Kadın Üreticilerin Emeği, Shopsa ile Dünyaya Açılıyor
Yönetim kurulu başkanlığını iş insanı Demet Sabancı Çetindoğan’ın yaptığı ve Türkiye genelinde il bazında kadın üreticileri bir araya toplayan, onların ürünlerini yurt içi ve yurt dışı ayağı ile global pazarda yer almasını sağlayan Shopsa, sağladığı toplumsal fayda ile bireysel emeğin kurumsal başarıya dönüşmesine yardımcı oluyor. “kadına destek, ülkeye destek” mottosu ile yola çıkılan bu platformda Türkiye’nin 81 ilinden kadın üreticiler, kadın kooperatifleri ve birlikler bir araya geliyor. Shopsa’nın bu seneki hedefi, Türkiye’nin önemli zincir marketlerinde dahi satışa sunulan kadın emeği ürünlerin e-ticaretle yurtdışına satılmasını sağlayarak ihracatta önemli bir başarı elde etmek. Böylelikle daha çok üretici kadına dokunmak ve onlara ilham olabilmek.
Türkiye ekonomisindeki kadın üreticilerin, girişimcilerin ve kadın kooperatiflerinin emeklerini ekonomiye ve ticarete kazandırmak amacıyla başlatılan bir sosyal girişim projesi olup Demet Sabancı Çetindoğan tarafından kurulan Shopsa, sosyal farkındalığa sahip yapısı ile kadın emeğini görünür kılıyor. Kadına destek, ülkeye destek amacıyla yola çıkan ve bu doğrultuda e-ticaret olmak üzere ürün geliştirme, iş geliştirme alanlarında destek sağlayan platform, emeği yerelden globale taşıyor.
"Hikayemizi hep birlikte yaşayarak yazma arzusundayız"Toplumsal çıktıları ön plana alarak hayata geçirilen platforma dair açıklama yapan Shopsa Kurucusu Demet Sabancı Çetindoğan, "Shopsa, hem pandemiyle birlikte ciddi bir yükselişe geçen e-ticaret hem de kadınlara yönelik bir şeyler yapma ihtiyacımızdan doğdu. Bu sayede kadınları bireysel ve kurumsal olarak pazarla buluştururken onların verdiği emeği gerçek değerine kavuşturuyoruz. Bunu da sorumlu bir yaklaşımı benimseyerek yapıyoruz. Tabii bu süreçte e-ticaretin giderek yükselen trendi, vizyonumuzu daha hızlı şekilde ileriye taşımamıza destek sağlıyor. 81 ilimizdeki kadınların yaşadığı yerleri bizzat ziyaret ederek; ticaret odaları, valilikler ya da belediyeler aracılığıyla onların ürünlerini, sorunlarını ve markalarını yerinde inceliyoruz. Bu da onlar için çizdiğimiz stratejinin altyapısını daha güçlü kılıyor. Hikayemizi hep birlikte yaşayarak yazma arzusundayız ve bunun için bu süreçte tedarik zincirine ulaşacak altyapıya sahip markalarımızı perakende devleriyle buluşturup kadın üreticileri bu zincire dahil ediyoruz. Ayrıca kadınların iş becerilerini artırmalarına olanak tanıyan bir başka platform olan Shopsa Akademi ile de kadınların e-ticaret ve geleneksel ticaret alanlarında var olmalarını sağlayacak çeşitli destekler sunuyoruz." dedi.
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