Lavanta Kokuları Eşliğinde Ceres’de Keyifli Yaz Gecesi
Akdeniz lezzetlerini Anadolu mutfağının yorumlanmış haliyle buluşturan JW Marriott Hotel Istanbul Marmara Sea’nin seçkin restoranı Ceres, 18 Temmuz akşamı benzersiz bir yaz davetine ev sahipliği yaptı. Marmara Denizi’nin kıyısında gerçekleşen bu özel etkinlik, lavanta kokularıyla bezeli atmosferi, yaratıcı tatları ve enerjik müzikleriyle konuklara unutulmaz bir gece yaşattı.
Gecede, Executive Şef Mehmet Faruk Yardımcı ve ekibinin JW Garden konseptinden ilham alarak hazırladığı seçkin lezzetler, açık büfe sunumla misafirlerin beğenisine sunuldu. Lavanta esintili özel kokteyller ve interaktif kokteyl istasyonları geceye ferahlatıcı ve dinamik bir dokunuş kattı.
DJ performansı ve canlı perküsyon eşliğinde hareketlenen gece, Şef Yardımcı'nın ekibiyle birlikte gerçekleştirdiği görsel bir şölene dönüşen Molecular Pastry Show ile taçlandı. Konuklar, gösteri sırasında hazırlanan özel çikolataların tadına bakarak gecenin keyfini doyasıya çıkardı.
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