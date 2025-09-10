Tarif Ara
Giriş Yap Üye ol

11. İstanbul Kahve Festivali Tepe Nautilius'ta

Kahveseverlerin sabırsızlıkla beklediği 11. İstanbul Kahve Festivali Tepe Nautilius'ta geri dönüyor. 11. İstanbul Kahve Festivali bu yıl da kahve kültürünü sanat, müzik ve eğlenceyle buluşturuyor.

11. İstanbul Kahve Festivali Tepe Nautilius'ta

11.İstanbul Kahve Festivali yalnızca kahve deneyimiyle değil; festival sahnesi, müzikleri, atölyeleri ve keyifli etkinlikleriyle de kahveseverlerin gözünü ve ruhunu doyuruyor. Dünyanın dört bir yanından gelen seçkin kahve markaları, özenle hazırlanan kavurma atölyeleri, nefes kesen barista şovları ve ilham veren workshoplarıyla ziyaretçilerine gün boyu kahveyle dolu unutulmaz bir yolculuk sunuyor.

Bu yıl 11-14 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek festival, kahve tutkunlarını sadece lezzet keşifleriyle değil aynı zamanda güçlü bir müzik şöleniyle de buluşturacak. Haluk Levent, Madrigal, Ceza ve Levent Yüksel gibi Türkiye'nin sevilen sanatçıları festival sahnesinde yer alarak katılımcılara hem kahve hem de müzik dolu eşsiz anlar yaşatacak.

İstanbul'un en sevilen etkinliklerinden biri haline gelen İstanbul Kahve Festivali, dört gün boyunca kapılarını kahve kültürünü doyasıya yaşamak isteyen tüm ziyaretçilere açacak. İster yeni kahve tatları denemek, ister barista sırlarını keşfetmek, isterse müziğin ritmiyle keyifli bir gün geçirmek için olsun; festival, şehrin kalbinde benzersiz bir buluşma noktası olmaya devam ediyor.

Sofra’da Bu Ay

  • Bağ Bozumu Sofrası
  • Bağışıklık Dostu Mevsim Menüleri
  • Konuk Şef Can Aras'la Sofraya Özel
ve Daha Fazlası ...

Bakmadan Geçmeyin

Présıdent Tereyağı Lezzetı Artık Türkıye’de

Présıdent Tereyağı Lezzetı Artık Türkıye’de

“Hayatı Lezzetlendirir” sloganıyla tüketicilere seslenen Président, tereyağındaki köklü ve eşsiz deneyimini Türkiye’ye taşıyor. Bol süt lezzeti ve kolay sürülebilir yapısıyla öne çıkan Président Tereyağı tuzlu ve tuzsuz seçenekleriyle raflarda yerini alıyor.
Sunar Yatırım, WorldFood İstanbul 2025’te: Tarımdan Biyoendüstriye, Dünyaya Değer

Sunar Yatırım, WorldFood İstanbul 2025’te: Tarımdan Biyoendüstriye, Dünyaya Değer

Yarım asırlık tecrübesiyle köklerini Çukurova’dan alan Sunar Yatırım, tarım, gıda ve biyoendüstri alanlarında sunduğu katma değerli çözümleri, yenilenen üretim yatırımları ve güçlü ihracat ağıyla WorldFood İstanbul’da tanıtıyor. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Nuri Çomu, bu vizyonu “Yarım asrı geride bırakan yolculuğumuzda, bitkinin gücünü ileri teknolojiyle birleştirerek hem ülkemize hem dünyaya değer katıyoruz. Bugün Sunar Yatırım, yalnızca tarımsal üretimde değil; tarım, gıda ve biyoendüstri alanlarında geliştirdiği biyoendüstriyel çözümlerle küresel pazarlarda söz sahibi bir oyuncu konumuna geldi” diyerek özetledi.
Tadına Siz Karar Verin: Dr. Oetker’den Kendiniz Tatlandırın Serisi!

Tadına Siz Karar Verin: Dr. Oetker’den Kendiniz Tatlandırın Serisi!

Dr. Oetker, tüketici beklentileri ve değişen yaşam tarzlarını dikkate alarak şeker eklenmeden geliştirilen Kendiniz Tatlandırın Serisi ile, tatlı severlere şeker miktarını kendi tercihlerine göre ayarlayabilecekleri bir deneyim sunuyor.
Gault & Millau 2025’te Yer Alan Restoran Modern’den Özel Tadım Menüsü

Gault & Millau 2025’te Yer Alan Restoran Modern’den Özel Tadım Menüsü

İstanbul’un kültür ve sanat hayatına yön veren İstanbul Modern’in zarif atmosferinde, panoramik Tarihi Yarımada manzarası eşliğinde hizmet veren ve bir c-paces işletmesi olan Restoran Modern, yeni tadım menüsüyle misafirlerini ağırlıyor. Executive Şef Tuğçe Mirza’nın önderliğinde hazırlanan menü, Akdeniz mutfağının ferah dokunuşlarını çağdaş Türk mutfağının özgün tatlarıyla bir araya getiriyor. 2025 Gault & Millau Seçkisi’nde yer alan bu özel restoran; hazırladığı tadım menüsüyle yerel malzemelere ve sürdürülebilir mutfak anlayışına odaklanıyor. Restoran Modern, sanatsal sunumları ve ilham verici atmosferiyle hem müze ziyaretçilerine hem de şehrin lezzet tutkunlarına unutulmaz bir gastronomi deneyimi yaşatıyor.