11. İstanbul Kahve Festivali Tepe Nautilius'ta

11.İstanbul Kahve Festivali yalnızca kahve deneyimiyle değil; festival sahnesi, müzikleri, atölyeleri ve keyifli etkinlikleriyle de kahveseverlerin gözünü ve ruhunu doyuruyor. Dünyanın dört bir yanından gelen seçkin kahve markaları, özenle hazırlanan kavurma atölyeleri, nefes kesen barista şovları ve ilham veren workshoplarıyla ziyaretçilerine gün boyu kahveyle dolu unutulmaz bir yolculuk sunuyor.

Bu yıl 11-14 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek festival, kahve tutkunlarını sadece lezzet keşifleriyle değil aynı zamanda güçlü bir müzik şöleniyle de buluşturacak. Haluk Levent, Madrigal, Ceza ve Levent Yüksel gibi Türkiye'nin sevilen sanatçıları festival sahnesinde yer alarak katılımcılara hem kahve hem de müzik dolu eşsiz anlar yaşatacak.

İstanbul'un en sevilen etkinliklerinden biri haline gelen İstanbul Kahve Festivali, dört gün boyunca kapılarını kahve kültürünü doyasıya yaşamak isteyen tüm ziyaretçilere açacak. İster yeni kahve tatları denemek, ister barista sırlarını keşfetmek, isterse müziğin ritmiyle keyifli bir gün geçirmek için olsun; festival, şehrin kalbinde benzersiz bir buluşma noktası olmaya devam ediyor.