitchenAid, Big Green Egg, Joseph Joseph, Emile Henry, Kilner, Mason Cash, Lock&Lock, Vacu Vin gibi kendi alanlarında lider markaların Türkiye distribütörlüğünü üstlenen İpek Gıda'nın bu yıl piyasaya sürdüğü kendi markası Dexart'ın PerfectSear BBQ Table Grill Izgarası, barbekünün keyfini ve lezzetini mutfağınıza taşıyor. Dört mevsim, mükemmel bir barbekü deneyimi sunmak için tasarlanan ve yüksek performanslı bir masaüstü ızgara olan PerfectSear BBQ Table Grill, evinin konforunda, bahçe ve balkonunda barbekü keyfi yaşamak isteyenlerin vazgeçilmezi olacak.

Aynı anda farklı yiyecekleri zahmetsizce pişirin

3000 Watt gücü ve çift ısı ayarıyla PerfectSear BBQ Table Grill Izgara, 1500 cm² genişliğindeki çift bölümlü ızgara plakasıyla aynı anda farklı yiyecekleri zahmetsizce pişirmenizi sağlıyor.

Kolay temizlenebilir yapısı ise mutfakta konforu ve rahatlığı bir araya getiriyor. Izgaranın çok yönlü kullanımı sayesinde balık, sebze, pankek ve omlet gibi yemekleri düz yüzeyde hazırlayabilir ve oluklu yüzeyde et, burger ile sosis pişirebilirsiniz.

Perfüzyon teknolojisine sahip olan PerfectSear BBQ Table Grill Izgara'da plakaya gömülü sarmal ısı elemanı sayesinde ısı eşit şekilde dağıtılıyor ve hızlı bir şekilde 75°C-250°C sıcaklık aralığına ulaşıyor. Aynı zamanda her iki yüzeyde sıcaklık hassasiyetle sabit tutuluyor. Bu şekilde her ızgaranızda her zaman mükemmel sonuçlar elde edebilirsiniz. Bununla beraber, uzun ömürlü döküm alüminyum yüzey, yemeklerin yapışmasını önlüyor ve çıkarılabilir ızgara plakaları temizlik sürecini pratik hale getiriyor.