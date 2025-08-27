Gault & Millau 2025’te Yer Alan Restoran Modern’den Özel Tadım Menüsü

C•paces Group çatısı altında yer alan, İstanbul'un kültür-sanat kalbinde konumlanan Restoran Modern, yeni Gault & Millau Tadım Menüsü'nü gastronomi dünyasıyla buluşturdu. Akdeniz ve çağdaş Türk mutfağının seçkin örneklerinden oluşan menü, klasik lezzetleri modern bir şekilde yorumlarken, İstanbul Modern'in sanatsal atmosferinden ve İstanbul'dan ilham alıyor.

Executive Şef Tuğçe Mirza, farklı coğrafyalardan ilham alıyor

Restoran Modern'in yeni tadım menüsü, Executive Şef Tuğçe Mirza'nın yaratıcı dokunuşlarıyla şekilleniyor. Yeditepe Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları mezunu olan Şef Tuğçe Mirza, Norveç'teki 3 Michelin yıldızlı Maaemo Restoranı'nda staj yapmış bir dünya gezgini olarak, farklı coğrafyalardan ilham alan reçeteleriyle tanınıyor. Menü, yerel malzemelerin modern tekniklerle harmanlandığı, sürdürülebilir ve atıksız mutfak anlayışıyla hazırlanıyor.

Yerel lezzetler, modern sunumlarla öne çıkıyor

Yeni tadım menüsünde, 'Balıkesir' Kaymak Lor, Ezine beyaz peynir, 'Bergama' Tulum Peynir, Kuş Üzümü, Anadolu'nun zengin peynir çeşitlerini bir araya getiren "Amuse Bouche" olarak yer alıyor. "Çiğ Tıraşlanmış Enginar" ve "Dana Bonfile Dövme" gibi lezzetler, mevsimsel sebzeler ve modern sunumlarla öne çıkarken, klasik Anadolu lezzeti "Siron" çıtır yufka ve acı yağ eşliğinde yeniden yorumlanıyor. Ana yemeklerde ise "Mutancana" ile kuzu etinin kayısı ve siyah erik kurusu ile zenginleştirildiği geleneksel bir tat, "Deniz Levreği Buğulama"da ise kestane mantarı ve renkli domateslerle deniz ürünleri bulunuyor. Tatlılarda ise vanilya sos eşliğinde "Orman Meyveli Sütlü İrmik" ve "Kaymak Kreması" ile sunulan Şambali, yeni tadım menüsünü tamamlıyor.

Sanattan ilham alan detaylar, sürdürülebilirlik ilkesiyle buluşuyor

Gault & Millau Rehberi'ne giren Restoran Modern, İstanbul'un gastronomi sahnesinde öncü rol üstleniyor. Mevsimsel malzemeler, sanattan ilham alan detaylar, atıksız ve sürdürülebilir mutfak ilkeleriyle şekillenen özel menü; müze ziyaretçilerine ve şehrin müdavimlerine unutulmaz bir lezzet deneyimi sunuyor. Sürdürülebilirlik anlayışını yalnızca mutfakta değil, servis detaylarında da yaşatan Restoran Modern, bira şişelerinden geri dönüştürdüğü amber renkli bardakları kullanıyor. Deneyim odaklı hizmet anlayışı, menüleri, ambiyansı ve felsefesiyle gastronomi dünyasında fark yaratıyor.