Mövenpick’in Çikolata Şefleri, Dünya Çikolata Günü’nde Lezzet Şölenine İmza Attı

Fransa merkezli konaklama devi Accor Hotels'in bünyesindeki İsviçre merkezli Mövenpick Hotel İstanbul Asia Airport, Dünya Çikolata Günü olan 7 Temmuz'a özel keyifli bir etkinlik düzenledi. Bu anlamlı günde çikolatanın anavatanı olan İsviçre'den taşıdığı lezzet mirasını gastronomi tutkunlarıyla buluşturan otel, düzenlediği çikolata seremonisinde usta şeflerinin gerçekleştirdiği lezzet şovuyla, görkemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

Usta şeflerin hazırladığı dev çikolata şelalesi, görsel bir şölen yarattı

Mövenpick Hotel İstanbul Asia Airport'un usta çikolata şeflerinden Sergen Tulupçu ve Executive Chef Ahmet Arslan; Mövenpick'in İsviçre geleneğinden ilham alan çikolatalarının yoğun aromasını, pürüzsüz dokusunu ve dengeli tadını sanata dönüştürerek tat ve duyulara hitap etti. Etkinlikte şefler, evde yapılabilecek sağlıklı çikolata tariflerini keyifli bir workshopta katılımcılara anlattı. Etkinlik boyunca kurulan dev çikolata şelalesi ise, bu benzersiz deneyimi artıran görsel bir şölen yarattı.

Ergin: "Otelde uygulanan 'Çikolata Saati' lezzet tutkunlarının yeni odağı"

Misafirlerine dünya lezzetlerini sunan kafe ve restoranların yanı sıra Mövenpick'e özgü tatlar sunduklarını kaydeden Mövenpick Hotel İstanbul Asia Airport Genel Müdürü Erdem Ergin, "Konuklarımıza daha önce hiç tatmadıkları İsviçre lezzetlerini sunuyoruz. Bu kapsamda tüm Mövenpick otelleri ve tatil köylerinde her öğleden sonra 60 dakikalık bir 'Çikolata Saati'miz var. Bu hizmetimize otelde konaklayanlar kadar dışarıdan gelen misafirlerimizin de yoğun talebi bulunuyor. Gastronomi tutkunları kadar öğleden sonralarında keyifli bir molaya ihtiyaç duyan ve bu molayı lezzetli alternatiflerle geçirmek isteyen misafirlerimizin sayısında da artış var" diye konuştu.

"Türkiye'de yıllık kişi başı çikolata tüketimi 2,5 kilograma ulaştı"

Yıllık çikolata tüketimi 8,5 milyon tona ulaşan dünyada, İsviçre'de yıllık kişi başı çikolata tüketiminin 10 kg ile rekor kırdığını kaydeden Ergin, Türkiye'nin ise her yıl yüzde 5'lik pazar büyümesi ile önemli bir tüketim potansiyeline sahip olduğunu kaydetti. Ergin, "Çikolatada çeşit arttıkça kaliteli ve sağlıklı çikolata üretiminin önemi artıyor. İsviçre çikolatasının en önemli özelliği ise üretimdeki hacmiyle sağlığa yararlı çikolata üretimine önderlik etmesi. İsviçre'de gıda sektöründe çalışan bilim insanları, son dönemde kakao meyvesinin tamamını kullanarak ve şeker katmadan çikolata üretimi üzerine çalışıyor" dedi.

Tulupçu: "Çikolatada en sağlıklı alternatif: Bitter çikolata"

En sağlıklı çikolata çeşidinin bitter çikolata olduğunu belirten çikolata şefi Sergen Tulupçu ise şu bilgileri aktardı: "Kakao ağaçtan toplandıktan sonra 7-8 gün fermente edilir, sonrasında kavrulur ve preslenir. Bu noktada ortaya çıkan yağ ve kakao kitlesi ayrılır. İşte bu kakao kitlesi, çikolata içinde ne kadar fazlaysa, o kadar sağlıklı bir çikolatadan bahsedebiliriz. İçindeki kakao oranı yüzde 80 olan bitter çikolata bu açıdan en sağlıklıyken, onu sütlü çikolata ve beyaz çikolata takip ediyor. Örneğin kakao bulunmayan beyaz çikolata, süt ve kakao yağından oluşuyor."