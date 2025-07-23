Lavanta Kokuları Eşliğinde Ceres’de Keyifli Yaz Gecesi

Gecede, Executive Şef Mehmet Faruk Yardımcı ve ekibinin JW Garden konseptinden ilham alarak hazırladığı seçkin lezzetler, açık büfe sunumla misafirlerin beğenisine sunuldu. Lavanta esintili özel kokteyller ve interaktif kokteyl istasyonları geceye ferahlatıcı ve dinamik bir dokunuş kattı.

DJ performansı ve canlı perküsyon eşliğinde hareketlenen gece, Şef Yardımcı'nın ekibiyle birlikte gerçekleştirdiği görsel bir şölene dönüşen Molecular Pastry Show ile taçlandı. Konuklar, gösteri sırasında hazırlanan özel çikolataların tadına bakarak gecenin keyfini doyasıya çıkardı.