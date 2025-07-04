Dünya’nin En İyi Peynir Kitabi Türkiye’den

18-22 Haziran 2025 tarihlerinde, 80'den fazla ülkeden yazarların eserleriyle katıldığı Portekiz Cascais'te Türkiye'yi bir kez daha Gourmand Awards'ta dünyanın değerli yayıncıları önünde temsil eden ikili, Türkiye peynirlerini ve gastronomik zenginliğini geleceğe aktarmak için yazdıkları 5 kitapla uluslararası arenada 5. kez ödüllendirildi.

Vakıfbank Kültür Yayınları'nın çocuk kitapları serisinden çıkan Berrin Bal Onur ve Neşe Aksoy Biber'in yazıp Elif Onur'un resimlediği "Peynir" Dairy & Cheese kategorisinde Dünya'nın en iyi kitabı seçilerek 19 Haziran'da Portekiz - Cascais'te gerçekleşen törende ödül aldı.

Türkiye'nin kültürel hazinesini yerel ve geleneksel değerlerimiz üzerinde uluslararası yayın dünyasında tanıtan Neşe Aksoy Biber ve Berrin Bal Onur "Peynir" kitapları ile bir başarıya daha imza attılar.