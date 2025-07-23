Antakya’nın 30 Yıllık Lezzet Noktası Güzelburç Antakya Fişekhane Pazar Yeri’nde

Güzelburç Antakya'nın Fişekhane şubesi, sabahları yöresel kahvaltı sofralarıyla güne başlıyor: sürk peyniri, zahter, tuzlu yoğurt, kaytaz böreği, biberli ekmek ve daha birçok özgün tat, taptaze malzemelerle hazırlanarak misafirlerle buluşuyor.

Menünün başlangıcında Antakya'nın zengin meze kültürü öne çıkıyor: humus, zeytinli zahter, muhammara, köz patlıcan, zeytin salatası ve meşhur Antakya kısırı, her tabağa yöresel bir sıcaklık ve samimiyet katıyor. Ara sıcaklarda ise oruk ve lahmacun gibi sevilen tatlar sofraya taşınıyor. Ardından tepsi kebabı, kağıt kebabı, beyti kebabı ve döner gibi Güzelburç'un imza lezzetleriyle ana yemek deneyimi zirveye ulaşıyor. Finalde ise Antakya'nın vazgeçilmez tatlısı künefe, bu yolculuğu unutulmaz bir kapanışla taçlandırıyor.

Fişekhane'nin tarihi atmosferiyle bütünleşen Güzelburç Antakya, konuklarına samimi bir lezzet deneyimi vadediyor. Rezervasyon ve bilgi için 0537 726 78 77 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.