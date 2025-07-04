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Dünya’nin En İyi Peynir Kitabi Türkiye’den

Neşe Aksoy Biber ve Berrin Bal Onur’un, “Peynir Aşkına” ve “50 Peynirli Şehir Balıkesir” kitaplarının ardından, çocuklar için hazırladıkları, geleceğe miras “Peynir” kitabı da Gourmand 2025’de Dünya’nın en iyi kitabı seçildi.

Dünya’nin En İyi Peynir Kitabi Türkiye’den

18-22 Haziran 2025 tarihlerinde, 80'den fazla ülkeden yazarların eserleriyle katıldığı Portekiz Cascais'te Türkiye'yi bir kez daha Gourmand Awards'ta dünyanın değerli yayıncıları önünde temsil eden ikili, Türkiye peynirlerini ve gastronomik zenginliğini geleceğe aktarmak için yazdıkları 5 kitapla uluslararası arenada 5. kez ödüllendirildi.

Vakıfbank Kültür Yayınları'nın çocuk kitapları serisinden çıkan Berrin Bal Onur ve Neşe Aksoy Biber'in yazıp Elif Onur'un resimlediği "Peynir" Dairy & Cheese kategorisinde Dünya'nın en iyi kitabı seçilerek 19 Haziran'da Portekiz - Cascais'te gerçekleşen törende ödül aldı.

Türkiye'nin kültürel hazinesini yerel ve geleneksel değerlerimiz üzerinde uluslararası yayın dünyasında tanıtan Neşe Aksoy Biber ve Berrin Bal Onur "Peynir" kitapları ile bir başarıya daha imza attılar.

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VakıfBank Kültür Yayınları’nın Lezzet Dolu Kitabı Peynir Dünyanın En İyisi Seçildi

VakıfBank Kültür Yayınları’nın Lezzet Dolu Kitabı “Peynir” Dünyanın En İyisi Seçildi

VakıfBank Kültür Yayınları’nın (VBKY) çocuklara özel hazırladığı “Türkiye'de Yaşıyorum, Ne Yediğimi Biliyorum” serisinin ilk kitabı olarak ocak ayında yayımlanan “Peynir”, uluslararası alanda büyük bir başarıya imza attı ve Portekiz’de ödüle layık görüldü. Neşe Biber ve Berrin Bal Onur’un uzun yıllardır ülkemizin gastronomik zenginliğini ve yerel kültürünü gelecek nesillere aktarma çabalarının bir ürünü olan “Peynir” Portekiz’in Cascais kentinde düzenlenen Cascais Dünya Yiyecek Zirvesi (Cascais World Food Summit) kapsamında gerçekleştirilen ve 82 ülkeden yüzlerce eserin yarıştığı 30. Gourmand Awards’ta “Dairy” (süt ürünleri) kategorisinde “Dünyanın En İyi Kitabı” seçildi!
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