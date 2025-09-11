WorldFood İstanbul 33. Yılında Rekor Katılımla Tarihinin En Başarılı Fuarını Gerçekleştirdi!

Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı – WorldFood İstanbul, 33. yılında da sektöre damgasını vurdu. Ziyaretçi, katılımcı ve uluslararası satın alma profesyoneli sayılarında tarihi rekorlara ulaşan fuar, geçtiğimiz yıla kıyasla ziyaretçi sayısını %7,5 artırarak üst üste ikinci kez büyümesini sürdürdü. Rekor düzeyde katılımcı ve ziyaretçiyi buluşturan organizasyonda, ziyaretçilerin %25'ten fazlasını uluslararası misafirler oluşturdu. WorldFood İstanbul, 20.182 uluslararası ziyaretçiyle birlikte 100 ülkeden 900'ün üzerinde satın almacıyı da ağırlayarak küresel ticaret sahnesindeki liderliğini bir kez daha ortaya koydu.

Müşteri odaklı olmayı ve piyasayı yakından takip etmeyi sürdürdükleri için fuar rakamlarının her yıl artış gösterdiğini vurgulayan WorldFood İstanbul Fuar Direktörü Semi Benbanaste, şunları söyledi:



"WorldFood İstanbul'daki en büyük amacımız, ülkemizin ekonomisine katkı sağlamak ve üreticilerimize yeni kapılar açarak onlara gerçek fırsatlar sunmak. Bu yıl ulaştığımız rakamlarla fuar tarihimizin en yüksek ziyaretçi sayısına eriştik ve WorldFood İstanbul'un 33 yıllık yolculuğundaki en başarılı organizasyonunu gerçekleştirdik. Üstelik fırsatları en iyi şekilde değerlendirerek pandemiden bu yana %400'e yakın büyüme kaydetmemiz, bu başarının ne kadar köklü ve sürdürülebilir olduğunu da gösteriyor. Bu tablo, yalnızca fuarımızın değil, aynı zamanda Türk gıda sektörünün küresel ölçekteki gücünün de bir yansıması. Katılımcılarımızın çeşitliliği, ziyaretçilerimizin yoğun ilgisi ve uluslararası satın almacıların yüksek düzeyde katılımı, WorldFood İstanbul'u bugün uluslararası takvimde vazgeçilmez kılan unsurlardır. Her yıl artan bu ilgi, doğru bir vizyonla hareket ettiğimizin ve gıda sektörünün nabzını en doğru şekilde tuttuğumuzun en somut kanıtı. Bunun ardında güçlü bir ekip, sürekli yenilenme ve paydaşlarımız için sürdürülebilir değer yaratma anlayışı var."

Benbanaste ayrıca fuarın istikrarlı gelişimine dikkat çekerek şunları ekledi:

"33 yıldır kuruluş misyonu üreticilerimizin ihracat potansiyelini artırmak olan WorldFood İstanbul'un gelişiminden mutluluk duyuyoruz. Bir organizasyonu 33 yıldır sürdürebilmek için piyasayı çok yakından takip edebilmek, müşteri odaklı olabilmek, piyasaların neler istediğini görebilmek, değişen ekonomik koşullarda piyasaya ayak uydurabilmek, zorlu şartlarda doğru kararları verebilmek, sürdürülebilir şekilde yatırım yapabilmek istikrarlı büyümeyi ve başarıyı beraberinde getiriyor. Ziyaretçi sayılarımızın her yıl düzenli olarak artış göstermesi de bu yaklaşımın başarısını açıkça ortaya koyuyor. WorldFood İstanbul'da, geçtiğimiz yıl 72.864 kişiyi ağırlamışken bu yıl 78.341 ziyaretçiyle tarihinin en yüksek katılımını kaydettik. Üstelik ziyaretçilerimizin %25'ten fazlasını uluslararası misafirler oluşturdu ve 20.182 uluslararası ziyaretçiyi ağırlayarak, fuarımızın küresel gücünü bir kez daha ortaya koyduk."

Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, İtalya, Fransa, Polonya, Çin, Hindistan, Güney Kore, Tayland, Endonezya, Mısır, Nijerya, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Rusya, Gürcistan ve Arnavutluk gibi farklı coğrafyalardan ziyaretçilerini ağırlayan WorldFood İstanbul Fuarı, bölgesinde ve dünyada iş hacmi oluşturarak, ticaret hareketliliğini, yerli üreticilerin ihracat potansiyellerini artırmak için fırsat sunmasının yanı sıra aynı zamanda, fuar süresince gerçekleştirilen oturumlarla, sektöre dair hedefler, uzman isimler tarafından paylaşılarak Türkiye'nin gıda ve gıda teknolojileri sektörünün öngörüleriyle, "bölgesel ve uluslararası bir vizyon platformu" özelliğini bu yıl daha da güçlendirdi.

30'u aşkın tematik etkinliğin düzenlendiği fuarda gıda sektöründeki 80'den fazla öncü isim, iklim dostu çözümlerden yapay zekâ destekli gıda inovasyonlarına, yeni nesil tarımdan etik üretime kadar birçok konuyu FOOD ARENA sahnesine taşıdı.

FOOD ARENA Etkinlikleri, 4 farklı ana tema altında ziyaretçilerine bilgi ve ilham sundu; 2 Eylül Salı günü, "Büyük Resim: Gıda ve Tarımın Uyanışı", 3 Eylül Çarşamba günü "Gezegenin Tabağı: İklim Dostu Akıllı Gıda", 4 Eylül Perşembe günü ise "Geleceğin Kodu: Veriden Tabağa", fuarın son günü olan 5 Eylül Cuma günü 'Girişimcinin Mutfağı: Yarın Ne Yiyeceğiz?' başlıklarıyla birbirinden değerli sektör profesyonellerini WorldFood İstanbul'da bir araya getirdi.

Gıda Sektörünün Nabzı 2026'da İstanbul Fuar Merkezi'nde Atacak!

WorldFood İstanbul, 2026 yılında yeni adresi İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) katılımcı ve ziyaretçilerini ağırlayacak. 15–18 Aralık 2026 tarihlerinde düzenlenecek fuar, modern altyapısı, merkezi konumu ve geniş alanlarıyla sektöre çok daha verimli ve güçlü bir iş ortamı sunmaya hazırlanıyor.

Bu yeni dönem, yalnızca bir mekân değişikliğinden ibaret olmayacak; WorldFood İstanbul'un sunduğu ticari fırsatların çeşitliliğini, uluslararası iş birliklerinin kapsamını ve sektöre kattığı değeri daha da ileriye taşıyacak. Küresel gıda ticaretinin kalbinin attığı platform olma vizyonunu sürdüren fuar, 2026'da da üreticiler, markalar, satın almacılar ve sektör profesyonelleri için benzersiz bir buluşma noktası olmaya devam edecek.