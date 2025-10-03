Rossmann’ın Laudatio Ve Enerbio Kahveleri İle Keyifli Deneyimler, Sürdürülebilir Lezzetler

Kahve, günün her anına eşlik eden keyifli bir ritüel. Rossmann, kahve severlere ve farklı damak tatlarını arayanlara sürdürülebilir üretim anlayışıyla öne çıkan Laudatio ve organik Enerbio markalı kahveleriyle geniş bir yelpaze sunuyor. Rossmann'ın özel markaları arasında yer alan Laudatio ve organik Enerbio kahve çeşitleri hem lezzet hem fiyat performans hem de değer odaklı tercih yapmak isteyenlerle tüm Rossmann mağazalarında ve online satış kanallarında buluşuyor.

Rossmann markalı Laudatio ve organik Enerbio, doğadan özenle seçilen çekirdeklerle, sürdürülebilirliğe önem veren üretim uygulamalarıyla ve zengin aroma seçenekleriyle kahve keyfine yeni bir anlam katıyor.

Laudatio'dan güvenilir, taze ve zengin seçenekler

Rossmann'ın özel markaları arasında yer alan Laudatio, farklı damak zevklerine hitap eden geniş ürün yelpazesiyle öne çıkıyor. Filtre kahveden Espresso çekirdeğine, Cafe Crema'dan Latte Macchiato'ya, Chai Latte'den Barista çeşitlerine kadar 6 farklı alternatif sunan Laudatio, hem yüzde 100 Arabica çekirdekleri hem de Arabica & Robusta karışımlarıyla farklı tatlar sunuyor. Çevreyi koruyan ve çiftçilere daha adil gelir sağlayan sürdürülebilir tarım uygulamalarının bir göstergesi olan "Rainforest Alliance" sertifikalı çiftliklerden elde edilen Laudatio kahveleri, doğaya ve çevreye karşı üstlendiği sorumlulukla da dikkat çekiyor.

Yapay aroma içermeyen, fotovoltaik sistemlerden elde edilen yeşil enerji ile modern ve verimli paketleme tesislerinde üretilen Laudatio kahveleri, uygun fiyatlı seçenekleriyle kahve tutkunlarının tüm beklentilerini karşılıyor.

Zengin içerik ve lezzetlerle günlük kahve keyfine eşlik eden Laudatio'nun kahve seçenekleri, 249 TL'den başlayan avantajlı fiyatlarıyla satışa sunuluyor.

Enerbio ile çekirdekten fincana organik ve sürdürülebilir kahve keyfi

Rossmann markalı Enerbio ise, organik üretim ve sürdürülebilirlik ilkelerini buluşturarak kahve severlere 'değerli ve duyarlı' bir lezzet deneyimi sunuyor. Yumuşak ve dengeli bir içim sunan organik Enerbio, çekilmiş ve çekirdek Espresso, Cafe Crema, Cafe De Peru ve klasik kahve çeşitleri ile 5 farklı alternatif sunuyor. Enerbio'nun, Espresso, Cafe Crema ve klasik kahve çeşitleri dünyanın seçkin yetiştirme bölgelerinden gelen yüzde 100 Arabica çekirdeklerinden elde edilirken Cafe De Peru kahvesi ise Peru'daki küçük çiftçi kooperatifi Satipo tarafından yetiştiriliyor ve yüzde 100 Arabica çekirdeklerinden elde ediliyor. Cafe De Peru aynı zamanda Satipo'daki küçük çiftçi kooperatiflerini destekleyerek adil çalışma koşullarına katkı sağlandığının bir göstergesi olan "Fairtrade" (Adil Ticaret) sertifikalı olmasıyla da dikkat çekiyor.

Hem sürdürülebilir hem de güvenilir bir kahve deneyimi arayanların tercihi olan Enerbio, organik ve vegan dostu kimliğiyle de öne çıkıyor. Enerbio, kafeinsiz, hafif kavrulmuş, öğütülmüş ve tam çekirdek seçenekleriyle günün her anına eşlik ederek kullanım kolaylığı sağlıyor.

Kendine has tadı ve kokusuyla kahve tutkunlarının vazgeçilmezi olan organik Enerbio kahve çeşitleri, 449 TL'den başlayan avantajlı fiyatlarıyla satışa sunuluyor.

Rossmann Coffee Corner ile kahve keyfi mağazalarda

Tüketicilerine hem güvenilir ve ulaşılabilir hem de sürdürülebilir üretim anlayışıyla hazırlanmış ürünler sunmayı önemseyen Rossmann, Terminal Kadıköy mağazasındaki Coffee Corner konsepti ile müşterilerini Laudatio ve organik Enerbio markalarının birbirinden özel kahve çeşitleri ile tanıştırıyor.